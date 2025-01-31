Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi Önünde Emniyet'e Seslendi
Ekrem İmamoğlu Çağlayan Adliyesi Önünde Emniyet'e Seslendi
Ekrem İmamoğlu bugün öğlen sularında yanındaki avukatlarla Akın Gürlek soruşturması hakkında ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Başta CHP örgütleri olmak üzere pek çok partiden insanın destek için gittiği adliye çevresinde polis ve vatandaş arasında ufak çaplı bir arbede yaşandı. İfade çıkışı miting havasında geçen otobüs konuşmasında Ekrem İmamoğlu emniyetin tutumunu eleştirdi.
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Savcılığa ifade veren Ekrem İmamoğlu'na destek için vatandaşlar İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. TOMA ve barikatların kullanılmasının ardından halkla polis memurları arasında ufak çaplı bir arbede yaşandı.
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İfade çıkışı başta Mansur Yavaş olmak üzere diğer belediye başkanlarıyla seçim otobüsü üzerinden açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu bu olaya da değindi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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