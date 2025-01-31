Vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Çağlayan Adliyesi'ne Akın Etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında “Akın Gürlek'e yönelik tehdit ve hedef gösterme” ile “bilirkişiyi hedef gösterme” iddialarıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.
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İmamoğlu’nun adliyeye gelişi öncesinde çok sayıda vatandaş, destek için Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.
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Kalabalık, İBB Başkanı'na desteklerini gösterirken adliye çevresinde yoğunluk oluştu. Öte yandan, ifadeyi alacak savcının değiştiği ve Akın Gürlek’in izinli olduğu bildirildi.
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aktroller kuduruyor xd
Erdogan Mitiinglerinde bile bu kadar kalabalik parayla getirrtdiginiz halde böyle bir kalabalik olusmuyor.Millet bezdigine ima ederrcesine Imamoglu diyor des... Devamını Gör
zorla Cumhurbaşkanı yaptı ekremi helal olsun akepeye 😁