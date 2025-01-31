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Çiğdem Bayraktar Ör Kimdir? Tarihçi ve Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör Neden Gözaltına Alındı?

Çiğdem Bayraktar Ör Kimdir? Tarihçi ve Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.01.2025 - 07:57

Tarih ve siyaset üzerine yaptığı araştırmalar ile tanınan Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı. Bir dönem Tele1 ekranlarında televizyon programcılığı da yapan akademisyen Ör'ün kim olduğu ve araştırmaları ise merak edildi. Peki, tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör kimdir? Çiğdem Bayraktar Ör neden gözaltına alındı? 

İşte, detaylar...

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Çiğdem Bayraktar Ör Kimdir?

Çiğdem Bayraktar Ör Kimdir?

Çiğdem Bayraktar Ör, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ör, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Çiğdem Bayraktar Ör, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlayarak, doktor ünvanını aldı.

Çiğdem Bayraktar Ör'ün Kariyer Hayatı

Çiğdem Bayraktar Ör'ün Kariyer Hayatı

Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, tarih ve politika üzerine yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyor. Ör'ün modern Türk tarihi, uluslararası ilişkiler üzerine de çalışmaları ve kitapları bulunuyor. 

Bir dönem Tele1 erkanlarında seyirci karşısına çıkan Ör, 'Türkiye'nin Gündemi' adlı programın sunuculuğunu da üstlendi. Ekranların tanınmış simaları arasında yer alan tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör, İyi Kitap Yayınevi'ni de kurarak burada yayın yönetmenliği de yaptı.

Çiğdem Bayraktar Ör Evli mi?

Çiğdem Bayraktar Ör Evli mi?

Çiğdem Bayraktar Ör, Hereke Halı'nın CEO'su Erhan Ör ile dünyaevine girdi. Çiftin 2 çocukları bulunuyor.

Çiğdem Bayraktar Ör Neden Gözaltına Alındı?

Çiğdem Bayraktar Ör Neden Gözaltına Alındı?

Dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı CHP  İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından X üzerinden duyurulan Çiğdem Bayraktar Ör'ün sosyal medyada yaptığı paylaşım gerekçesi ile tutuklandığı söylendi.

Çiğdem Bayraktar Ör'ün Kitapları

Çiğdem Bayraktar Ör'ün Kitapları

  • Biz Kimiz

  • Zoraki Demokrasi

  • Türkiye'nin İsrail Politikası

  • Sonrasız

  • Staj

  • Sevgili

  • Sör Siyonist İngiltere'den Filistin'e Toprak Kavgası

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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