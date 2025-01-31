Çiğdem Bayraktar Ör Kimdir? Tarihçi ve Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör Neden Gözaltına Alındı?

Tarih ve siyaset üzerine yaptığı araştırmalar ile tanınan Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı. Bir dönem Tele1 ekranlarında televizyon programcılığı da yapan akademisyen Ör'ün kim olduğu ve araştırmaları ise merak edildi. Peki, tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör kimdir? Çiğdem Bayraktar Ör neden gözaltına alındı?

İşte, detaylar...