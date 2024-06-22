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Trafikte Tartıştığı Kişilere Mi̇t Kimliği Gösteren Şahıs Karşısındaki Kişi "Kayınpederim Mitçi" Deyince Kaçtı

Trafikte Tartıştığı Kişilere Mi̇t Kimliği Gösteren Şahıs Karşısındaki Kişi "Kayınpederim Mitçi" Deyince Kaçtı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 22:44

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Ankara'da bir şahıs, trafikte tartıştığı kişilere MİT kimliği göstererek tehdit etti.

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Tartıştığı kişilere arabadan inmesini söylemesinin ardından "Kaç yıldan başlıyor biliyor musun?" diyerek gözdağı verdi.

Tartıştığı kişilere arabadan inmesini söylemesinin ardından "Kaç yıldan başlıyor biliyor musun?" diyerek gözdağı verdi.

Karşı araçtaki vatandaşlardan biri "Benim kayınpederim, kayınvalidem mitçi" deyince de arkasına bakmadan kaçtı.

Karşı araçtaki vatandaşlardan biri "Benim kayınpederim, kayınvalidem mitçi" deyince de arkasına bakmadan kaçtı.

İşte o anlar;

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İletişimleri sırasında karşılıklı konuşma uslübu ve sohbet konusu edilen şeylere bakınca bu video toplumumuz hakkında çeşitli mesajlar içeriyor. Benim farket... Devamını Gör

plutonundeliği

benim skimin başı da mitte çalışıyor ama çaktırmayın