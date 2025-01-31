Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına Hakaretten Tutuklandı
Akademisyen ve yazar Çiğdem Bayraktar Ör, önceki gün sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmıştı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklandı.
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Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan akademisyen-yazar Çiğdem Bayraktar Ör, tutukandı.
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"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Bayraktar Ör’ün “Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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