"Türkiye'de Huzurla Uyumak" Videosu Çeken Bir İçerik Üreticisi Yaşadığımız Pek Çok Acıyı Yeniden Hatırlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBjglY...
Ülkemiz her dönem birbirinden acı olaylarla sarsılıyor. Öyle ki daha bir olayın acısını atlatmadan bir yenisi ile karşılaşıyoruz. Bir felaketin yarasını sarmaya çalışırken, bir diğerinin haberi geliyor. 'Daha kötü ne olabilir?' diye düşünürken, maalesef daha ağır bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu adeta bir kısır döngü halini aldı. Bu durum bizi de duyarlılığımızı kaybedip kaybetmediğimizi sorgulatıyor ve vicdan azabına dönüşüyor.
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'mutluyesiltepe' isimli içerik üretici, "Türkiye'de Huzurla Uyumak" başlıklı bir video çekti.
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Ülkemizin içinden geçtiği acıları tek tek hatırlatan Yeşiltepe, duyarlılığımız konusunda kendimizi yeniden sorgulattı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Türkiye nin gündeminde olan olaylar sadece bı iki hafta kalır sonra gündemden düşer.ama biz vatandaş olarak unutmayacağız.devlet de unutmamalı ama maalesef u... Devamını Gör