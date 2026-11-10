Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi, İşte 81 İlin Kişi Başı Gelir Sıralaması

TÜİK'in il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre İstanbul'da kişi başına düşen GSYH 802 bin 669 TL (24 bin 452 dolar) oldu. Bir önceki yıl 516 bin 460 TL ile listenin başında yer alan Kocaeli, 788 bin 873 TL ile ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sıradaki Ankara'nın rakamı 788 bin 859 TL. Yani başkent ile Kocaeli arasındaki fark yalnızca 14 lira.

İlk üçün ardından Tekirdağ (604 bin 226 TL), Antalya (561 bin 426 TL), İzmir (556 bin 376 TL), Bolu (548 bin 317 TL), Kırklareli (531 bin 388 TL), Eskişehir (530 bin 834 TL) ve Bilecik (527 bin 473 TL) geliyor. Türkiye ortalaması 15 bin 325 dolar. Bu eşiği 81 ilden sadece 11'i aşabildi, ortalamanın üzerinde kalan son il 11'inci sıradaki Muğla.

Listenin sonunda 188 bin 144 TL ile Şanlıurfa var. Ağrı 194 bin 660 TL, Van 203 bin 49 TL ile son üçü tamamlıyor. İstanbul'da kişi başına düşen gelir, Şanlıurfa'dakinin 4 katından fazla.

Toplam büyüklükte fark daha da açılıyor. İstanbul yaklaşık 13 trilyon TL ile Türkiye GSYH'sinin yüzde 29,2'sini tek başına üretti. Ankara'nın payı yüzde 10,5 (4,67 trilyon TL), İzmir'inki yüzde 5,7 (2,56 trilyon TL). İlk beş il toplamın yüzde 53'ünü oluşturuyor. En küçük üç ekonomi ise Bayburt (28,1 milyar TL), Ardahan (35,5 milyar TL) ve Gümüşhane (41,9 milyar TL).

Büyüme tablosu ise bambaşka. Türkiye ekonomisinin yüzde 3,3 büyüdüğü 2024'te Adıyaman yüzde 31,4, Bayburt yüzde 17,1, Malatya yüzde 17 büyüdü. Erzincan yüzde 7,9, Kırşehir yüzde 5,7, Bilecik yüzde 2,4 küçüldü. 46 il ülke ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti.