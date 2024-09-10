Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Amcanın Narin'in Babası Olduğu İddiası DNA Sonuçlarıyla Yalanlandı

Amcanın Narin'in Babası Olduğu İddiası DNA Sonuçlarıyla Yalanlandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
10.09.2024 - 14:07

Narin için gerçekleştirilen soruşturmada hakimin amcaya 'Narin senin kızın mı?' sorusunu yöneltmişti. Bunun üzerine ise aile içi bir ilişki sorgulanmaya başlamıştı. Anne ve babadan alınan örnekler ise bu durumu aydınlığa kavuşturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Narin'in vahşice katledilmesinin ardından cinayetin şekli ve sebepleri üzerine soruşturma sürüyor. Amcanın tutuklu bulunduğu davada gözaltılar da bulunuyor.

Narin'in vahşice katledilmesinin ardından cinayetin şekli ve sebepleri üzerine soruşturma sürüyor. Amcanın tutuklu bulunduğu davada gözaltılar da bulunuyor.

Soruşturmada hakimin "Narin senin kızın mı?" sorusu gündeme gelirken, bunun üzerine birçok spekülasyon yaratılmıştı.

Soruşturmada hakimin "Narin senin kızın mı?" sorusu gündeme gelirken, bunun üzerine birçok spekülasyon yaratılmıştı.

Emrullah Erdinç'in haberine göre anne ve babadan alınan DNA örneklerinin sonucu geldi. Narin'in bilinen ailesi ile biyolojik ailesi arasında bir fark yok, amcanın babası olma ihtimali bu sonuçla çürütüldü.

Emrullah Erdinç'in haberine göre anne ve babadan alınan DNA örneklerinin sonucu geldi. Narin'in bilinen ailesi ile biyolojik ailesi arasında bir fark yok, amcanın babası olma ihtimali bu sonuçla çürütüldü.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın