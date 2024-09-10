Amcanın Narin'in Babası Olduğu İddiası DNA Sonuçlarıyla Yalanlandı
Amcanın Narin'in Babası Olduğu İddiası DNA Sonuçlarıyla Yalanlandı
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Narin'in vahşice katledilmesinin ardından cinayetin şekli ve sebepleri üzerine soruşturma sürüyor. Amcanın tutuklu bulunduğu davada gözaltılar da bulunuyor.
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Soruşturmada hakimin "Narin senin kızın mı?" sorusu gündeme gelirken, bunun üzerine birçok spekülasyon yaratılmıştı.
Emrullah Erdinç'in haberine göre anne ve babadan alınan DNA örneklerinin sonucu geldi. Narin'in bilinen ailesi ile biyolojik ailesi arasında bir fark yok, amcanın babası olma ihtimali bu sonuçla çürütüldü.
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