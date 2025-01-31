Çiğdem Bayraktar Ör Kimdir? Tarihçi ve Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör Neden Gözaltına Alındı?
Çiğdem Bayraktar Ör Kimdir? Tarihçi ve Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör Neden Gözaltına Alındı?
Tarih ve siyaset üzerine yaptığı araştırmalar ile tanınan Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı. Bir dönem Tele1 ekranlarında televizyon programcılığı da yapan akademisyen Ör'ün kim olduğu ve araştırmaları ise merak edildi. Peki, tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör kimdir? Çiğdem Bayraktar Ör neden gözaltına alındı?
İşte, detaylar...
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Çiğdem Bayraktar Ör Kimdir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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