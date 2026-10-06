article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Telefonu Sürekli Elinde Olanların Ortak Özelliği Belli Oldu

Telefonu Sürekli Elinde Olanların Ortak Özelliği Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 11:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Telefonu masaya bırakıyorsunuz ve birkaç dakika sonra yine elinizde buluyorsunuz. Üstelik ortada ne bir mesaj ne de bir bildirim var.

Klinik Psikolog Ayşe Sena Sarıdoğan Öztürk, bu isteğin arkasındaki nedeni açıkladı. Telefondan uzak kalınca hissedilen huzursuzluk ise önemli bir uyarı işareti olabilir!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyin Bir Ödül Döngüsüne Takılıyor

Beyin Bir Ödül Döngüsüne Takılıyor

İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan Klinik Psikolog Ayşe Sena Sarıdoğan Öztürk'e göre telefonu tekrar tekrar kontrol etme isteği tek bir nedene bağlı değil. Öğrenilmiş ödül döngüsü, merak, dopamin sistemi ve dikkat mekanizmaları birlikte çalışıyor.

Öztürk, özellikle sosyal medyanın bu döngüyü beslediğini söylüyor: 'Sosyal medya uygulamaları mesaj, haber, video ve beğeni gibi değişken ödüller sunuyor.'

Ne zaman neyle karşılaşacağımızı bilmemek, beynin telefona daha sık dönmesine yol açıyor. Zamanla bu davranış otomatik hâle gelebiliyor.

'Bir Dakika Bakacağım' Derken Saatler Geçiyor

'Bir Dakika Bakacağım' Derken Saatler Geçiyor

Öztürk'e göre bazı davranışlar problemli kullanıma işaret edebilir: İhtiyaç yokken otomatik olarak telefona bakmak, kısa bir kontrolün uzun süreli kullanıma dönüşmesi ve telefondan uzak kalınca huzursuzluk hissetmek. Telefon yüzünden uyku saatini sürekli ertelemek de bunlardan biri.

Sık kontrol dikkati de bölüyor. Zihinsel emek isteyen işlerde daha fazla hata yapma, işleri yarıda bırakma, unutkanlık ve işe başlamakta zorlanma görülebiliyor.

Telefonu bırakınca 'Bir şey kaçırıyorum' hissinin hafif düzeyde olması normal. Ancak Öztürk'e göre telefonu kontrol etmeden rahatlayamamak dikkat edilmesi gereken bir nokta.

Çocuklara Ani Yasak İşe Yaramıyor

Çocuklara Ani Yasak İşe Yaramıyor

Gece kullanımı ayrı bir sorun. Öztürk, ekranın mavi ağırlıklı ışığının uykuya hazırlık sürecini olumsuz etkileyebildiğini, beynin hâlâ 'gündüz' sinyali alabildiğini söylüyor.

Çocuklar konusunda ise ebeveynlere net bir uyarısı var: 'Ani ve açıklamasız yasaklar işe yaramayabilir. Çocuk nedenini anlamadığında bunu bir güç savaşına dönüştürebilir.' Ödev ya da yemek bittiğinde telefonu ödül olarak vermek de telefonu daha cazip hâle getirebiliyor.

Öztürk'ün önerisi, ebeveynin önce kendi telefonunu bırakması ve sürenin bitmek üzere olduğunu birkaç dakika önceden haber vermesi.

Telefonu bırakmak, önce örnek olmakla başlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın