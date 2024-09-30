Üç Büyüklerin Maç Öncesi Seremonilerine Katılmak Ne Kadar?
Üç Büyüklerin Maç Öncesi Seremonilerine Katılmak Ne Kadar?
Futbol takımlarının gelirleri sadece yayından gelen paralarla sınırlı değil. Özellikle lig yayın ihalesindeki fiyatların düşmesi ve takım maliyetlerinin artması üç büyüklerin maç öncesi ciddi gelir beklentisine girmelerine neden oldu. Bilet ve kombine ücretleri kadar olmasa da maç öncesi takımla birlikte seremoniye çıkan çocukların velilerinden de ciddi paralar alınıyor.
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Beşiktaş'ın "Çocuklarımız Yıldızlarda Sahaya Çıkıyor" isimli bir programı mevcut.
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İçinde müze, stat gezisi ve hediye forma setinin olduğu bu paketin fiyatı 30 bin lira. Maç ve oynanan turnuvaya göre ücretler değişkenlik gösterebiliyor.
Fenerbahçe'de de benzer bir uygulama mevcut.
Fenerbahçe ise lig maçlarında 40, Avrupa maçlarında 60 bin lira talep ediyor. Aynı zamanda velilere de o maç için yer sağlıyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği Young Boys elemesinde seremoniye katılacak çocuklar için 50 bin lira talep etti.
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