Narin Olayının Ardından Tekirdağ'da 2 Yaşındaki Sıla'nın İstismara Uğradığı ve Entübe Edildiği İddiası!

''Dün akşam saatlerinde tekrar derneğimize ihbarda bulunulmuştu. Biz de Tekirdağ’daki ekibimizle iletişime geçtik. Çocuğun darpla anal bölgesinde morluklar, ısırık izleriyle geldiği bildirildi. Araştırmalarımızı yaptık.

Edindiğimiz bilgiye göre çocuğun annesi tarafından komşunun dövdüğü söylenmiş. Bir hafta sonra, yani dün geldiğinde de anne yine kızını komşuya bıraktığını ve yine düşürüldüğünü belirtmiş.

İki yaşındaki bir çocuğun bir hafta aralıkla bir yerden düşmesi ve vücudunda morluklar olması hayatın doğal akışına aykırı. Bu nedenle bu olay eldeki verilerle düşmeyle açıklanamaz. Bunun acilen soruşturulması lazım.''