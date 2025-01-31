onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Çağlayan Adliyesi'ne Akın Etti

Vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'na Destek İçin Çağlayan Adliyesi'ne Akın Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
31.01.2025 - 11:13

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında “Akın Gürlek'e yönelik tehdit ve hedef gösterme” ile “bilirkişiyi hedef gösterme” iddialarıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İmamoğlu’nun adliyeye gelişi öncesinde çok sayıda vatandaş, destek için Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

İmamoğlu’nun adliyeye gelişi öncesinde çok sayıda vatandaş, destek için Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

Kalabalık, İBB Başkanı'na desteklerini gösterirken adliye çevresinde yoğunluk oluştu. Öte yandan, ifadeyi alacak savcının değiştiği ve Akın Gürlek’in izinli olduğu bildirildi.

Kalabalık, İBB Başkanı'na desteklerini gösterirken adliye çevresinde yoğunluk oluştu. Öte yandan, ifadeyi alacak savcının değiştiği ve Akın Gürlek’in izinli olduğu bildirildi.

Video için👇📹

👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
72
38
5
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
morbusmentis

aktroller kuduruyor xd

SAYGIN ADAM

Erdogan Mitiinglerinde bile bu kadar kalabalik parayla getirrtdiginiz halde böyle bir kalabalik olusmuyor.Millet bezdigine ima ederrcesine Imamoglu diyor des... Devamını Gör

c.ysfalbs

zorla Cumhurbaşkanı yaptı ekremi helal olsun akepeye 😁