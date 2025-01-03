"Türkiye'de Huzurla Uyumak" Videosu Çeken Bir İçerik Üreticisi Yaşadığımız Pek Çok Acıyı Yeniden Hatırlattı

Ülkemiz her dönem birbirinden acı olaylarla sarsılıyor. Öyle ki daha bir olayın acısını atlatmadan bir yenisi ile karşılaşıyoruz. Bir felaketin yarasını sarmaya çalışırken, bir diğerinin haberi geliyor. 'Daha kötü ne olabilir?' diye düşünürken, maalesef daha ağır bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu adeta bir kısır döngü halini aldı. Bu durum bizi de duyarlılığımızı kaybedip kaybetmediğimizi sorgulatıyor ve vicdan azabına dönüşüyor.