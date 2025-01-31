Ünlü Tiyatrocunun Ekrem İmamoğlu Hakkında Çektiği İroni Videosu Gerçek Sanılınca Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü tiyatrocu Bahadır Tokmak, son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaları ironik bir şekilde ele aldı. Tokmak, paylaştığı videoda bir yorumcu edasıyla İmamoğlu’nun beden dilinin analizini yaptı. Ünlü tiyatrocu videosunda “Bakın sol kaşı havada. Sağ kaş kalksa, bir şey değil. Ama sol kaş kalktı mı soruşturma açacaksın” cümlelerine yer verdi.
Bu video pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından gerçek sanıldı. Tokmak’a tepki gelince videonun ironi olduğu sonradan anlaşıldı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir video sosyal medyada gündem oldu. Videoda bir kişinin agresif tavırlarla İmamoğlu’nun beden dilini analiz ettiği görüldü.
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"Sol kaşı kalktı mı soruşturma açacaksın."
İlk önce o videoyu izleyelim. Sonra gerçek neymiş onu öğrenelim 👇
Ancak sosyal medyada gündem olan ve yorumcuya tepkilerin yağdığı bu videonun ironi olduğu anlaşıldı. Videoda yorumcu olarak gördüğümüz kişi ise ünlü tiyatrocu Bahadır Tokmak.
Videoyu gerçek sanan kullanıcılardan tepki gecikmedi 👇
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Videonun ironi olduğu anlayan kullanıcılar da yorum yaptı👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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