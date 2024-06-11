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'Türkiye'nin İlk Cumhurbaşkanı Kimdir?' Sorusuna Gelen Yanıtlar Hayrete Düşürttü! 'Erdoğan, Demirel, İnönü...'

'Türkiye'nin İlk Cumhurbaşkanı Kimdir?' Sorusuna Gelen Yanıtlar Hayrete Düşürttü! 'Erdoğan, Demirel, İnönü...'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.06.2024 - 16:47

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Sokak röportajlarında sık sık yanlış verilen yanıtlara bir yenisi eklendi. 'Kanal Dünya' isimli hesabın röportajında 'Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?' sorusuna son vatandaş dışında doğru yanıt veren olmadı. 

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'Kanal Dünya' isimli YouTube hesabından paylaşılan sokak röportajında 'Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?' sorusuna verilen yanıtlar herkesi şaşkına çevirdi.

'Kanal Dünya' isimli YouTube hesabından paylaşılan sokak röportajında 'Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?' sorusuna verilen yanıtlar herkesi şaşkına çevirdi.

Vatandaşların bir kısmı soruyu bir kısmı soruyu bilmediğini belirterek yanıtlamazken, bazıları ise 'Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Demirel, İsmet İnönü' gibi yanıtlar verdi. Videoda soruyu cevaplayan son kişi 'Mustafa Kemal Atatürk' yanıtıyla doğru cevabı verdi. İşte o anlar 📹

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