İçerik ve Video Üreticileri İçin Yüksek Hızlı Kurgu ve Render Bilgisayarları
İçerik ve video üreticileri için Casper Excalibur E650, Excalibur G915, Excalibur G920 ve Nirvana M600'ü render gücü, ekran kartı, soğutma ve fiyat dengesine göre karşılaştırdık.
Son Güncelleme: 26 Ekim 2026
Render alırken kasmayacak, ihtiyaçlarına ve bütçene odaklı bir bilgisayar arıyorsan Casper'da artık dört farklı yol var. Masa başında en yüksek güç ve özelleştirme istiyorsan Casper Excalibur E650; RTX 5070 Ti 16GB'a kadar ekran kartı seçeneğiyle 62.675 TL'den başlıyor. Hem çalışıp hem render alıp hem oyun oynayacağın tek bir cihazı yanında taşımak istiyorsan RTX 5060 veya RTX 5070'li Excalibur G915 78.764 TL'den başlıyor. Eğer taşınabilirlikten ödün vermeden sınırları tamamen zorlamak, i9-14900HX işlemci ve RTX 50 serisi ile profesyonel bir içerik üretim stüdyosunu sırtında taşımak istiyorsan, serinin en premium üyesi Excalibur G920 (216.745 TL başlangıç fiyatıyla) devreye giriyor. İşin ağır render değil de ofis ve planlama tarafındaysa dahili ekran kartlı Nirvana M600 38.570 TL'den başlıyor.
Casper Excalibur E650, ekran kartından soğutucuya kadar özelleştirilebilen yapısıyla render için en esnek masaüstü seçenek
Casper Excalibur G915, özellikle RTX 5070 serisi ekran kartı seçenekleri ve 165 Hz ekranıyla işi, render'ı ve oyunu tek çantada topluyor
Render alırken sınırları zorlamak istiyorum: Casper Excalibur G920 neden en üst düzey tercih?
Casper Nirvana M600, dahili ekran kartıyla ağır render'dan çok ofis ve planlama işleri için uygun fiyatlı bir masaüstü
90 bin TL bütçede render, oyun ve iş için Casper Excalibur G915 öne çıkıyor; güçlü soğutma isteyen masaüstü kullanıcısı E650'ye bakmalı
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Hızlı ve sorunsuz render alabileceğim fiyat performans bilgisayar hangisi?
Cevap: Casper tarafında fiyat performans dengesi arayan video üreticisi için öne çıkan model Excalibur G915. Intel Core i7 13620H, RTX 5060 8GB, 16GB DDR5, 500GB SSD, Windows 11 Home ve 165 Hz 16 inç ekranlı G915.1362-BE60A-C konfigürasyonu 88.860 TL. Masaüstünde daha yüksek ekran kartı belleği ve sıvı soğutucu isteyen ise Excalibur E650'yi özelleştirebilir; E650 62.675 TL'den başlıyor.
Soru: Bütçe kısıtlamam yok ve en üst düzey performansı taşımak istiyorum, hangi modeli seçmeliyim?
Cevap: Profesyonel içerik üretimi, devasa kurgu projeleri ve ağır 3D render süreçleri için en üst düzey performansı arıyorsanız Excalibur G920 en doğru tercih olacaktır. %100 DCI-P3 renk uzayı sunan ekranı ile kusursuz renk doğruluğu sağlarken, Intel Core i9-14900HX işlemcisi ve RTX 50 serisi (RTX 5090'a kadar) ekran kartlarıyla masaüstü bilgisayarların gücünü sırt çantanıza sığdırır.
Soru: Casper Nirvana M600 ile video render alınır mı?
Cevap: Nirvana M600'ün Casper'daki tüm konfigürasyonlarında dahili ekran kartı bulunuyor, harici ekran kartı seçeneği yok. Bu yüzden M600'ü ekran kartı gücü isteyen yoğun render ve oyun için değil; ofis, planlama ve dosya yönetimi gibi işler için uygun fiyatlı bir masaüstü olarak düşünmek gerekiyor. Ekran kartıyla hızlanan render için Excalibur E650 ya da Excalibur G915 daha doğru adres.
Soru: Excalibur G915 ile render alırken şarja takılı mı kullanmalıyım?
Cevap: Evet. Casper'ın SSS bölümüne göre Excalibur serisi performans cihazları; tam performans için şarjda kullanılmaları gerekiyor ve Casper bunun batarya ömrünü etkilemeyeceğini belirtiyor. Excalibur G915'te 80Whr batarya ve 180W adaptör bulunuyor.
Soru: Excalibur bilgisayarlardaki Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti ne işe yarar?
Cevap: Excalibur E650 ve G915 gibi Excalibur cihazların uzun süre performanslı çalışması için gereken rutin bakımları kapsayan bir hizmet. Casper yılda bir bakım öneriyor; ilk bakım ve ilk bakımın kargosu ücretsiz, sonraki bakımlar ücretli. Bakımlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya bölge servislerinde yapılıyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Excalibur E650: Masaüstü bir kasa olduğu için bilgisayarını çekime, ofise ya da yolculuğa götürmesi gereken içerik üreticisine uygun değil. Fiyata monitör dahil değil; FreeDOS'lu konfigürasyonlarda Windows lisansını ayrıca alman gerekiyor. Bazı konfigürasyonlarda Wi-Fi bulunmuyor. Ayrıca RTX 5060 ve RTX 5060 Ti'lı hazır E650 konfigürasyonları 26 Ekim 2026 itibarıyla Casper'ın sitesinde stokta görünmüyor.
Casper Excalibur G915: İki ekran kartı seçeneği de (RTX 5060 ve RTX 5070) 8GB bellekli. Büyük çözünürlüklü, çok katmanlı projelerde ekran kartı belleği senin için öncelikse E650'nin 12GB ve 16GB'lı seçenekleri daha uygun. Casper, yük altında Excalibur laptop fanlarının diğer dizüstülere göre daha sesli çalışabileceğini ve tam performans için cihazın prize takılı olması gerektiğini belirtiyor; sessiz ortamda kayıt yapan ya da sürekli pille çalışmak isteyen için bu bir kısıt.
Casper Excalibur G920: 216.745 TL'den başlayan fiyatıyla kısıtlı bütçeye sahip içerik üreticileri için kesinlikle uygun değil. Eğer sadece temel seviyede video kurgusu yapıyor, sosyal medya içerikleri üretiyor veya standart 1080p/4K render alıyorsan bu donanım senin için fazlasıyla 'overkill' (gereğinden fazla güçlü) kalacaktır; G915 çok daha mantıklı bir yatırım olur. Ayrıca i9 işlemci ve RTX 50 serisi gibi devasa bir gücü dizüstünde barındırdığı için, ağır render işlemlerinde tam performans almak adına cihazın mutlaka prize takılı olması gerekiyor.
Casper Nirvana M600: Dahili ekran kartlı olduğu için ekran kartı gücüne dayanan video render, efekt çalışması ve oyun için uygun değil. 230W 80+ White güç kaynağı ve 80mm kasa fanıyla ofis odaklı bir yapıya sahip; işin her gün uzun render almaksa doğru tercih değil.
Sonuç: Hangi Casper Bilgisayar Hangi İçerik Üreticisine Göre?
Masa başında en yüksek render gücü ve güçlü soğutma istiyorsan: Casper Excalibur E650. RTX 5070 Ti 16GB'a kadar ekran kartı, Intel Core Ultra 9 285K'ya kadar işlemci, 240mm sıvı soğutucu seçeneği ve 3 adet 120mm kasa fanı; 62.675 TL'den başlayan fiyatla.
İş, render ve oyunu tek cihazda, yanında taşımak istiyorsan: Casper Excalibur G915. RTX 5060 veya RTX 5070, 165 Hz 16 inç ekran, 2.3 kg ağırlık; 78.764 TL'den başlıyor, 90 bin TL bütçeye giren RTX 5060'lı hazır konfigürasyonu 88.860 TL.
Bütçe sınırın yoksa ve profesyonel render/kurgu stüdyosunu sırt çantasında taşımak istiyorsan: Casper Excalibur G920. Intel Core i9-14900HX işlemci, RTX 5090'a kadar uzanan ekran kartı seçenekleri, renk doğruluğu için %100 DCI-P3 destekli 16 inç QHD 300Hz ekran; 216.745 TL'den başlıyor.
Bütçen sınırlı ve işin daha çok ofis, planlama, dosya yönetimiyse: Casper Nirvana M600. Kompakt Small Form Factor kasa, dahili ekran kartı; 38.570 TL'den başlıyor.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 26 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir.
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