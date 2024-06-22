6 Aylık Bebek Yaralandı: Trafikte Sıkıştırıldığı İçin Selektör Yapan Aracı Durdurup Camlarını Kırdılar

Trafikteki gerginlikler, zaman zaman tehlikeli seviyelere tırmanabiliyor. Trafik ortamı sadece kendimizden değil, trafikteki tüm bireylerden sorumlu olduğumuz bir alan. Bu sebeple herkesin trafik kurallarına uyması, yaşanacak gerginliklerin de önüne geçilmesini sağlar.
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Samsun'da bir sürücü, aracının başka bir sürücü tarafından sıkıştırılması üzerine selektör yaptığı için önü kesildi ve aracının camları kırıldı.
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Şoför kanlar içinde kalırken, aracın içinde bulunan 6 aylık bebek yaralandı.
İşte o görüntüler;
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