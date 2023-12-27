Umre'deyken Çocukları Emre Taşkın'ın Şehadet Haberini Alan Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı

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Şehit olan askerlerimizden birisi ise nın saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'dı. Şehidin babası Engin ile annesi Ümmühan Taşkın'ın umrede olması dolayısıyla şehadet haberi Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki baba ocağında dedesi Salih Taşkın'a yetkililerce verilmişti.
Şehidimizin haberi Umre'de olan ailesine verildiği anlarda ise, anne feryat etti. Annenin feryadı ise kameralar tarafından kaydedildi.
İşte o anlar: 👇
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Böyle haber mi olur kaldırım şunu ya!!
Bunu niye haber yapıyorsunuz
Evlat acısı ölümden beter.sabırlar diliyorum çok üzüldüm