Kendinizi Gerçek Bir Dedektif Gibi Hissedebileceğiniz En Gizemli Cinayet Filmleri
Kendinizi Gerçek Bir Dedektif Gibi Hissedebileceğiniz En Gizemli Cinayet Filmleri
Eğer siz de filmin sonunda 'Ben zaten katili baştan beri biliyordum!' demeyi sevenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Bu listedeki filmlerde en gizemli cinayetleri bulacak ve katili bir dedektif ruhuyla aramaya koyulacaksınız. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. The Little Things, 2021
19. Cruising, 1980
18. Dressed to Kill, 1980
17. Brick, 2005
16. Murder on the Orient Express, 1974
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15. Clue, 1985
14. Blow Out, 1981
13. Cure, 1997
12. The Name of the Rose, 1986
11. Zodiac, 2007
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10. Mother, 2009
9. The Game, 1997
8. Mystic River, 2003
7. Knives Out, 2019
6. Sleuth, 1972
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5. Chinatown, 1974
4. Memories of Murder, 2003
3. Memento, 2000
2. The Usual Suspects, 1995
1. Se7en, 1995
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