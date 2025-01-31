İfade Alacak Savcı Değişti: Ekrem İmamoğlu İfade Vermek İçin İstanbul Adalet Sarayı'nda
İfade Alacak Savcı Değişti: Ekrem İmamoğlu İfade Vermek İçin İstanbul Adalet Sarayı'nda
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Ekrem İmamoğlu ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek izne ayrıldı. İmamoğlu'nun ifadesini alacak savcı da değişti. Güvenlik gerekçesiyle bazı avukatların duruşma salonuna girişine izin verilmedi.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmalar kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 20 Ocak tarihinde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı.
27 Ocak'ta İmamoğlu, konuşmasında kamu davalarında görevli bir bilirkişinin ismini açık şekilde vermesi nedeniyle 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek izne ayrıldı. İmamoğlu'nun ifadesini alacak savcı da değişti. Güvenlik gerekçesiyle bazı avukatların duruşma salonuna girişine izin verilmedi. Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Adliye’de.
Ekrem İmamoğlu İstanbul Adalet Sarayı'na eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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