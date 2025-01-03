onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Türkiye'de Huzurla Uyumak" Videosu Çeken Bir İçerik Üreticisi Yaşadığımız Pek Çok Acıyı Yeniden Hatırlattı

"Türkiye'de Huzurla Uyumak" Videosu Çeken Bir İçerik Üreticisi Yaşadığımız Pek Çok Acıyı Yeniden Hatırlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.01.2025 - 17:25

İçerik Devam Ediyor

Ülkemiz her dönem birbirinden acı olaylarla sarsılıyor. Öyle ki daha bir olayın acısını atlatmadan bir yenisi ile karşılaşıyoruz. Bir felaketin yarasını sarmaya çalışırken, bir diğerinin haberi geliyor. 'Daha kötü ne olabilir?' diye düşünürken, maalesef daha ağır bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu adeta bir kısır döngü halini aldı. Bu durum bizi de duyarlılığımızı kaybedip kaybetmediğimizi sorgulatıyor ve vicdan azabına dönüşüyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBjglY...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

'mutluyesiltepe' isimli içerik üretici, "Türkiye'de Huzurla Uyumak" başlıklı bir video çekti.

'mutluyesiltepe' isimli içerik üretici, "Türkiye'de Huzurla Uyumak" başlıklı bir video çekti.

Ülkemizin içinden geçtiği acıları tek tek hatırlatan Yeşiltepe, duyarlılığımız konusunda kendimizi yeniden sorgulattı.

Ülkemizin içinden geçtiği acıları tek tek hatırlatan Yeşiltepe, duyarlılığımız konusunda kendimizi yeniden sorgulattı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ellie.queen

Türkiye nin gündeminde olan olaylar sadece bı iki hafta kalır sonra gündemden düşer.ama biz vatandaş olarak unutmayacağız.devlet de unutmamalı ama maalesef u... Devamını Gör