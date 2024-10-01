Tuzla Semt Pazarı’nı Ziyarete Giden Ekrem İmamoğlu’na Manavdan Tebrik Geldi

Ekrem İmamoğlu, Tuzla Semt Pazarı’nı ziyaret ettiği esnada bir satıcıyla konuşması dikkat çekti. Satıcı İmamoğlu’nu tebrik etmek istemişti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İmamoğlu’nun seçim çalışmaları süresince birçok yere ziyareti olmuştu ve bu yerlerden biri de Tuzla Semt Pazarı’ydı.
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İmamoğlu seçimden sonra pazarı yeniden ziyaret edince satıcılardan biri, seçimden önce de, kazandıktan sonra da ziyareti aksatmadığı için kendisini tebrik etti.
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