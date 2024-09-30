Üç Büyüklerin Maç Öncesi Seremonilerine Katılmak Ne Kadar?

Futbol takımlarının gelirleri sadece yayından gelen paralarla sınırlı değil. Özellikle lig yayın ihalesindeki fiyatların düşmesi ve takım maliyetlerinin artması üç büyüklerin maç öncesi ciddi gelir beklentisine girmelerine neden oldu. Bilet ve kombine ücretleri kadar olmasa da maç öncesi takımla birlikte seremoniye çıkan çocukların velilerinden de ciddi paralar alınıyor.