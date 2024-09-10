Narin Olayının Ardından Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla'nın İstismara Uğradığı ve Entübe Edildiği İddiası!
Narin Olayının Ardından Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla'nın İstismara Uğradığı ve Entübe Edildiği İddiası!
Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ardından bir trajediyle daha sarsıldı. Bu kez olayın adresi Tekirdağ. İki yaşındaki S.Y. darp sonucu ağır yaralandı ve entübe edildi. Olayda istismarın olduğu da iddia edilenler arasında.
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Narin Güran cinayetiyle hepimiz derin bir yas içerisindeyken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden gelen haberler de tüyleri diken diken etti.
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Sözcü'de yer alan habere göre; S.Y., geçen hafta vücudunda morluklar ve darp izleriyle ilk kez hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorlar, ihbar yapmadan çocuğu tedavi edip taburcu etti. Olayın ardından hemşirelerin dikkatini çeken durum, ikinci hastaneye başvuruda ortaya çıktı.
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü Avukat Pelin Uzun, yaptığı açıklamada, çocuğun sağlık durumu ve olayla ilgili gelişmeleri aktardı:
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği kurucusu Yücel Ceylan da Twitter hesabından olaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
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