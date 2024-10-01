Türkiye'de Gece Yalnız Yürürken En Güvende Hissedilen Şehirler

Ülkemizde sokakların durumu, her geçen gün artan güvenlik endişeleri özellikle geceleri yolda yürümek zorunda kalan vatandaşları korkutuyor. TÜİK verilerine göre her ilde endişeli vatandaşlar önemli bir kesimi oluştursa da ilden ile oranlar değişiyor. İşte gece güvende hissedilen şehirler...