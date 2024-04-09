Yenidoğan Bebeği Dilan Polat Usulü Paraya Saran Adam İzleyicilerden Sert Tepkiler Aldı

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı çünkü ortada büyük bir yanlış vardı. Henüz yeni doğmuş tatlı bir bebeğe ziyarete gelen yakınlarının yaptığı eylem herkesin sinir kat sayısını yükseltti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönemler yakınlarının düğünlerine giden Dilan Polatların gelin ve damadı paraya sarması gibi adam da bebeği sardı.
Ancak paralar sar sar bir türlü bitmek bilmedi ve yenidoğan bebek paralar arasında kalıverdi.
Paraların da mikrop yuvası olduğunu bilen izleyiciler yorumlarda buluştu ve yapılanı eleştirdi.
İşte o anlar 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda