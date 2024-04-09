Nuri Bilge Ceylan’dan "Bir Zamanlar Anadolu'da" Filminin Kamera Arkasıyla Geçmişe Küçük Bir Yolculuk
Nuri Bilge Ceylan’dan "Bir Zamanlar Anadolu'da" Filminin Kamera Arkasıyla Geçmişe Küçük Bir Yolculuk
2011’de seyirciyle buluşan Türk dram filmi “Bir Zamanlar Anadolu’da” filminin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, filme ait kamera arkası görüntülerini paylaşmasıyla kısa sürede büyük ilgi gördü. Kamera arkası görüntüler hepimizi o yıllara götürdü.
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Film, Ercan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Yılmaz Erdoğan gibi birçok başarılı sanatçıyı bünyesinde barındırıyordu.
Kırıkkale’nin bozkırlarında çekilen filmin kamera arkasında yaşanan sohbetlerle, fikir ve bilgi paylaşımlarıyla tüm anlar seyircilere tebessüm ettirdi.
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