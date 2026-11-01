Sosyal Medyada Sonsuz Kaydırmanın Arkasındaki Psikolojik Tuzak Ortaya Çıktı
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Ekranda bir paylaşımdan ötekine geçip planladığından çok daha fazla zaman harcadığını fark etmek, sosyal medya kullananların sık yaşadığı bir durum. Bu davranış çoğu zaman can sıkıntısına ya da irade eksikliğine bağlanıyor. Oysa telefonu bırakmayı zorlaştıran başka etkenler de var.
Ayrıntılar haberimizde.
Kaydırmayı sürdürmemizin ardındaki mekanizmalardan biri aralıklı pekiştirme olarak biliniyor.
Sonsuz kaydırma, uygulamadan ne zaman çıkacağımıza karar vermemizi sağlayan doğal duraklamaları ortadan kaldırıyor.
Pek çok kişi telefona gergin bir anda rahatlamak ya da kafasını dağıtmak için uzanıyor.
Saatlerce çevrimiçi kalmak, tek başına bağımlılık ya da iradesizlik belirtisi sayılmıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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