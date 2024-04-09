Yenidoğan Bebeği Dilan Polat Usulü Paraya Saran Adam İzleyicilerden Sert Tepkiler Aldı

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı çünkü ortada büyük bir yanlış vardı. Henüz yeni doğmuş tatlı bir bebeğe ziyarete gelen yakınlarının yaptığı eylem herkesin sinir kat sayısını yükseltti. Gelin detaylara birlikte bakalım.