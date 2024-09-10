Amcanın Narin'in Babası Olduğu İddiası DNA Sonuçlarıyla Yalanlandı

Narin için gerçekleştirilen soruşturmada hakimin amcaya 'Narin senin kızın mı?' sorusunu yöneltmişti. Bunun üzerine ise aile içi bir ilişki sorgulanmaya başlamıştı. Anne ve babadan alınan örnekler ise bu durumu aydınlığa kavuşturdu.