Venezuela'daki Depremde Yüksek Bir Binadan Kaçmaya Çalışan Adam Yıkımı Saniye Saniye Görüntüledi

Doğal afetlerin ne zaman ve nerede geleceğini kestirmek imkansız olsa da, yarattığı panik dalgası tüm dünyada aynı sarsıcı etkiyi bırakıyor. Özellikle yapı stokunun güvensiz olduğu bölgelerde, sarsıntı bittikten hemen sonra başlayan asıl tehlike ise tam bir can pazarına dönüşüyor.

Venezuela'da yaşanan şiddetli sarsıntının hemen ardından, yüksek katlı bir apartmanda mahsur kalan bir adam, kaçış mücadelesini saniye saniye kaydetti. Merdivenlerinden aşağıya doğru koştuğu esnada yıkımın her katta daha da büyümesi, depremde merdivenden kaçma meselesini bir kere daha düşündürdü.