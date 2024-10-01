Kalıcı Yaz Saati Uygulamasına İsyan Eden Twitter Kullanıcıları
Kalıcı Yaz Saati Uygulamasına İsyan Eden Twitter Kullanıcıları
Yaklaşık 7 senedir kalıcı yaz saati uygulamasını kullanıyoruz. Ülkemizde saat diliminin GMT +3 olarak sabitlenmesinin ardından özellikle batı kentlerinde kışın güneşin doğması gecikti ve bu da sabahları işe, okula gidenleri olumsuz yönde etkiledi. Hükümet ısrarla uygulamadan vazgeçilmeyeceğini duyursa da karar tepkili çok vatandaş var.
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Önemli faktörlerden biri güvenlik!
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Tabii nüfusun büyük kısmının batıda yaşaması daha fazla kişiyi etkiliyor.
Özellikle kasım ve aralık aylarında sorun daha da büyüyor.
Gerekçelerden biri de tasarruf.
Biyolojik saat de bir diğer konu.
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