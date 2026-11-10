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Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi, İşte 81 İlin Kişi Başı Gelir Sıralaması

Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi, İşte 81 İlin Kişi Başı Gelir Sıralaması

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 09:21
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Türkiye'nin en zengin şehirleri sıralamasında zirve el değiştirdi. TÜİK'in il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre kişi başına gelirde İstanbul 802 bin 669 TL ile Kocaeli'yi geçerek ilk sıraya yerleşti. 81 ilin yalnızca 11'i Türkiye ortalamasının üzerinde kalırken listenin son sırasında Şanlıurfa yer aldı.

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İstanbul 802 bin 669 TL ile zirveyi Kocaeli'den aldı, Ankara ikinciliği 14 TL farkla kaçırdı.

İstanbul 802 bin 669 TL ile zirveyi Kocaeli'den aldı, Ankara ikinciliği 14 TL farkla kaçırdı.

TÜİK'in il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre İstanbul'da kişi başına düşen GSYH 802 bin 669 TL (24 bin 452 dolar) oldu. Bir önceki yıl 516 bin 460 TL ile listenin başında yer alan Kocaeli, 788 bin 873 TL ile ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sıradaki Ankara'nın rakamı 788 bin 859 TL. Yani başkent ile Kocaeli arasındaki fark yalnızca 14 lira.

İlk üçün ardından Tekirdağ (604 bin 226 TL), Antalya (561 bin 426 TL), İzmir (556 bin 376 TL), Bolu (548 bin 317 TL), Kırklareli (531 bin 388 TL), Eskişehir (530 bin 834 TL) ve Bilecik (527 bin 473 TL) geliyor. Türkiye ortalaması 15 bin 325 dolar. Bu eşiği 81 ilden sadece 11'i aşabildi, ortalamanın üzerinde kalan son il 11'inci sıradaki Muğla.

Listenin sonunda 188 bin 144 TL ile Şanlıurfa var. Ağrı 194 bin 660 TL, Van 203 bin 49 TL ile son üçü tamamlıyor. İstanbul'da kişi başına düşen gelir, Şanlıurfa'dakinin 4 katından fazla.

Toplam büyüklükte fark daha da açılıyor. İstanbul yaklaşık 13 trilyon TL ile Türkiye GSYH'sinin yüzde 29,2'sini tek başına üretti. Ankara'nın payı yüzde 10,5 (4,67 trilyon TL), İzmir'inki yüzde 5,7 (2,56 trilyon TL). İlk beş il toplamın yüzde 53'ünü oluşturuyor. En küçük üç ekonomi ise Bayburt (28,1 milyar TL), Ardahan (35,5 milyar TL) ve Gümüşhane (41,9 milyar TL).

Büyüme tablosu ise bambaşka. Türkiye ekonomisinin yüzde 3,3 büyüdüğü 2024'te Adıyaman yüzde 31,4, Bayburt yüzde 17,1, Malatya yüzde 17 büyüdü. Erzincan yüzde 7,9, Kırşehir yüzde 5,7, Bilecik yüzde 2,4 küçüldü. 46 il ülke ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti.

81 ilin kişi başı gelir sıralamasında ilk sırada İstanbul, son sırada Şanlıurfa var.

81 ilin kişi başı gelir sıralamasında ilk sırada İstanbul, son sırada Şanlıurfa var.

Kişi başına GSYH'ye göre 81 ilin sıralaması şöyle (dolar):

1. İstanbul: 24.452

2. Kocaeli: 24.031

3. Ankara: 24.031

4. Tekirdağ: 18.406

5. Antalya: 17.103

6. İzmir: 16.949

7. Bolu: 16.703

8. Kırklareli: 16.188

9. Eskişehir: 16.171

10. Bilecik: 16.068

11. Muğla: 16.040

12. Yalova: 15.269

13. Bursa: 15.014

14. Çanakkale: 14.704

15. Sakarya: 14.605

16. Tunceli: 14.582

17. Karaman: 14.374

18. Balıkesir: 14.004

19. Manisa: 13.852

20. Düzce: 13.721

21. Mersin: 13.549

22. Kırıkkale: 13.284

23. Çankırı: 13.111

24. Edirne: 12.711

25. Denizli: 12.522

26. Kütahya: 12.384

27. Aksaray: 12.319

28. Kayseri: 12.296

29. Uşak: 12.114

30. Kastamonu: 12.035

31. Erzincan: 12.012

32. Burdur: 11.950

33. Artvin: 11.884

34. Konya: 11.845

35. Isparta: 11.826

36. Aydın: 11.798

37. Ardahan: 11.731

38. Karabük: 11.265

39. Samsun: 11.253

40. Malatya: 11.146

41. Nevşehir: 11.126

42. Zonguldak: 11.114

43. Niğde: 11.052

44. Rize: 10.837

45. Sivas: 10.697

46. Adana: 10.692

47. Elazığ: 10.660

48. Kırşehir: 10.572

49. Hatay: 10.570

50. Amasya: 10.552

51. Trabzon: 10.539

52. Kahramanmaraş: 10.430

53. Afyonkarahisar: 10.243

54. Bayburt: 10.096

55. Çorum: 10.010

56. Adıyaman: 9.977

57. Erzurum: 9.783

58. Sinop: 9.779

59. Bartın: 9.702

60. Gaziantep: 9.693

61. Osmaniye: 9.631

62. Giresun: 9.377

63. Şırnak: 9.326

64. Hakkari: 9.284

65. Yozgat: 9.233

66. Kars: 9.203

67. Ordu: 8.949

68. Gümüşhane: 8.757

69. Bingöl: 8.429

70. Iğdır: 8.063

71. Tokat: 8.058

72. Siirt: 7.975

73. Kilis: 7.724

74. Mardin: 7.537

75. Diyarbakır: 7.464

76. Batman: 7.202

77. Bitlis: 7.063

78. Muş: 7.016

79. Van: 6.185

80. Ağrı: 5.930

81. Şanlıurfa: 5.731

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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