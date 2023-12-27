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Umre'deyken Çocukları Emre Taşkın'ın Şehadet Haberini Alan Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı

Umre'deyken Çocukları Emre Taşkın'ın Şehadet Haberini Alan Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 18:42

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Terör örgütü mensuplarının Irak'ın kuzeyinde bulunan kahraman askerlerimize hain saldırısı sonucunda 12 askerimiz şehit oldu.

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Şehit olan askerlerimizden birisi ise nın saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'dı. Şehidin babası Engin ile annesi Ümmühan Taşkın'ın umrede olması dolayısıyla şehadet haberi Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki baba ocağında dedesi Salih Taşkın'a yetkililerce verilmişti.

Şehit olan askerlerimizden birisi ise nın saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'dı. Şehidin babası Engin ile annesi Ümmühan Taşkın'ın umrede olması dolayısıyla şehadet haberi Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki baba ocağında dedesi Salih Taşkın'a yetkililerce verilmişti.

Şehidimizin haberi Umre'de olan ailesine verildiği anlarda ise, anne feryat etti. Annenin feryadı ise kameralar tarafından kaydedildi.

Şehidimizin haberi Umre'de olan ailesine verildiği anlarda ise, anne feryat etti. Annenin feryadı ise kameralar tarafından kaydedildi.

Kaynak: Aykiri.com.tr

İşte o anlar: 👇

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İzzet Erğun

Böyle haber mi olur kaldırım şunu ya!!

re pe ce

Bunu niye haber yapıyorsunuz

game host

Evlat acısı ölümden beter.sabırlar diliyorum çok üzüldüm