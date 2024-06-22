Trafikte Tartıştığı Kişilere Mi̇t Kimliği Gösteren Şahıs Karşısındaki Kişi "Kayınpederim Mitçi" Deyince Kaçtı

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Tartıştığı kişilere arabadan inmesini söylemesinin ardından "Kaç yıldan başlıyor biliyor musun?" diyerek gözdağı verdi.
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Karşı araçtaki vatandaşlardan biri "Benim kayınpederim, kayınvalidem mitçi" deyince de arkasına bakmadan kaçtı.
İşte o anlar;
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İletişimleri sırasında karşılıklı konuşma uslübu ve sohbet konusu edilen şeylere bakınca bu video toplumumuz hakkında çeşitli mesajlar içeriyor. Benim farket... Devamını Gör
benim skimin başı da mitte çalışıyor ama çaktırmayın