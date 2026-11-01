İçerik ve Video Üreticileri İçin Yüksek Hızlı Kurgu ve Render Bilgisayarları

Render alırken zorlanmayacak bilgisayar arıyorum: Casper Excalibur E650 neden ilk durak?

Casper Excalibur E650, video kurgusu ve render için masaüstünde ayarlarını en çok kendin yapabileceğin Casper modeli. Satın alırken işlemciden ekran kartına, RAM'den soğutucuya ve güç kaynağına kadar parçaları seçebiliyorsun; Casper'ın ürün sayfasında başlangıç fiyatı 62.675 TL. Bu başlangıç fiyatı, Excalibur G915'in 78.764 TL'lik başlangıç fiyatından yaklaşık %20 daha düşük.

Render için kritik donanımda Excalibur E650 neler sunuyor?

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB'tan başlayıp RTX 5060 8GB, RTX 5060 Ti 16GB, RTX 5070 12GB ve RTX 5070 Ti 16GB GDDR7'ye kadar uzanıyor. Ekran kartı belleği (VRAM) render ve efekt işlerinde projenin ne kadarının aynı anda işlenebileceğini etkiliyor; E650'de 16GB'a RTX 5060 Ti ve RTX 5070 Ti seçenekleriyle ulaşıyorsun.

İşlemci: 14. nesil Intel Core i3 14100F'ten Series 2 Intel Core Ultra 9 285K'ya kadar 10 farklı işlemci seçeneği var.

RAM: 8GB'tan 64GB'a kadar DDR5 seçenekleri sunuluyor. Uzun zaman çizelgeli kurgu projelerinde ve aynı anda birkaç uygulama açıkken RAM kapasitesi akıcılığı doğrudan etkiliyor.

Depolama: 500GB, 1TB ve 2TB PCIe 4.0 M.2 SSD seçenekleri var; 2TB modelde okuma hızı 6400MB/s, yazma hızı 5000MB/s. Ham video dosyalarını hızlı açıp kaydetmek için SSD hızı önemli. Casper, anakart üzerindeki SATA yuvalarıyla depolamanın sonradan büyütülebileceğini de belirtiyor.

Güç kaynağı: 500W 85+'tan 1200W 80+ Platinum'a kadar seçenek bulunuyor.

Excalibur E650'nin soğutması render ve oyunda ne sağlıyor?

Excalibur E650'de ek soğutucu tercihinden bağımsız olarak her konfigürasyonda 3 adet 120mm RGB kasa fanı bulunuyor. İşlemci tarafında Casper işlemci soğutma fanı, Excalibur RGB 120mm hava soğutucu ve Excalibur RGB 240mm sıvı soğutucu arasında seçim yapabiliyorsun. Uzun render oturumlarında işlemci uzun süre yük altında kaldığı için soğutmayı önceliklendiren kullanıcıya sıvı soğutuculu konfigürasyonlar daha mantıklı geliyor.

Örneğin Intel Core Ultra 7 270K Plus, RTX 5070 12GB, 16GB DDR5, 1TB SSD ve Windows 11 Home'lu Excalibur E650 E65H.270K-BQ70A-0RE konfigürasyonunda 240mm sıvı soğutucu ve 850W 80+ Gold güç kaynağı geliyor; fiyatı 174.035 TL.

Casper Excalibur E650 kimin için?

Masa başında çalışan, render süresini kısaltmak için ekran kartına yatırım yapmak isteyen ve bilgisayarını ihtiyacına göre baştan kurmak isteyen video üreticileri için. Alüminyum kasalı Excalibur E650'de 2 yıl garanti ve Excalibur modellerine özel Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti bulunuyor; ilk bakım ücretsiz.