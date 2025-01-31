Ünlü Tiyatrocunun Ekrem İmamoğlu Hakkında Çektiği İroni Videosu Gerçek Sanılınca Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü tiyatrocu Bahadır Tokmak, son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaları ironik bir şekilde ele aldı. Tokmak, paylaştığı videoda bir yorumcu edasıyla İmamoğlu’nun beden dilinin analizini yaptı. Ünlü tiyatrocu videosunda “Bakın sol kaşı havada. Sağ kaş kalksa, bir şey değil. Ama sol kaş kalktı mı soruşturma açacaksın” cümlelerine yer verdi.

Bu video pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından gerçek sanıldı. Tokmak’a tepki gelince videonun ironi olduğu sonradan anlaşıldı.