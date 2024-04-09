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Türkçedeki Kelimeler ile Yunancadaki Kelimeleri Kıyaslayınca Ortaya Çıkan Benzerlik

Türkçedeki Kelimeler ile Yunancadaki Kelimeleri Kıyaslayınca Ortaya Çıkan Benzerlik

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 15:24

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@alexis_cidis adlı TikTok kullanıcısı genç, Türk arkadaşıyla birlikte iki dildeki bazı benzer kelimeleri kıyasladı. Ortaya çıkan sonuçlar ise hem onları hem de izleyicileri güldürdü. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İkili kıyas yapmaya cacık kelimesinden başladı. Kelimenin Yunanca karşılığı “caciki” şeklinde söyleniyordu. Biliyorsunuz ki cacığın hangi ülkeye ait olduğu senelerdir süren bir tartışmadır.

İkili kıyas yapmaya cacık kelimesinden başladı. Kelimenin Yunanca karşılığı “caciki” şeklinde söyleniyordu. Biliyorsunuz ki cacığın hangi ülkeye ait olduğu senelerdir süren bir tartışmadır.

Cacıktan sonra ise ikili limon, portakal, karpuz gibi birkaç kelimeyi daha ele aldı ve Yunanca’da değişen tek şey kelimelerin sonunda bir ‘i’ sesi daha bulunması oldu.

Cacıktan sonra ise ikili limon, portakal, karpuz gibi birkaç kelimeyi daha ele aldı ve Yunanca’da değişen tek şey kelimelerin sonunda bir ‘i’ sesi daha bulunması oldu.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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