Türkiye'nin En Zengin Şehirleri Belli Oldu: Zirve El Değiştirdi, İşte 81 İlin Kişi Başı Gelir Sıralaması
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Türkiye'nin en zengin şehirleri sıralamasında zirve el değiştirdi. TÜİK'in il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerine göre kişi başına gelirde İstanbul 802 bin 669 TL ile Kocaeli'yi geçerek ilk sıraya yerleşti. 81 ilin yalnızca 11'i Türkiye ortalamasının üzerinde kalırken listenin son sırasında Şanlıurfa yer aldı.
İstanbul 802 bin 669 TL ile zirveyi Kocaeli'den aldı, Ankara ikinciliği 14 TL farkla kaçırdı.
81 ilin kişi başı gelir sıralamasında ilk sırada İstanbul, son sırada Şanlıurfa var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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