META, Türkiye'nin Narin Soruşturması İçin İstediği Silinen WhatsApp Görüşmeleri Talebini Reddetti
META, Türkiye'nin Narin Soruşturması İçin İstediği Silinen WhatsApp Görüşmeleri Talebini Reddetti
Narin'in vahşice katledilmesinin ardından amcası soruşturma kapsamında tutuklanmış, gözaltında bulunan 24 kişi için de ek gözaltı süresi uzatılmıştı. Gözler META'dan gelecek WhatsApp yazışmalarındaydı ancak beklenen olmadı.
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Narin'in katillerinin bulunması ve cinayete giden sürecin aydınlatılması için amcanın sildiği WhatsApp konuşmaları hayati önem taşıyordu.
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Vahşice öldürülen Narin'in soruşturması kapsamında tutuklanan amcanın yazışmalarına ulaşmak için Türkiye, META'ya başvurmuştu.
Ancak gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre META, verileri vermeyi reddetti. Soruşturma için büyük öneme sahip delillere bu nedenle ulaşılamıyor.
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