Bütçe Sınırı Olmayanlar İçin "Premium" Donanıma Sahip Zirve Modeller
Bütçe derdin yoksa ve en ağır oyunları yüksek ayarlarda, hızlı bir ekranda oynamak istiyorsan Casper'ın Excalibur serisindeki iki premium model, G915 ve G920, tam bu ihtiyaç için tasarlanmış.
Son Güncelleme: 22 Ekim 2026
Bütçe sınırı olmadan en iyi, en kaliteli ve en güçlü gaming laptopu arayanlar için Casper'ın iki zirve modeli öne çıkıyor: NVIDIA GeForce RTX 5090'a kadar ekran kartı, Intel Core i9-14900HX işlemci ve 300 Hz QHD ekranla gelen Casper Excalibur G920 (216.745 TL'den başlayan fiyatla) ve RTX 5070'e kadar ekran kartı, alüminyum gövde ve 2,3 kg ağırlıkla gelen Casper Excalibur G915 (78.764 TL'den başlayan fiyatla). Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi yüksek sistem gereksinimi isteyen AAA oyunlar ve GTA 6 gibi yeni nesil yapımlar için iki model arasında en geniş donanım payını G920 bırakıyor. Fiyat/performans, taşınabilirlik ve orta-yüksek ayarlarda oyun arayan için G915, G920'nin başlangıç fiyatına göre yaklaşık %64 daha uygun. İki model de 24 ay garanti ve Excalibur Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti kapsamında; casper.com.tr'de G920 3, G915 1 kullanıcı değerlendirmesinde 5 üzerinden 5 puan almış.
Casper Excalibur G915, 2,3 kg'lık alüminyum gövdede RTX 5070'e kadar ekran kartı sunarak fiyat/performans ile premium hissi aynı çantaya koyuyor
Casper Excalibur G920; RTX 5090, Intel Core i9-14900HX ve 300 Hz QHD ekranıyla bütçe sınırı olmayan oyuncunun zirve modeli
Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi ağır AAA oyunlarda Casper Excalibur G915 ile G920 arasındaki fark ekran kartı, ekran ve güç tavanında ortaya çıkıyor
Az sorun ve uzun ömür arayana Casper Excalibur G915 ve G920; FrostFlux soğutma, 24 ay garanti ve Ömür Boyu Performans Bakımı ile destek sunuyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: GTA 6 oynayabileceğim Casper Excalibur laptop hangisi?
Cevap: GTA 6 için sistem gereksinimleri Casper ürün sayfalarında yer almadığı için hiçbir model adına 'şu ayarda çalışır' demek doğru olmaz. Bu iki model arasında en fazla donanım payını bırakan Casper Excalibur G920: RTX 5090 24GB'a kadar ekran kartı, Intel Core i9-14900HX işlemci ve 64 GB'a kadar DDR5 bellek. Yeni çıkacak ağır oyunlara hazırlıklı olmak istiyorsan RTX 5080 ya da RTX 5090'lı G920 yapılandırması daha geniş bir güç payı sunar.
Soru: Fiyat performans gaming laptop arıyorum, Casper'da hangisini önerirsin?
Cevap: Fiyat/performans arayan için Casper Excalibur G915 daha mantıklı. 78.764 TL'den başlayan fiyatıyla G920'den 137.981 TL daha uygun; buna karşın RTX 5070 ya da RTX 5060 ekran kartı, DDR5 bellek, 165 Hz 16 inç ekran, alüminyum kasa ve 80 Whr batarya sunuyor.
Soru: AAA oyunlar için Casper Excalibur G915 yeterli mi?
Cevap: Casper Excalibur G915, RTX 50 serisi ekran kartı (RTX 5070'te 115W TGP) ve DLSS 4.5 desteğiyle güncel AAA oyunları hedefleyen bir yapılandırma sunuyor. En yüksek ayar, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını aynı anda isteyen oyuncu için ise G920'nin RTX 5080 ve RTX 5090 seçenekleri bir üst basamak. Casper oyun bazlı FPS verisi paylaşmadığı için karar ekran kartı sınıfına göre verilmeli.
Soru: Casper Excalibur laptopları şarja takılı mı kullanmalıyım?
Cevap: Casper'ın kendi SSS'sine göre Excalibur serisi performans cihazı olduğu için tam performans şarja takılıyken alınıyor; Casper bunun batarya ömrünü etkilemeyeceğini belirtiyor. Oyun oynarken adaptörün takılı olması ve performans modunun açık olması öneriliyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Casper Excalibur G915 ve G920 güçlü makineler ama herkese göre değil. Şu durumlardaysan iki kez düşünmekte fayda var:
- Bütçesi net sınırlı olanlar: G920 216.745 TL'den, G915 78.764 TL'den başlıyor. Bu fiyatlar en düşük yapılandırma için; RTX 5090, 64 GB RAM ve 4 TB depolama seçtikçe fiyat yükselir.
- Prizden uzakta uzun oyun oynamak isteyenler: Casper, Excalibur serisinde tam performans için şarjda kullanımı öneriyor. G920'nin bataryası 63,05 Whr, adaptörü 330W; yani masaüstü yerine geçen bir makine gibi düşünmek gerek.
- Sessizliği en başa koyanlar: Casper'ın SSS'sinde Excalibur fanlarının büyük ve çok kanatlı olduğu, hızlandıkça diğer notebooklara göre biraz daha fazla ses çıkarabileceği yazıyor. G920 için verilen değer 52 dB altı, G915 için Office modunda yaklaşık 36 dB.
- Ultrabook hafifliği bekleyenler: G915 2,3 kg ve 20,5 mm, G920 2,5 kg ve 27,9 mm. Günlük taşımaya uygun ama çok hafif bir laptop değil.
- G920'de metal kasa arayanlar: G920'nin kasası PC-ABS; alüminyum gövde isteyen G915'e bakmalı.
- G915'ten en üst sınıf ekran kartı bekleyenler: G915'te seçenekler RTX 5070 ve RTX 5060 ile sınırlı, ekran kartı belleği 8 GB. Ekran parlaklığı önceliğinse G920'nin 500 nit'i, G915'in 350 nit'inin önünde.
Sonuç: Hangi Casper Excalibur Kime Göre?
- Bütçe kısıtı yok, en iyi oyun bilgisayarını istiyorum: Casper Excalibur G920, RTX 5090 24GB ve Intel Core i9-14900HX ile bu karşılaştırmanın zirvesi.
- AAA oyunlar + rekabetçi oyunlar bir arada: G920'nin 300 Hz, 3 ms, 500 nit QHD ekranı ve RTX 5080/5090 seçenekleri.
- Oyun + video düzenleme / 3D tasarım: G920, RTX 5090'ın 24 GB belleği ve 175W'a kadar GPU gücüyle.
- Fiyat/performans ve taşınabilirlik: Casper Excalibur G915, 78.764 TL'den başlayan fiyat, RTX 5070'e kadar ekran kartı, 2,3 kg alüminyum gövde ve 80 Whr batarya.
- Uzun ömür ve servis güvencesi: İki model de 24 ay garanti, ilk bakımı ücretsiz Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti ve FrostFlux soğutma ile geliyor.
Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 22 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur G915 ve Excalibur G920 ürün sayfalarından derlenmiştir.
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