Telefonu Sürekli Elinde Olanların Ortak Özelliği Belli Oldu
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Telefonu masaya bırakıyorsunuz ve birkaç dakika sonra yine elinizde buluyorsunuz. Üstelik ortada ne bir mesaj ne de bir bildirim var.
Klinik Psikolog Ayşe Sena Sarıdoğan Öztürk, bu isteğin arkasındaki nedeni açıkladı. Telefondan uzak kalınca hissedilen huzursuzluk ise önemli bir uyarı işareti olabilir!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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