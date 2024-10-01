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Kalıcı Yaz Saati Uygulamasına İsyan Eden Twitter Kullanıcıları

Kalıcı Yaz Saati Uygulamasına İsyan Eden Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.10.2024 - 17:41

Yaklaşık 7 senedir kalıcı yaz saati uygulamasını kullanıyoruz. Ülkemizde saat diliminin GMT +3 olarak sabitlenmesinin ardından özellikle batı kentlerinde kışın güneşin doğması gecikti ve bu da sabahları işe, okula gidenleri olumsuz yönde etkiledi. Hükümet ısrarla uygulamadan vazgeçilmeyeceğini duyursa da karar tepkili çok vatandaş var.

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Önemli faktörlerden biri güvenlik!

Önemli faktörlerden biri güvenlik!
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Tabii nüfusun büyük kısmının batıda yaşaması daha fazla kişiyi etkiliyor.

Tabii nüfusun büyük kısmının batıda yaşaması daha fazla kişiyi etkiliyor.
twitter.com

Özellikle kasım ve aralık aylarında sorun daha da büyüyor.

Özellikle kasım ve aralık aylarında sorun daha da büyüyor.
twitter.com

Gerekçelerden biri de tasarruf.

Gerekçelerden biri de tasarruf.
twitter.com

Biyolojik saat de bir diğer konu.

Biyolojik saat de bir diğer konu.
twitter.com
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