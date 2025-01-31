Vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Çağlayan Adliyesi'ne Akın Etti

Bir Kız İsteme Töreninde Dedenin Verdiği Beklenmedik Yanıt Güldürdü: "Allah da İnşallah Bu İşi 'Okey'ler"

Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk "Hem Yatakta Hem De Sette Söylenebilecek Bir Cümle" Sorusuna Cevap Verdi!