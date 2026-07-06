Venezuela'daki Depremde Yüksek Bir Binadan Kaçmaya Çalışan Adam Yıkımı Saniye Saniye Görüntüledi

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Doğal afetlerin ne zaman ve nerede geleceğini kestirmek imkansız olsa da, yarattığı panik dalgası tüm dünyada aynı sarsıcı etkiyi bırakıyor. Özellikle yapı stokunun güvensiz olduğu bölgelerde, sarsıntı bittikten hemen sonra başlayan asıl tehlike ise tam bir can pazarına dönüşüyor.
Venezuela'da yaşanan şiddetli sarsıntının hemen ardından, yüksek katlı bir apartmanda mahsur kalan bir adam, kaçış mücadelesini saniye saniye kaydetti. Merdivenlerinden aşağıya doğru koştuğu esnada yıkımın her katta daha da büyümesi, depremde merdivenden kaçma meselesini bir kere daha düşündürdü.
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Sarsıntı esnasında merdivenlere koşmak neden tehlikeli?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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