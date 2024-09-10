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Narin Olayının Ardından Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla'nın İstismara Uğradığı ve Entübe Edildiği İddiası!

Narin Olayının Ardından Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla'nın İstismara Uğradığı ve Entübe Edildiği İddiası!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 12:30

Türkiye, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ardından bir trajediyle daha sarsıldı. Bu kez olayın adresi Tekirdağ. İki yaşındaki S.Y. darp sonucu ağır yaralandı ve entübe edildi. Olayda istismarın olduğu da iddia edilenler arasında.

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Narin Güran cinayetiyle hepimiz derin bir yas içerisindeyken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden gelen haberler de tüyleri diken diken etti.

Narin Güran cinayetiyle hepimiz derin bir yas içerisindeyken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden gelen haberler de tüyleri diken diken etti.

İki yaşındaki S.Y. darp sonucu ağır yaralandı ve entübe edildi. Anne suçu komşuya atarken, sosyal medyada ise olayı üvey babanın gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; S.Y., geçen hafta vücudunda morluklar ve darp izleriyle ilk kez hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorlar, ihbar yapmadan çocuğu tedavi edip taburcu etti. Olayın ardından hemşirelerin dikkatini çeken durum, ikinci hastaneye başvuruda ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; S.Y., geçen hafta vücudunda morluklar ve darp izleriyle ilk kez hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorlar, ihbar yapmadan çocuğu tedavi edip taburcu etti. Olayın ardından hemşirelerin dikkatini çeken durum, ikinci hastaneye başvuruda ortaya çıktı.

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde çalışan bir hemşire, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM)’ne durumu bildirdi. Bu ihbar üzerine yapılan ikinci muayenede, S.Y.’nin vücudunda ve anal bölgesinde yeni morluklar tespit edildi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü Avukat Pelin Uzun, yaptığı açıklamada, çocuğun sağlık durumu ve olayla ilgili gelişmeleri aktardı:

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Türkiye Hukuk Koordinatörü Avukat Pelin Uzun, yaptığı açıklamada, çocuğun sağlık durumu ve olayla ilgili gelişmeleri aktardı:

''Dün akşam saatlerinde tekrar derneğimize ihbarda bulunulmuştu. Biz de Tekirdağ’daki ekibimizle iletişime geçtik. Çocuğun darpla anal bölgesinde morluklar, ısırık izleriyle geldiği bildirildi. Araştırmalarımızı yaptık.

Edindiğimiz bilgiye göre çocuğun annesi tarafından komşunun dövdüğü söylenmiş. Bir hafta sonra, yani dün geldiğinde de anne yine kızını komşuya bıraktığını ve yine düşürüldüğünü belirtmiş.

İki yaşındaki bir çocuğun bir hafta aralıkla bir yerden düşmesi ve vücudunda morluklar olması hayatın doğal akışına aykırı. Bu nedenle bu olay eldeki verilerle düşmeyle açıklanamaz. Bunun acilen soruşturulması lazım.''

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği kurucusu Yücel Ceylan da Twitter hesabından olaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği kurucusu Yücel Ceylan da Twitter hesabından olaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
twitter.com

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