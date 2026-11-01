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Sosyal Medyada Sonsuz Kaydırmanın Arkasındaki Psikolojik Tuzak Ortaya Çıktı

Sosyal Medyada Sonsuz Kaydırmanın Arkasındaki Psikolojik Tuzak Ortaya Çıktı

Sosyal Medya psikoloji
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 15:22
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Ekranda bir paylaşımdan ötekine geçip planladığından çok daha fazla zaman harcadığını fark etmek, sosyal medya kullananların sık yaşadığı bir durum. Bu davranış çoğu zaman can sıkıntısına ya da irade eksikliğine bağlanıyor. Oysa telefonu bırakmayı zorlaştıran başka etkenler de var.

Ayrıntılar haberimizde.

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Kaydırmayı sürdürmemizin ardındaki mekanizmalardan biri aralıklı pekiştirme olarak biliniyor.

Kaydırmayı sürdürmemizin ardındaki mekanizmalardan biri aralıklı pekiştirme olarak biliniyor.

Bu düzende ödül düzensiz geliyor. Bazı paylaşımlar ilginç, bazıları şaşırtıcı oluyor; pek çoğu ise fark edilmeden geçip gidiyor. Kullanıcı sırada ne olduğunu bilmediği için devam etme isteği duyabiliyor.

Döngü, bazı yönleriyle diğer değişken ödül sistemlerine benziyor. Ancak bu, sosyal medyada gezinmenin kumarla eşdeğer olduğu ya da her kullanıcıda sorunlu bir kullanım geliştiği anlamına gelmiyor.

Sonsuz kaydırma, uygulamadan ne zaman çıkacağımıza karar vermemizi sağlayan doğal duraklamaları ortadan kaldırıyor.

Sonsuz kaydırma, uygulamadan ne zaman çıkacağımıza karar vermemizi sağlayan doğal duraklamaları ortadan kaldırıyor.

Bu özellik sayesinde bir içerikten diğerine geçiliyor ama son paylaşıma hiç ulaşılmıyor. Net bir bitiş olmayınca kısa bir göz atma kolayca uzuyor ve zamanın nasıl geçtiği anlaşılmıyor.

Kişiye özel öneriler de buna ekleniyor. Kullanıcının ilgi alanlarına ve uygulamadaki etkinliğine göre seçilen içerikler dikkati daha uzun süre tutabiliyor. Zamanla bazı kişiler uygulamayı belirli bir amacı olmadan, neredeyse düşünmeden açmaya başlıyor.

Pek çok kişi telefona gergin bir anda rahatlamak ya da kafasını dağıtmak için uzanıyor.

Pek çok kişi telefona gergin bir anda rahatlamak ya da kafasını dağıtmak için uzanıyor.

Ancak anlık rahatlama her zaman daha iyi hissetmeyi getirmiyor. Gezinme uzayıp dinlenmenin, günlük işlerin ya da yüz yüze görüşmelerin yerini aldığında hayal kırıklığına ve yorgunluğa yol açabiliyor.

Çeşitli araştırmalar sorunlu sosyal medya kullanımını odaklanma güçlüğü, stres ve duygusal sıkıntıyla ilişkilendiriyor. Bu ilişki, platformların tüm bu etkilerin doğrudan nedeni olduğunu tek başına kanıtlamıyor. Kişisel koşullar, önceki alışkanlıklar ve platformların nasıl kullanıldığı da sonucu etkiliyor.

Saatlerce çevrimiçi kalmak, tek başına bağımlılık ya da iradesizlik belirtisi sayılmıyor.

Saatlerce çevrimiçi kalmak, tek başına bağımlılık ya da iradesizlik belirtisi sayılmıyor.

Dikkat edilmesi gereken, bu alışkanlığın uykuyu, işi, ilişkileri ya da günlük sorumlulukları aksatıp aksatmadığı. Telefona bakma isteğinin hangi anlarda geldiğini fark etmek de zamanın kontrolünü geri almak için ilk adım sayılıyor. Yalnızca iradeye güvenmek yerine ortamda ve günlük rutinde somut değişiklikler yapılabilir:

  • Kullanım Saatleri: Uygulamalara bakmak için belirli saatler koymak, gezinmenin sonu gelmeden uzamasını önleyebiliyor.

  • Bildirimler: Gereksiz bildirimleri kapatmak, bölünmeleri ve telefona bakma dürtüsünü azaltıyor.

  • Yatak: Uyumadan önce telefonu yatağın dışında bırakmak, daha düzenli bir uyku rutinine yardımcı olabiliyor.

  • Tetikleyiciler: Sosyal medyaya can sıkıntısıyla mı, kaygıyla mı yoksa yalnızlıkla mı girildiğini fark etmek, daha uygun seçenekler aramayı kolaylaştırıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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