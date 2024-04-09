Kendinizi Gerçek Bir Dedektif Gibi Hissedebileceğiniz En Gizemli Cinayet Filmleri

IMDb: 7.4

Özet: Bir araba kazasıyla ortaya çıkan korkunç gerçekler! Jack Terri, yetenekli bir ses teknisyenidir. Hayatını korku filmleri için eşsiz sesler kaydederek kazanmaktadır, fakat bir gün elinde olmadan içinde başkan adayının bulunduğu ve hayatını kaybettiği bir otomobil kazasının sesini kayda alır. Aynı otomobilde başkan adayının genç ve güzel metresi Sally de vardır ve ağır yaralanmıştır. Jack bir anda kendini, filmlerini aratmayacak kadar gizemli ve korku dolu bir hayatın içinde bulur. Çok yakında Jack ve Sally'den sadece biri hayatta kalacaktır çünkü bu skandal tıpkı bir şok dalgası gibi hükümetin üst düzeylerini de etkileyecektir.

Oyuncular: John Travolta, Nancy Allen, John Lithgow

Yönetmen: Brian De Palma