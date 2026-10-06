Telefonu Sürekli Elinde Olanların Ortak Özelliği Belli Oldu

Telefonu masaya bırakıyorsunuz ve birkaç dakika sonra yine elinizde buluyorsunuz. Üstelik ortada ne bir mesaj ne de bir bildirim var.

Klinik Psikolog Ayşe Sena Sarıdoğan Öztürk, bu isteğin arkasındaki nedeni açıkladı. Telefondan uzak kalınca hissedilen huzursuzluk ise önemli bir uyarı işareti olabilir!

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