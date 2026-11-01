Sosyal Medyada Sonsuz Kaydırmanın Arkasındaki Psikolojik Tuzak Ortaya Çıktı

Bu düzende ödül düzensiz geliyor. Bazı paylaşımlar ilginç, bazıları şaşırtıcı oluyor; pek çoğu ise fark edilmeden geçip gidiyor. Kullanıcı sırada ne olduğunu bilmediği için devam etme isteği duyabiliyor.

Döngü, bazı yönleriyle diğer değişken ödül sistemlerine benziyor. Ancak bu, sosyal medyada gezinmenin kumarla eşdeğer olduğu ya da her kullanıcıda sorunlu bir kullanım geliştiği anlamına gelmiyor.