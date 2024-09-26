İnternetin İlk "Meme"lerinden Başarı Çocuk 18 Yaşına Girdi

İnternet demek içinde fotoğraflar, videolar, şakalar, kalıpların bulunduğu 'meme' demek biraz da. Sosyal medyanın devasa hale gelmesiyle her geçen saat yeni trendler çıksa da eskiler kolay kolay unutulmuyor. Bunların en bilineni ise elini yumruk şeklinde sıkıp başardım ifadesini çok sevimli bir şekilde veren o çocuk...