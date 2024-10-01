Kalıcı Yaz Saati Uygulamasına İsyan Eden Twitter Kullanıcıları

Yaklaşık 7 senedir kalıcı yaz saati uygulamasını kullanıyoruz. Ülkemizde saat diliminin GMT +3 olarak sabitlenmesinin ardından özellikle batı kentlerinde kışın güneşin doğması gecikti ve bu da sabahları işe, okula gidenleri olumsuz yönde etkiledi. Hükümet ısrarla uygulamadan vazgeçilmeyeceğini duyursa da karar tepkili çok vatandaş var.