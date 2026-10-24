Bütçe Sınırı Olmayanlar İçin "Premium" Donanıma Sahip Zirve Modeller

Casper Excalibur G915 kimin için en iyi oyun bilgisayarı?

Casper Excalibur G915, güçlü donanımı ve premium malzemeyi taşınabilir bir gövdede isteyen, fiyat/performans dengesine de dikkat eden oyuncular için tasarlanmış bir gaming laptop. 78.764 TL'den başlayan fiyatıyla (82.045 TL yerine, %4 indirimli) G920'nin başlangıç fiyatından 137.981 TL, yani yaklaşık %64 daha uygun. Buna karşın RTX 50 serisi ekran kartı, DDR5 bellek ve alüminyum kasayı bir arada sunuyor.

Excalibur G915'te hangi donanım seçenekleri var?

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 (798 AI TOPS) ya da RTX 5060 8GB GDDR7 (572 AI TOPS). Casper, RTX 5070 sürümünde 115W TGP değeri veriyor. TGP, ekran kartına ayrılan güç sınırı demek; bu değer yükseldikçe kart oyunda daha fazla güç kullanabilir.

NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 (798 AI TOPS) ya da RTX 5060 8GB GDDR7 (572 AI TOPS). Casper, RTX 5070 sürümünde 115W TGP değeri veriyor. TGP, ekran kartına ayrılan güç sınırı demek; bu değer yükseldikçe kart oyunda daha fazla güç kullanabilir. İşlemci: Series 3 Intel Core Ultra 7 356H, Series 2 Intel Core 7 240H ya da 13. Nesil Intel Core i7-13620H.

Series 3 Intel Core Ultra 7 356H, Series 2 Intel Core 7 240H ya da 13. Nesil Intel Core i7-13620H. DLSS 4.5 ve MUX Switch: DLSS 4.5, oyunu daha düşük çözünürlükte işleyip yapay zekayla yükselterek görüntüyü daha akıcı hale getiren NVIDIA teknolojisi. MUX Switch ise oyunda doğrudan harici ekran kartına geçiş yapmayı sağlıyor.

DLSS 4.5, oyunu daha düşük çözünürlükte işleyip yapay zekayla yükselterek görüntüyü daha akıcı hale getiren NVIDIA teknolojisi. MUX Switch ise oyunda doğrudan harici ekran kartına geçiş yapmayı sağlıyor. Bellek ve depolama: 8 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 4800 MHz RAM (2 slot) ve 500 GB'tan 2 TB + 2 TB'a kadar M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (2 slot).

Ekranı ve gövdesi neler sunuyor?

Casper Excalibur G915'in 16 inç, 16:10 IPS ekranı QHD ya da FHD çözünürlük seçenekleriyle geliyor. 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık, tam sRGB renk kapsamı ve yansıma önleyici (antiglare) yüzey sunuyor. Yenileme hızı ekranın saniyede kaç kez yeni görüntü çizdiğini anlatıyor; değer yükseldikçe hızlı sahneler daha akıcı görünüyor.

Gövde alüminyum alaşım; ağırlık 2,3 kg, kalınlık 20,5 mm. Bunlara 80 Whr batarya, 40 Gb/s'ye varan veri aktarımı ve 100W'a kadar şarj desteği sunan Thunderbolt 4 port, Dolby Audio ve tuş başına anti-ghosting özellikli 4 bölgeli RGB klavye ekleniyor.

Kısacası: Oyunu masada da okulda ya da ofiste de oynayan, fiyat/performans gaming laptop arayan ama premium malzemeden vazgeçmek istemeyen için Casper Excalibur G915 dengeli bir seçim.