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Kendinizi Gerçek Bir Dedektif Gibi Hissedebileceğiniz En Gizemli Cinayet Filmleri

Kendinizi Gerçek Bir Dedektif Gibi Hissedebileceğiniz En Gizemli Cinayet Filmleri

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 14:02

Eğer siz de filmin sonunda 'Ben zaten katili baştan beri biliyordum!' demeyi sevenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Bu listedeki filmlerde en gizemli cinayetleri bulacak ve katili bir dedektif ruhuyla aramaya koyulacaksınız. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. The Little Things, 2021

20. The Little Things, 2021

IMDb: 6.3 

Özet: Little Things, kurallara son derece bağlı bir polis ile onun tam zıttı bir karaktere sahip, suçluları yakalamak için kuralları çiğnemeye yatkın olan ortağının, bir seri katili yakalamak için giriştiği zorlu mücadeleyi konu ediyor. 

Oyuncular: Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto 

Yönetmen: John Lee Hancock

19. Cruising, 1980

19. Cruising, 1980

IMDb: 6.5 

Özet: New York, şehrin yeraltı barlarının müşterilerini avlayan sadist bir seri katilin pençesine düştüğünde, genç çaylak Steve Burns onu gölgelerden çekip çıkarmak için S&M alt kültürüne sızar. 

Oyuncular: Al Pacino, Paul Sorvino, Karen Allen 

Yönetmen: William Friedkin

18. Dressed to Kill, 1980

18. Dressed to Kill, 1980

IMDb: 7.1 

Özet: Cinsel yönden düş kırıklığına uğramış bir eş ve anne olan Kate Miller, onu tatmin etmeyen erotik yaşamından yakınmak üzere, muayenesi Manhattan'da bulunan pek revaçtaki psikiyatrı Dr. Robert Elliott'ı ziyaret eder. Bir yabancıyla tatmin edici bir cinsel ilişki içinde geçirdiği öğleden sonranın ardından Kate, adamın binasının asansöründe usturalı sarışın bir kadın tarafından öldürülür. Katili şöyle bir gören sarışın fahişe Liz, hem baş zanlı hem de katilin yeni hedefi haline gelir. 

Oyuncular: Michael Caine, Angie Dickinson, Nancy Allen 

Yönetmen: Brian De Palma

17. Brick, 2005

17. Brick, 2005

IMDb: 7.1 

Özet: Yalnız dolanıp duran bir genç, lisedeki bir yeraltı suç döngüsüne katılır. Amacı ortadan kaybolan eski kız arkadaşının nerede olduğunu araştırmaktır. Brendan, berlirli bir zamandan beri haber almadığı eski kız arkadaşından bir gün tuhaf bir telefon alır. 

Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Lukas Haas, Emilie de Ravin 

Yönetmen: Rian Johnson

16. Murder on the Orient Express, 1974

16. Murder on the Orient Express, 1974

IMDb: 7.2 

Özet: 1930'lu yıllarda İstanbul ve Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'nde bir cinayet işlenir. Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trende çok sayıda yolcu arasında ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot' da bulunur. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'a yerel yetkililer duruma el koymadan önce cinayeti çözmesi için birkaç saat zaman verecektir. Türkiye' de bazı televizyon kanallarında Doğu Ekspresi'nde Cinayet adı ile de gösterilmiştir. 

Oyuncular: Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman 

Yönetmen: Sidney Lumet

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15. Clue, 1985

15. Clue, 1985

IMDb: 7.2 

Özet: İşte dünyaca ünlü oyun İpucu üzerine gerçek bir komedi... Filmde her 3 sürprizi sonunda görebileceksiniz. Silahla çalışma odasındaki Albay Mustard mıdır? İp ile bilardo odasındaki Scarlet midir? Tüm şüpheliler ve planları gözler önüne seriyor. Sürpriz sonlara hazır olun! 

Oyuncular: Eileen Brennan, Tim Curry, Madeline Kahn 

Yönetmen: Jonathan Lynn

14. Blow Out, 1981

14. Blow Out, 1981

IMDb: 7.4 

Özet: Bir araba kazasıyla ortaya çıkan korkunç gerçekler! Jack Terri, yetenekli bir ses teknisyenidir. Hayatını korku filmleri için eşsiz sesler kaydederek kazanmaktadır, fakat bir gün elinde olmadan içinde başkan adayının bulunduğu ve hayatını kaybettiği bir otomobil kazasının sesini kayda alır. Aynı otomobilde başkan adayının genç ve güzel metresi Sally de vardır ve ağır yaralanmıştır. Jack bir anda kendini, filmlerini aratmayacak kadar gizemli ve korku dolu bir hayatın içinde bulur. Çok yakında Jack ve Sally'den sadece biri hayatta kalacaktır çünkü bu skandal tıpkı bir şok dalgası gibi hükümetin üst düzeylerini de etkileyecektir. 

Oyuncular: John Travolta, Nancy Allen, John Lithgow 

Yönetmen: Brian De Palma

13. Cure, 1997

13. Cure, 1997

IMDb: 7.5  

Özet: Korkunç bir cinayet dalgası Tokyo'yu kasıp kavuruyor. Tek bağlantı, kurbanların her birinin boynuna kazınmış kanlı bir X işaretidir. Her vakada, katil kurbanın yakınında bulunur ve suçla ilgili hiçbir şey hatırlamamaktadır. Dedektif Takabe ve psikolog Sakuma bağlantıyı çözmeleri için çağrılır, ancak soruşturmaları hiçbir yere varmaz.  

Oyuncular: Masato Hagiwara, Kôji Yakusho, Tsuyoshi Ujiki  

Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa

12. The Name of the Rose, 1986

12. The Name of the Rose, 1986

IMDb: 7.7 

Özet: Umberto Eco'nun ünlü romanından sinemaya uyarlanan Gülün Adı, Orta Çağda yaşanan heyecan yüklü bir detektif öyküsü aslında. Bir manastırda meydana gelen esrarengiz cinayetleri araştıran William ve genç çömezi Adso büyük bir belanın içinde olduklarını anlayacaktır. Felsefe ve edebiyatla dirsek temasını hiç kesmeyen filmi Jean Jacques Annaud yönetiyor. Jean-Jacques Annaud'u, Ayı, Sevgili, Tibet'te Yedi Yıl gibi filmlerden de tanıyoruz. 

Oyuncular: Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger 

Yönetmen: Jean-Jacques Annaud

11. Zodiac, 2007

11. Zodiac, 2007

IMDb: 7.7  

Özet: Zodiac, San Fransisco körfez bölgesini dehşete boğmuş ve onlarca yıl boyunca şifreleri ve mektuplarıyla dört ayrı yargı bölgesinin yetkilileriyle alay etmiş bir seri katilin gerçek hikâyesine dayanan bir gerilim filmi. Bir avcıyı avlamak dört adam için bir saplantı hâlini alır; bu öyle bir saplantıdır ki onları eski hallerinin birer hayaletine dönüştürür, yaşamları katilin bıraktığı sonu gelmeyen ipuçlarıyla bir kurulup bir yıkılır.  

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr, Mark Ruffalo  

Yönetmen: David Fincher

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10. Mother, 2009

10. Mother, 2009

IMDb: 7.7 

Özet: Uzun zamandır dul olan bir anne tek oğluyla yalnız yaşamaktadır. Oğlan 28 yaşında, çekingen ve sessiz bir genç adamdır. Korkunç bir cinayet sonrasında, kadının yetersiz, aciz oğlu baş şüpheli görülür. Aleyhinde gerçek bir kanıt yoktur, ancak polis onunla ilgili yersiz kuşkuya kapılır. Dosyayı kapamak için sabırsızlanan polis, baştan savma soruşturmalarından memnun bir şekilde çocuğu tutuklar. Savunma avukatı beceriksiz ve güvenilmez çıkar. Başka seçeneği kalmayınca, oğlunun masumiyetini ispatlamaya karar veren anne olaya karışır. 

Oyuncular: Kim Hye-ja, Won Bin, Jin Goo 

Yönetmen: Bong Joon Ho

9. The Game, 1997

9. The Game, 1997

IMDb: 7.7  

Özet: Nicholas Van Orton hem iş hem de özel hayatında kontrolü elinde tutmaya alışkın, zeki ve başarılı bir iş adamıdır. Bu düzenli hayatı, kardeşi Conrad'ın ona verdiği alışılmışın dışındaki doğum günü hediyesi ile köklü değişikliklere uğrar ve bir ölüm kalım savaşı başlar.  

Oyuncular: Michael Douglas, Deborah Kara Unger, Sean Penn  

Yönetmen: David Fincher

8. Mystic River, 2003

8. Mystic River, 2003

IMDb: 7.9 

Özet: 1975 yılında sıcak bir yaz günü, Boston… Jimmy, Dave ve Sean isimli üç küçük çocuk caddede hokey oynadıkları sırada polis görünümündeki kişiler tarafından tarafından güya “belediye malına zarar vermeyi bırakmaları” için uyarılırlar. Bu sert görünümlü adamlar Dave'i arabalarına alıp küçük çocuğa günlerce cinsel tacizde bulunurlar. Aradan 25 yıl geçer. Küçük çocuklar artık büyür, bu süreçte de görüşmezler. Dave yetişkinliği boyunca bu olayın travmasını üzerinden atamamıştır. Üç çocuk babası olmuş eski sabıkalı Jimmy’nin 19 yaşındaki kızı Katie ölü bulunur ve Dave bir numaralı şüphelidir. Sean ise cinayetlerle ilgilenen bir dedektif olmuştur ve Katie cinayetiyle ilgilenmektedir. Bu durum 25 yıl sonra eski arkadaşları bir araya getirir. Cinayet eşelendikçe eski olaylar bir bir yüz üstüne çıkacak ve 25 yıl öncesine kadar gidecektir. 

Oyuncular: Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon 

Yönetmen: Clint Eastwood

7. Knives Out, 2019

7. Knives Out, 2019

IMDb: 7.9  

Özet: Harlan Thrombey 85. doğum günü partisinden hemen sonra malikanesinde ölü bulunduğunda meraklı ve neşeli bir dedektif olan Benoit Blanc cinayeti çözmesi için gizemli biri tarafından işe alınır. Blanc, Harlan'ın zamansız ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için anlamsız kandırmacalar ve yalanlardan oluşan bir yılan hikayesini çözmeye çalışacaktır.  

Oyuncular: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas  

Yönetmen: Rian Johnson

6. Sleuth, 1972

6. Sleuth, 1972

IMDb: 8.0 

Özet: Hikaye ilginç oyunlar oynamayı seven, zengin bir detektif romanı yazarı olan Andrew Wyke etrafında dönmektedir. Kuaför salonları zinciri sahibi Milo Tindle'ın karısı Marguerite'ı aldattığını bilmektedir. Wyke Milo'yu şehrim dışındaki malikanesine davet eder. Wyke da karısını Tea adlı bir kızla aldatmaktadır. Wyke Tindle'dan değerli bazı mücevherleri çalmasıp satmasını ve aldığı parayı karısı Marguerite ile mutlu bir şekilde yaşamaları için kullanmasını teklif eder. Böylece Wyke da sigortadan aldığı parayla Tea ile mutlu bir şekilde vakit geçirecektir. Fakat ortalık karışacak ve bu teklifin sonuçları çok tehlikeli boyutlara ulaşacaktır. 

Oyuncular: Laurence Olivier, Michael Caine, Alec Cawthorne 

Yönetmen: Joseph L. Mankiewicz

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5. Chinatown, 1974

5. Chinatown, 1974

IMDb: 8.1 

Özet: Hollis Mulwray 1930’larda Los Angeles belediyesinin su dağıtım departmanında baş mühendistir. Ida Sessions, polis kökenli özel dedektif J.J. 'Jake' Gittes’e kendisini Mulwray’in eşi Evelyn olarak tanıtır ve onun bir başka kadınla birlikte olduğundan şüphelendiğini söyleyerek onu takip ettirir. Gittes, Mulwray’in çekici bir kadınla birlikte fotoğraflarını çeker ve dava kapanır. Bir süre sonra Mulwray öldürülür. 

Oyuncular: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston 

Yönetmen: Roman Polanski

4. Memories of Murder, 2003

4. Memories of Murder, 2003

IMDb: 8.1  

Özet: Askeri diktatörlük ile yönetilen, soğuk savaşın son yıllarının yaşandığı Güney Kore'de halk, sürekli olarak tatbikatlar ve Kuzey Kore tehdidi ile korkutulmakta, rejimin baskısı protestolara ve isyanlara neden olmaktadır. Bu esnada, Seul'e yakın bir kasabada, cinayetler işlenmeye başlanır. Kadınlar bağlanarak öldürülmekte, tecavüze uğramaktadırlar. İlk başlarda, yerel bir dedektif olan Park Doo-Man olayı kendi yöntemleri ile çözmeye çalışır. Olayı çözmekte yetersiz kalınca, Seul'dan mektepli bir dedektif Seo Tae-Yoon da ekibe katılır. Tae-Yoon modern yöntemler ve analizler ile olayı çözmeye çalışırken, cinayetler devam edecek, polis teşkilatı yetersiz kalacak ve kasabada kargaşa artacaktır.  

Oyuncular: Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Kim Roe-ha  

Yönetmen: Bong Joon Ho

3. Memento, 2000

3. Memento, 2000

IMDb: 8.4  

Özet: Leonard karısını öldüren adamın peşindedir. Katili belirlemesinde ise büyük bir zorlukla karşı karşıyadır. Leonard'ın nadir görülen, tedavisi olmayan bir hafıza kaybı hastalığı vardır. Kaza öncesi olayları tüm ayrıntılarına kadar hatırlayabilen Leonard, 15 dakika önce ne olduğunu, ne yaptığını, nereye gittiğini ve neden gittiğini bilmemektedir.  

Oyuncular: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano  

Yönetmen: Christopher Nolan

2. The Usual Suspects, 1995

2. The Usual Suspects, 1995

IMDb: 8.5  

ÖzetPolis San Pedro'da patlayan bir tekneyi araştırdığında 27 ceset ve 91 milyon dolarlık uyuşturucu parası bulur. Olaydan kurtulan iki kişi, yanıklarla dolu vücuduyla korkmuş bir Macar terörist ve Verbal Kint adında bir tetikçidir. Polisteki sorgusunda Kint, 6 hafta öncesinden başlayarak olayları anlatmaya başlar.   

Oyuncular: Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri  

Yönetmen: Bryan Singer

1. Se7en, 1995

1. Se7en, 1995

IMDb: 8.6  

Özet: Bir seri katil 7 ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürmektedir. Seri cinayetler işleyen bu katilin peşine düşen iki dedektif, bu yolda başlarına geleceklerden habersizdirler. 

OyuncularMorgan FreemanBrad Pitt, Kevin Spacey  

Yönetmen: David Fincher

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