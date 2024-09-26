İnternetin İlk "Meme"lerinden Başarı Çocuk 18 Yaşına Girdi
İnternetin İlk "Meme"lerinden Başarı Çocuk 18 Yaşına Girdi
İnternet demek içinde fotoğraflar, videolar, şakalar, kalıpların bulunduğu 'meme' demek biraz da. Sosyal medyanın devasa hale gelmesiyle her geçen saat yeni trendler çıksa da eskiler kolay kolay unutulmuyor. Bunların en bilineni ise elini yumruk şeklinde sıkıp başardım ifadesini çok sevimli bir şekilde veren o çocuk...
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2007'de hayatımıza giren bu görselin hikayesi ise çocuğun babası Laney Griner'ın oğlu Samuel'in fotoğrafını Flickr adlı siteye yüklemesiyle başladı.
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Uluslararası pek çok markanın ve kurumun yüzünü kullandığı Sam, 2015 yılında şöhretini babasına böbrek nakli ameliyatı yapılması için kullandı ve 75.000 dolar bağış topladı.
Sammy geçtiğimiz gün 18 yaşına girdi.
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