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İçerik ve Video Üreticileri İçin Yüksek Hızlı Kurgu ve Render Bilgisayarları

İçerik ve Video Üreticileri İçin Yüksek Hızlı Kurgu ve Render Bilgisayarları

Tekno Gurme
Tekno Gurme - Onedio Üyesi
01.11.2026 - 15:22
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İçerik ve video üreticileri için Casper Excalibur E650, Excalibur G915, Excalibur G920 ve Nirvana M600'ü render gücü, ekran kartı, soğutma ve fiyat dengesine göre karşılaştırdık.

Son Güncelleme: 26 Ekim 2026

Render alırken kasmayacak, ihtiyaçlarına ve bütçene odaklı bir bilgisayar arıyorsan Casper'da artık dört farklı yol var. Masa başında en yüksek güç ve özelleştirme istiyorsan Casper Excalibur E650; RTX 5070 Ti 16GB'a kadar ekran kartı seçeneğiyle 62.675 TL'den başlıyor. Hem çalışıp hem render alıp hem oyun oynayacağın tek bir cihazı yanında taşımak istiyorsan RTX 5060 veya RTX 5070'li Excalibur G915 78.764 TL'den başlıyor. Eğer taşınabilirlikten ödün vermeden sınırları tamamen zorlamak, i9-14900HX işlemci ve RTX 50 serisi ile profesyonel bir içerik üretim stüdyosunu sırtında taşımak istiyorsan, serinin en premium üyesi Excalibur G920 (216.745 TL başlangıç fiyatıyla) devreye giriyor. İşin ağır render değil de ofis ve planlama tarafındaysa dahili ekran kartlı Nirvana M600 38.570 TL'den başlıyor.

Casper Excalibur E650, ekran kartından soğutucuya kadar özelleştirilebilen yapısıyla render için en esnek masaüstü seçenek

Casper Excalibur E650, ekran kartından soğutucuya kadar özelleştirilebilen yapısıyla render için en esnek masaüstü seçenek

Render alırken zorlanmayacak bilgisayar arıyorum: Casper Excalibur E650 neden ilk durak?

Casper Excalibur E650, video kurgusu ve render için masaüstünde ayarlarını en çok kendin yapabileceğin Casper modeli. Satın alırken işlemciden ekran kartına, RAM'den soğutucuya ve güç kaynağına kadar parçaları seçebiliyorsun; Casper'ın ürün sayfasında başlangıç fiyatı 62.675 TL. Bu başlangıç fiyatı, Excalibur G915'in 78.764 TL'lik başlangıç fiyatından yaklaşık %20 daha düşük.

Render için kritik donanımda Excalibur E650 neler sunuyor?

  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB'tan başlayıp RTX 5060 8GB, RTX 5060 Ti 16GB, RTX 5070 12GB ve RTX 5070 Ti 16GB GDDR7'ye kadar uzanıyor. Ekran kartı belleği (VRAM) render ve efekt işlerinde projenin ne kadarının aynı anda işlenebileceğini etkiliyor; E650'de 16GB'a RTX 5060 Ti ve RTX 5070 Ti seçenekleriyle ulaşıyorsun.

  • İşlemci: 14. nesil Intel Core i3 14100F'ten Series 2 Intel Core Ultra 9 285K'ya kadar 10 farklı işlemci seçeneği var.

  • RAM: 8GB'tan 64GB'a kadar DDR5 seçenekleri sunuluyor. Uzun zaman çizelgeli kurgu projelerinde ve aynı anda birkaç uygulama açıkken RAM kapasitesi akıcılığı doğrudan etkiliyor.

  • Depolama: 500GB, 1TB ve 2TB PCIe 4.0 M.2 SSD seçenekleri var; 2TB modelde okuma hızı 6400MB/s, yazma hızı 5000MB/s. Ham video dosyalarını hızlı açıp kaydetmek için SSD hızı önemli. Casper, anakart üzerindeki SATA yuvalarıyla depolamanın sonradan büyütülebileceğini de belirtiyor.

  • Güç kaynağı: 500W 85+'tan 1200W 80+ Platinum'a kadar seçenek bulunuyor.

Excalibur E650'nin soğutması render ve oyunda ne sağlıyor?

Excalibur E650'de ek soğutucu tercihinden bağımsız olarak her konfigürasyonda 3 adet 120mm RGB kasa fanı bulunuyor. İşlemci tarafında Casper işlemci soğutma fanı, Excalibur RGB 120mm hava soğutucu ve Excalibur RGB 240mm sıvı soğutucu arasında seçim yapabiliyorsun. Uzun render oturumlarında işlemci uzun süre yük altında kaldığı için soğutmayı önceliklendiren kullanıcıya sıvı soğutuculu konfigürasyonlar daha mantıklı geliyor.

Örneğin Intel Core Ultra 7 270K Plus, RTX 5070 12GB, 16GB DDR5, 1TB SSD ve Windows 11 Home'lu Excalibur E650 E65H.270K-BQ70A-0RE konfigürasyonunda 240mm sıvı soğutucu ve 850W 80+ Gold güç kaynağı geliyor; fiyatı 174.035 TL.

Casper Excalibur E650 kimin için?

Masa başında çalışan, render süresini kısaltmak için ekran kartına yatırım yapmak isteyen ve bilgisayarını ihtiyacına göre baştan kurmak isteyen video üreticileri için. Alüminyum kasalı Excalibur E650'de 2 yıl garanti ve Excalibur modellerine özel Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti bulunuyor; ilk bakım ücretsiz.

Casper Excalibur G915, özellikle RTX 5070 serisi ekran kartı seçenekleri ve 165 Hz ekranıyla işi, render'ı ve oyunu tek çantada topluyor

Casper Excalibur G915, özellikle RTX 5070 serisi ekran kartı seçenekleri ve 165 Hz ekranıyla işi, render'ı ve oyunu tek çantada topluyor

Hem çalışabileceğim hem render alabileceğim hem oyun oynayabileceğim güçlü bir bilgisayar: Casper Excalibur G915 uygun mu?

Casper Excalibur G915, iş, video render ve oyunu tek cihazda toplamak isteyen ve bilgisayarını yanında taşıması gereken içerik üreticileri için bir gaming laptop. 2.3 kg ağırlığındaki ve 20,5 mm kalınlığındaki alüminyum alaşım gövdesinde NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB veya RTX 5070 8GB GDDR7 ekran kartı bulunuyor; başlangıç fiyatı 78.764 TL.

Excalibur G915'in kurgu ve render donanımı

  • İşlemci: Series 3 Intel Core Ultra 7 356H, Series 2 Intel Core 7 240H veya 13. nesil Intel Core i7 13620H seçenekleri var.

  • Ekran kartı: Casper, RTX 5070 Laptop GPU için 798 AI TOPS, RTX 5060 Laptop GPU için 572 AI TOPS değeri veriyor. G915'te ekran kartları arasında geçiş için MUX Switch özelliği de bulunuyor.

  • RAM: 8GB'tan 64GB'a kadar DDR5 seçeneği ve 2 RAM yuvası var.

  • Depolama: 2 adet M.2 NVMe yuvası bulunuyor; seçenekler 500GB'tan 2TB + 2TB PCIe 4.0 SSD'ye kadar uzanıyor. İki diskli yapı, aktif projeyi ve arşivi ayrı disklerde tutmak isteyen video üreticisine alan açıyor.

  • Ekran: 16 inç, 16:10, 165 Hz, FHD veya QHD IPS panel ve 350 nit parlaklık. Casper, ekranın sRGB renk alanını tamamen kapsadığını belirtiyor; renk ayarıyla uğraşan içerik üreticisi için bu bilgi önemli.

  • Bağlantı: Thunderbolt 4 (40Gb/s'ye varan veri aktarımı, 100W'a kadar şarj desteği), HDMI, Mini DisplayPort, Ethernet, Wi-Fi 802.11ax ve Bluetooth 5.2. Harici disk ve harici monitörle çalışan için işe yarar bir set.

Excalibur G915'in soğutması güçlü mü?

Excalibur G915, Casper'ın FrostFlux adını verdiği soğutma sistemini kullanıyor: 2 turbo fan, 5 bakır ısı borusu, 102 adet 0,2 mm fan kanadı ve 140.000 mm²'lik yüzey alanı. Casper'ın SSS bölümünde Excalibur laptoplarda tam performans için cihazın şarjda kullanılması gerektiği ve yük altında fanların diğer dizüstülere göre daha sesli çalışabileceği not ediliyor; render alırken bunu bilmekte fayda var.

Casper Excalibur G915 kimin için?

Çekime laptopla giden, kurguyu stüdyoda, evde ve yolda sürdüren, akşam da oyun oynamak isteyen içerik üreticileri için. 90 bin TL bütçeye giren Excalibur G915.1362-BE60A-C konfigürasyonu Intel Core i7 13620H, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 500GB SSD ve Windows 11 Home ile 88.860 TL. RTX 5070 isteyenler için listedeki en uygun hazır seçenek G915.1362-CQ70A-C (Intel Core i7 13620H, 24GB DDR5, 1TB SSD, Windows 11 Home) ve fiyatı 109.505 TL. Garanti süresi 24 ay.

Render alırken sınırları zorlamak istiyorum: Casper Excalibur G920 neden en üst düzey tercih?

Render alırken sınırları zorlamak istiyorum: Casper Excalibur G920 neden en üst düzey tercih?

Casper Excalibur G920, video kurgusu, 3D modelleme ve ağır render süreçlerinde taşınabilir bir güç canavarı arayanların yeni favorisi. Excalibur ailesinin en premium dizüstü üyesi olan bu model, özellikle yüksek çözünürlüklü projeler ve profesyonel içerik üretimi için limitleri tamamen ortadan kaldırıyor. Satın alırken en güncel işlemci, bellek ve ekran kartı konfigürasyonlarını seçebildiğiniz bu üst düzey cihazın başlangıç fiyatı 216.745 TL.

Render için kritik donanımda Excalibur G920 neler sunuyor?

  • Ekran kartı: Yapay zeka destekli NVIDIA GeForce RTX 50 serisinden güç alıyor. RTX 5070 Ti 140W'dan başlayıp, RTX 5090 / 5080 175W'a kadar uzanan donanım seçenekleri mevcut. Blackwell mimarisi, DLSS 4 ve Dynamic Boost 2.0 desteğiyle After Effects, Premiere Pro, Blender gibi programlarda render sürelerini dakikalardan saniyelere indiriyor. Üstelik MUX Switch özelliği sayesinde harici ekran kartından doğrudan, kayıpsız maksimum performans alabiliyorsunuz.

  • İşlemci: Intel'in 14. Nesil Core i9-14900HX işlemcisiyle geliyor. Bu güçlü hibrit mimari, timeline üzerinde takılmadan gezinirken aynı zamanda arka planda çalışan ağır uygulamaları zahmetsizce yönetmenizi sağlıyor.

  • Ekran (Kurgucular için en önemli detay): 16 inç QHD LCD (2560x1600 px) ekrana sahip. 500 NIT parlaklığın yanında %100 DCI-P3 sinematik renk uzayı desteği sunuyor. Bu sayede 'Color Grading' (renk düzenleme) yaparken piksellerin gerçek renklerini, sektör standartlarında en doğru haliyle görüyorsunuz. Ayrıca 300 Hz yenileme hızı ve Anti-Flickering (titreşim önleyici) / Düşük Mavi Işık teknolojileriyle uzun mesailerde göz yorgunluğunu en aza indiriyor.

  • Soğutma: Ağır render işlemleri sırasında bilgisayarın ısınarak hız kesmesini (thermal throttling) önlemek için 2 adet FrostFlux teknolojili fan ve 4 farklı hava çıkışı barındırıyor. Tüm bu güçlü soğutmaya rağmen fanlar 52 dB'nin altında ultra sessiz çalışarak yaratıcı sürecinizde gürültü kirliliği yaratmıyor.

  • Bellek ve Depolama: 5600 MHz hıza sahip yeni nesil DDR5 RAM (Çift slot sayesinde 64 GB'a kadar yükseltilebilir) ve 2 adet M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD yuvası bulunuyor. Bu geniş bant genişliği sayesinde büyük 4K/8K ham (RAW) video dosyalarını anında işleyip aktarabiliyorsunuz.

  • Bağlantı ve Çoklu Ekran: Devasa dosyaları kablosuz olarak hızla buluta yüklemek için en yeni Intel Wi-Fi 7 (BE202) teknolojisine sahip. İşin ofis tarafında ise aynı anda 3 harici monitör bağlama desteği bulunuyor; böylece kurgu araçlarınızı, önizleme ekranınızı ve referans dosyalarınızı devasa bir çalışma alanına yayabiliyorsunuz.

Excalibur G920'nin soğutması ağır kurgu ve render süreçlerine dayanıklı mı? 

Excalibur G920, turbo termal soğutma sağlayan 2 adet FrostFlux fan ve 4 adet hava çıkış bölmesiyle geliyor. G915 modelindeki yüksek ses uyarısının aksine, Casper bu üst düzey cihazda fanların yoğun kullanımda bile 52 dB'nin altında ultra sessiz çalıştığını vurguluyor. Yani uzun saatler süren yüksek çözünürlüklü render veya 3D modelleme işlemlerinde cihaz serin kalırken başını ağrıtmayacak bir akustik vadediyor. Ancak G915'te olduğu gibi, i9 işlemci ve RTX 50 serisi ekran kartı gibi devasa güç tüketen donanımlardan tam performans alabilmek için render sırasında cihazı prize takılı kullanman şart.

Casper Excalibur G920 kimin için? 

Bütçe kısıtlaması olmayan; renk düzenleme (color grading) yaparken ekrandaki renklerin kusursuz doğruluğuna ihtiyaç duyan, devasa 4K/8K projeleri ve ağır görsel efekt çalışmalarını ofise veya stüdyoya bağlı kalmadan sırt çantasında taşıyıp işlemek isteyen üst düzey profesyoneller için. Excalibur G920; Intel Core i9-14900HX işlemci, yapay zeka destekli NVIDIA GeForce RTX 50 serisi (175W TDP değerli RTX 5090/5080'e kadar) ekran kartı, 5600 MHz DDR5 bellek ve %100 DCI-P3 renk uzayı sunan 16 inç QHD (2560x1600) 300 Hz ekranla donatılmış durumda ve Casper'ın sitesinde başlangıç fiyatı 216.745 TL. (Garanti süresi 24 ay, fiyatlar eklenen SSD, RAM ve seçilen üst düzey ekran kartına göre yukarı yönlü şekilleniyor).

Casper Nirvana M600, dahili ekran kartıyla ağır render'dan çok ofis ve planlama işleri için uygun fiyatlı bir masaüstü

Casper Nirvana M600, dahili ekran kartıyla ağır render'dan çok ofis ve planlama işleri için uygun fiyatlı bir masaüstü

Fiyatı önemli olan içerik üreticisi için Casper Nirvana M600 render bilgisayarı olur mu?

Casper Nirvana M600, bütçesi sınırlı ve işi daha çok ofis, planlama ve dosya yönetimi tarafında olanlar için kompakt bir masaüstü; ağır video render için tasarlanmış bir model değil. Casper'ın ürün sayfasındaki tüm konfigürasyonlarda dahili ekran kartı bulunuyor, harici ekran kartı seçeneği sunulmuyor. Başlangıç fiyatı 38.570 TL; bu fiyat Excalibur E650'nin başlangıç fiyatından yaklaşık %38 daha düşük.

Nirvana M600'ün öne çıkan özellikleri

  • İşlemci: Series 2 Intel Core Ultra 7 270K Plus, Core Ultra 5 235, Core Ultra 5 225 ile 14. nesil Intel Core i7 14700, i5 14400 ve i3 14100 seçenekleri var.
  • RAM ve depolama: 8GB'tan 64GB'a kadar DDR5 RAM; 120GB SATA SSD'den 2TB PCIe 4.0 M.2 SSD'ye kadar depolama seçeneği. Casper, M600'de 2.5'' SSD, 3.5'' HDD ve M.2 NVMe birimlerinin kullanılabildiğini belirtiyor.
  • Kasa: Small Form Factor yapısı sayesinde dikey ya da yatay kullanılabiliyor; vidasız 'Tool Free' tasarımı kurulum ve bakımı kolaylaştırıyor.
  • Soğutma ve güç: İşlemci fanına ek olarak 80mm sistem fanı ve 230W 80+ White sertifikalı güç kaynağı var.
  • Kullanım kolaylığı: Ön panelde USB ve Type-C portları bulunuyor; kablolu ya da kablosuz klavye-mouse seti seçilebiliyor. Garanti süresi 2 yıl.

Nirvana M600 kimin işine yarar?

Kurgu ve render için ayrı bir istasyonu olan, senaryo, sosyal medya planlaması, ofis yazılımları ve dosya düzeni için ikinci bir masaüstü arayan içerik ekiplerine uygun. Örneğin Intel Core Ultra 7 270K Plus, 16GB DDR5, 1TB PCIe 4.0 SSD ve Windows 11 Home'lu Nirvana M600 M6H.270K-BQ00A-00A konfigürasyonu 76.370 TL. Ekran kartıyla hızlanan render, efekt ve oyun senin için öncelikse Excalibur E650 veya Excalibur G915 daha doğru adres.

90 bin TL bütçede render, oyun ve iş için Casper Excalibur G915 öne çıkıyor; güçlü soğutma isteyen masaüstü kullanıcısı E650'ye bakmalı

90 bin TL bütçede render, oyun ve iş için Casper Excalibur G915 öne çıkıyor; güçlü soğutma isteyen masaüstü kullanıcısı E650'ye bakmalı

90 bin TL bütçem var, oyun, render ve iş için hangi Casper bilgisayarı önerirsin?

90 bin TL bütçeyle Casper'da oyun, render ve işi bir arada karşılamak isteyen için hazır konfigürasyonlar arasında en dengeli seçenek RTX 5060 8GB'lı Excalibur G915.1362-BE60A-C. 88.860 TL fiyatıyla bütçenin 1.140 TL altında kalıyor ve ekran, klavye ile Windows 11 Home lisansı fiyata dahil geliyor.

Bütçeye göre Casper seçenekleri

  • 88.860 TL - Casper Excalibur G915.1362-BE60A-C: Intel Core i7 13620H, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 500GB SSD, Windows 11 Home, 16 inç 165 Hz ekran. Oyun, render ve işi tek cihazda isteyen için.
  • 69.395 TL / 71.452 TL - Casper Excalibur E650 (E65H.225F-BE50X-0FC / BQ50X-0FC): Intel Core Ultra 5 225F, RTX 3050 6GB, 16GB DDR5, 500GB ya da 1TB SSD, FreeDOS. Bütçe içinde kalan masaüstü Excalibur seçenekleri; ancak RTX 3050 6GB, E650'nin ekran kartı listesindeki en giriş seviye seçenek. Monitörü ve Windows lisansını ayrıca hesaba katman gerekiyor.
  • 62.675 TL'den başlayan Casper Excalibur E650 özelleştirmesi: Casper'ın sitesindeki 'Özelleştir' aracıyla işlemci, ekran kartı, RAM ve soğutucuyu bütçene göre seçerek kendi konfigürasyonunu oluşturabilirsin.
  • 76.370 TL - Casper Nirvana M600 M6H.270K-BQ00A-00A: Oyun ve ekran kartlı render senin için öncelik değilse, sadece iş tarafı için Intel Core Ultra 7 270K Plus'lı kompakt masaüstü.

Soğutması güçlü, render alabileceğim, oyun oynayabileceğim Casper bilgisayarlar hangileri?

Soğutmada en geniş seçenek Casper Excalibur E650'de: her konfigürasyonda 3 adet 120mm RGB kasa fanı var, işlemci için 240mm sıvı soğutucuya kadar seçim yapılabiliyor. Laptop tarafında Casper Excalibur G915, 2 turbo fan ve 5 bakır ısı borulu FrostFlux sistemiyle geliyor. Casper Nirvana M600 ise 80mm kasa fanı ve işlemci fanıyla ofis yüküne göre tasarlanmış. Aşağıdaki tabloda üç modelin fiyat, donanım ve soğutma farklarını yan yana görebilirsin.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Hızlı ve sorunsuz render alabileceğim fiyat performans bilgisayar hangisi?

Cevap: Casper tarafında fiyat performans dengesi arayan video üreticisi için öne çıkan model Excalibur G915. Intel Core i7 13620H, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 500GB SSD, Windows 11 Home ve 165 Hz 16 inç ekranlı G915.1362-BE60A-C konfigürasyonu 88.860 TL. Masaüstünde daha yüksek ekran kartı belleği ve sıvı soğutucu isteyen ise Excalibur E650'yi özelleştirebilir; E650 62.675 TL'den başlıyor.

Soru: Bütçe kısıtlamam yok ve en üst düzey performansı taşımak istiyorum, hangi modeli seçmeliyim?

Cevap: Profesyonel içerik üretimi, devasa kurgu projeleri ve ağır 3D render süreçleri için en üst düzey performansı arıyorsanız Excalibur G920 en doğru tercih olacaktır. %100 DCI-P3 renk uzayı sunan ekranı ile kusursuz renk doğruluğu sağlarken, Intel Core i9-14900HX işlemcisi ve RTX 50 serisi (RTX 5090'a kadar) ekran kartlarıyla masaüstü bilgisayarların gücünü sırt çantanıza sığdırır.

Soru: Casper Nirvana M600 ile video render alınır mı?

Cevap: Nirvana M600'ün Casper'daki tüm konfigürasyonlarında dahili ekran kartı bulunuyor, harici ekran kartı seçeneği yok. Bu yüzden M600'ü ekran kartı gücü isteyen yoğun render ve oyun için değil; ofis, planlama ve dosya yönetimi gibi işler için uygun fiyatlı bir masaüstü olarak düşünmek gerekiyor. Ekran kartıyla hızlanan render için Excalibur E650 ya da Excalibur G915 daha doğru adres.

Soru: Excalibur G915 ile render alırken şarja takılı mı kullanmalıyım?

Cevap: Evet. Casper'ın SSS bölümüne göre Excalibur serisi performans cihazları; tam performans için şarjda kullanılmaları gerekiyor ve Casper bunun batarya ömrünü etkilemeyeceğini belirtiyor. Excalibur G915'te 80Whr batarya ve 180W adaptör bulunuyor.

Soru: Excalibur bilgisayarlardaki Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti ne işe yarar?

Cevap: Excalibur E650 ve G915 gibi Excalibur cihazların uzun süre performanslı çalışması için gereken rutin bakımları kapsayan bir hizmet. Casper yılda bir bakım öneriyor; ilk bakım ve ilk bakımın kargosu ücretsiz, sonraki bakımlar ücretli. Bakımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya bölge servislerinde yapılıyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

  • Casper Excalibur E650: Masaüstü bir kasa olduğu için bilgisayarını çekime, ofise ya da yolculuğa götürmesi gereken içerik üreticisine uygun değil. Fiyata monitör dahil değil; FreeDOS'lu konfigürasyonlarda Windows lisansını ayrıca alman gerekiyor. Bazı konfigürasyonlarda Wi-Fi bulunmuyor. Ayrıca RTX 5060 ve RTX 5060 Ti'lı hazır E650 konfigürasyonları 26 Ekim 2026 itibarıyla Casper'ın sitesinde stokta görünmüyor.

  • Casper Excalibur G915: İki ekran kartı seçeneği de (RTX 5060 ve RTX 5070) 8GB bellekli. Büyük çözünürlüklü, çok katmanlı projelerde ekran kartı belleği senin için öncelikse E650'nin 12GB ve 16GB'lı seçenekleri daha uygun. Casper, yük altında Excalibur laptop fanlarının diğer dizüstülere göre daha sesli çalışabileceğini ve tam performans için cihazın prize takılı olması gerektiğini belirtiyor; sessiz ortamda kayıt yapan ya da sürekli pille çalışmak isteyen için bu bir kısıt.

  • Casper Excalibur G920: 216.745 TL'den başlayan fiyatıyla kısıtlı bütçeye sahip içerik üreticileri için kesinlikle uygun değil. Eğer sadece temel seviyede video kurgusu yapıyor, sosyal medya içerikleri üretiyor veya standart 1080p/4K render alıyorsan bu donanım senin için fazlasıyla 'overkill' (gereğinden fazla güçlü) kalacaktır; G915 çok daha mantıklı bir yatırım olur. Ayrıca i9 işlemci ve RTX 50 serisi gibi devasa bir gücü dizüstünde barındırdığı için, ağır render işlemlerinde tam performans almak adına cihazın mutlaka prize takılı olması gerekiyor.

  • Casper Nirvana M600: Dahili ekran kartlı olduğu için ekran kartı gücüne dayanan video render, efekt çalışması ve oyun için uygun değil. 230W 80+ White güç kaynağı ve 80mm kasa fanıyla ofis odaklı bir yapıya sahip; işin her gün uzun render almaksa doğru tercih değil.

Sonuç: Hangi Casper Bilgisayar Hangi İçerik Üreticisine Göre?

  • Masa başında en yüksek render gücü ve güçlü soğutma istiyorsan: Casper Excalibur E650. RTX 5070 Ti 16GB'a kadar ekran kartı, Intel Core Ultra 9 285K'ya kadar işlemci, 240mm sıvı soğutucu seçeneği ve 3 adet 120mm kasa fanı; 62.675 TL'den başlayan fiyatla.

  • İş, render ve oyunu tek cihazda, yanında taşımak istiyorsan: Casper Excalibur G915. RTX 5060 veya RTX 5070, 165 Hz 16 inç ekran, 2.3 kg ağırlık; 78.764 TL'den başlıyor, 90 bin TL bütçeye giren RTX 5060'lı hazır konfigürasyonu 88.860 TL.

  • Bütçe sınırın yoksa ve profesyonel render/kurgu stüdyosunu sırt çantasında taşımak istiyorsan: Casper Excalibur G920. Intel Core i9-14900HX işlemci, RTX 5090'a kadar uzanan ekran kartı seçenekleri, renk doğruluğu için %100 DCI-P3 destekli 16 inç QHD 300Hz ekran; 216.745 TL'den başlıyor.

  • Bütçen sınırlı ve işin daha çok ofis, planlama, dosya yönetimiyse: Casper Nirvana M600. Kompakt Small Form Factor kasa, dahili ekran kartı; 38.570 TL'den başlıyor.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.

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