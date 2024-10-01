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Türkiye'de Gece Yalnız Yürürken En Güvende Hissedilen Şehirler

Türkiye'de Gece Yalnız Yürürken En Güvende Hissedilen Şehirler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.10.2024 - 12:24

Ülkemizde sokakların durumu, her geçen gün artan güvenlik endişeleri özellikle geceleri yolda yürümek zorunda kalan vatandaşları korkutuyor. TÜİK verilerine göre her ilde endişeli vatandaşlar önemli bir kesimi oluştursa da ilden ile oranlar değişiyor. İşte gece güvende hissedilen şehirler...

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Birinci sırada %87.2'lik güven oranıyla Afyon var.

Birinci sırada %87.2'lik güven oranıyla Afyon var.

İkinci sırada ülkemizin en düşük nüfusa sahip illerinden Bayburt var. Güven oranı %86.

İkinci sırada ülkemizin en düşük nüfusa sahip illerinden Bayburt var. Güven oranı %86.

Üçüncü sırada %85,3'lük oranla Doğu Karadeniz'in önemli illerinden Rize var.

Üçüncü sırada %85,3'lük oranla Doğu Karadeniz'in önemli illerinden Rize var.

Rize'nin komşusu Artvin ise %81.6 ile dördüncü sırada...

Rize'nin komşusu Artvin ise %81.6 ile dördüncü sırada...

Isparta'da güven oranı %79.3

Isparta'da güven oranı %79.3
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Büyükşehirlerde ise durum şöyle;

Büyükşehirlerde ise durum şöyle;

İzmir: %60,1

Ankara: %51,1

İstanbul: %45,1

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