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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.01.2025 - 21:33

Akademisyen ve yazar Çiğdem Bayraktar Ör, önceki gün sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklandı.

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Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan akademisyen-yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutukandı.

Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan akademisyen-yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutukandı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Bayraktar Ör’ün “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Bayraktar Ör’ün “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Çiğdem Bayraktar Ör'ün tutuklanmasına neden olan paylaşımı şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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