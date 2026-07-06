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Venezuela'daki Depremde Yüksek Bir Binadan Kaçmaya Çalışan Adam Yıkımı Saniye Saniye Görüntüledi

Venezuela'daki Depremde Yüksek Bir Binadan Kaçmaya Çalışan Adam Yıkımı Saniye Saniye Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.07.2026 - 08:37

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Doğal afetlerin ne zaman ve nerede geleceğini kestirmek imkansız olsa da, yarattığı panik dalgası tüm dünyada aynı sarsıcı etkiyi bırakıyor. Özellikle yapı stokunun güvensiz olduğu bölgelerde, sarsıntı bittikten hemen sonra başlayan asıl tehlike ise tam bir can pazarına dönüşüyor. 

Venezuela'da yaşanan şiddetli sarsıntının hemen ardından, yüksek katlı bir apartmanda mahsur kalan bir adam, kaçış mücadelesini saniye saniye kaydetti. Merdivenlerinden aşağıya doğru koştuğu esnada yıkımın her katta daha da büyümesi, depremde merdivenden kaçma meselesini bir kere daha düşündürdü.

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Sarsıntı esnasında merdivenlere koşmak neden tehlikeli?

Sarsıntı esnasında merdivenlere koşmak neden tehlikeli?

Deprem esnasında veya sarsıntı biter bitmez panikle merdivenlere koşmak, en büyük hayati risklerden birini oluşturur. Bunun en temel nedeni, merdivenlerin binaların ana taşıyıcı sisteminden bağımsız, sonradan eklenen yapılar olması ve sarsıntıya karşı en savunmasız bölgelerin başında gelmesidir. Bu yüzden bina ayakta kalsa bile merdivenler saniyeler içinde çökebilir. Üstelik yıkım ve ağırlık binaların alt katlarında yoğunlaştığı için, merdivenlerden aşağıya doğru inmeye çalışmak aslında tehlikenin kalbine doğru koşmak anlamına gelir. Şiddetli bir sarsıntı anında basamaklarda dengede kalmanın imkansızlığı, diğer insanların yaratacağı izdihamla birleştiğinde ezilmelere ve merdiven boşluğuna düşmelere yol açar. Tüm bunlara ek olarak, merdiven boşluklarının tavanlarından ve yan duvarlarından kopan ağır beton, tuğla ve sıva parçaları doğrudan kaçmaya çalışanların üzerine düşerek ölümcül yaralanmalara sebep olur. Bu nedenle doğru olan, sarsıntı anında kaçmaya çalışmak yerine derhal güvenli bir mobilyanın yanında çök-kapan-tutun pozisyonu almak ve binayı ancak sarsıntı tamamen durduktan sonra, sakin ve kontrollü bir şekilde terk etmektir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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