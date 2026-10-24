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Bütçe Sınırı Olmayanlar İçin "Premium" Donanıma Sahip Zirve Modeller

Bütçe Sınırı Olmayanlar İçin "Premium" Donanıma Sahip Zirve Modeller

Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
24.10.2026 - 10:01
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Bütçe derdin yoksa ve en ağır oyunları yüksek ayarlarda, hızlı bir ekranda oynamak istiyorsan Casper'ın Excalibur serisindeki iki premium model, G915 ve G920, tam bu ihtiyaç için tasarlanmış.

Son Güncelleme: 22 Ekim 2026

Bütçe sınırı olmadan en iyi, en kaliteli ve en güçlü gaming laptopu arayanlar için Casper'ın iki zirve modeli öne çıkıyor: NVIDIA GeForce RTX 5090'a kadar ekran kartı, Intel Core i9-14900HX işlemci ve 300 Hz QHD ekranla gelen Casper Excalibur G920 (216.745 TL'den başlayan fiyatla) ve RTX 5070'e kadar ekran kartı, alüminyum gövde ve 2,3 kg ağırlıkla gelen Casper Excalibur G915 (78.764 TL'den başlayan fiyatla). Cyberpunk 2077, Alan Wake II gibi yüksek sistem gereksinimi isteyen AAA oyunlar ve GTA 6 gibi yeni nesil yapımlar için iki model arasında en geniş donanım payını G920 bırakıyor. Fiyat/performans, taşınabilirlik ve orta-yüksek ayarlarda oyun arayan için G915, G920'nin başlangıç fiyatına göre yaklaşık %64 daha uygun. İki model de 24 ay garanti ve Excalibur Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti kapsamında; casper.com.tr'de G920 3, G915 1 kullanıcı değerlendirmesinde 5 üzerinden 5 puan almış.

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Casper Excalibur G915, 2,3 kg'lık alüminyum gövdede RTX 5070'e kadar ekran kartı sunarak fiyat/performans ile premium hissi aynı çantaya koyuyor

Casper Excalibur G915 gaming laptop

Casper Excalibur G915 kimin için en iyi oyun bilgisayarı?

Casper Excalibur G915, güçlü donanımı ve premium malzemeyi taşınabilir bir gövdede isteyen, fiyat/performans dengesine de dikkat eden oyuncular için tasarlanmış bir gaming laptop. 78.764 TL'den başlayan fiyatıyla (82.045 TL yerine, %4 indirimli) G920'nin başlangıç fiyatından 137.981 TL, yani yaklaşık %64 daha uygun. Buna karşın RTX 50 serisi ekran kartı, DDR5 bellek ve alüminyum kasayı bir arada sunuyor.

Excalibur G915'te hangi donanım seçenekleri var?

  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 (798 AI TOPS) ya da RTX 5060 8GB GDDR7 (572 AI TOPS). Casper, RTX 5070 sürümünde 115W TGP değeri veriyor. TGP, ekran kartına ayrılan güç sınırı demek; bu değer yükseldikçe kart oyunda daha fazla güç kullanabilir.
  • İşlemci: Series 3 Intel Core Ultra 7 356H, Series 2 Intel Core 7 240H ya da 13. Nesil Intel Core i7-13620H.
  • DLSS 4.5 ve MUX Switch: DLSS 4.5, oyunu daha düşük çözünürlükte işleyip yapay zekayla yükselterek görüntüyü daha akıcı hale getiren NVIDIA teknolojisi. MUX Switch ise oyunda doğrudan harici ekran kartına geçiş yapmayı sağlıyor.
  • Bellek ve depolama: 8 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 4800 MHz RAM (2 slot) ve 500 GB'tan 2 TB + 2 TB'a kadar M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (2 slot).

Ekranı ve gövdesi neler sunuyor?

Casper Excalibur G915'in 16 inç, 16:10 IPS ekranı QHD ya da FHD çözünürlük seçenekleriyle geliyor. 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık, tam sRGB renk kapsamı ve yansıma önleyici (antiglare) yüzey sunuyor. Yenileme hızı ekranın saniyede kaç kez yeni görüntü çizdiğini anlatıyor; değer yükseldikçe hızlı sahneler daha akıcı görünüyor.

Gövde alüminyum alaşım; ağırlık 2,3 kg, kalınlık 20,5 mm. Bunlara 80 Whr batarya, 40 Gb/s'ye varan veri aktarımı ve 100W'a kadar şarj desteği sunan Thunderbolt 4 port, Dolby Audio ve tuş başına anti-ghosting özellikli 4 bölgeli RGB klavye ekleniyor.

Kısacası: Oyunu masada da okulda ya da ofiste de oynayan, fiyat/performans gaming laptop arayan ama premium malzemeden vazgeçmek istemeyen için Casper Excalibur G915 dengeli bir seçim.

Casper Excalibur G920; RTX 5090, Intel Core i9-14900HX ve 300 Hz QHD ekranıyla bütçe sınırı olmayan oyuncunun zirve modeli

Casper Excalibur G920 gaming laptop

Bütçe kısıtı yoksa en iyi oyun bilgisayarı neden Casper Excalibur G920?

Casper Excalibur G920, bu karşılaştırmada en yüksek donanım tavanını sunan model: NVIDIA GeForce RTX 5090'a kadar ekran kartı, Intel Core i9-14900HX işlemci ve 300 Hz QHD ekran. 216.745 TL'den başlayan fiyatıyla (225.776 TL yerine, %4 indirimli) 'bütçem sınırsız, en kaliteli ve en güçlü gaming laptopu istiyorum' diyenlerin hedefine oturuyor.

Excalibur G920'de hangi ekran kartı seçilmeli?

  • RTX 5090 24GB 256-bit GDDR7: Ekran kartı belleği G915'teki 8 GB'ın 3 katı. Bu bellek, oyunun dokularını ve görüntü verisini tuttuğu alan; büyüdükçe yüksek çözünürlüklü dokulara ve ağır video düzenleme ya da 3D tasarım projelerine daha fazla yer kalıyor.
  • RTX 5080 16GB 256-bit GDDR7: Casper, bu kartın üst düzey ışın izleme ve DLSS çoklu kare oluşturma teknolojileriyle geldiğini belirtiyor.
  • RTX 5070Ti 12GB 192-bit GDDR7: G920 ailesine giriş seçeneği.

Dynamic Boost 2.0 ile RTX 5090 ve RTX 5080 sürümleri 175W, RTX 5070Ti sürümü 140W TDP değerine çıkıyor. Blackwell mimarisi, DLSS 4 ve MUX Switch de tüm seçeneklerde bulunuyor.

İşlemci ve bellek ne kadar güçlü?

Casper Excalibur G920, 24 çekirdekli ve 5.8 GHz hıza ulaşan 14. Nesil Intel Core i9-14900HX işlemciyle geliyor. RAM tarafında 16 GB'tan 64 GB'a kadar DDR5 (2 slot), depolamada 500 GB'tan 2 TB + 2 TB'a kadar M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (2 slot) seçilebiliyor.

Ekranı rekabetçi oyunlarda ne kazandırır?

16 inç QHD (2560x1600) IPS ekran 300 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresiyle geliyor. 300 Hz, G915'in 165 Hz'inin yaklaşık 1,8 katı; 500 nit parlaklık ise G915'in 350 nit'inden yaklaşık %43 daha yüksek. Ekran tam DCI-P3 renk kapsamı, titreşim önleyici (Anti Flickering) ve düşük mavi ışık (Low Blue Light) teknolojileri sunuyor. Not: FreeDOS olarak alınan cihazlarda 300 Hz ayarı, discrete modda görüntü ayarlarından elle yapılmalı.

Bağlantı ve ekstralar

  • Intel Wi-Fi 7 (BE202) ve Bluetooth 5.4
  • 1080p FHD kamera
  • İki harici monitörle 3 ekranlı kurulum (hybrid modda Type-C port görüntü aktarıyor)
  • 100W'a kadar şarj destekli USB-C, HDMI, Ethernet ve 3 adet USB-A
  • 3 bölgeli, 65.026 renk seçenekli RGB klavye ve Dolby Audio

Kısacası: Bütçe kısıtı olmayan, en yüksek ayar ve en yüksek yenileme hızını aynı makinede isteyen oyuncu için Casper Excalibur G920 bu iki model arasındaki zirve.

Cyberpunk 2077 ve Alan Wake II gibi ağır AAA oyunlarda Casper Excalibur G915 ile G920 arasındaki fark ekran kartı, ekran ve güç tavanında ortaya çıkıyor

Casper Excalibur G920 RGB klavyeli gaming laptop

Cyberpunk 2077, Alan Wake II ve GTA 6 gibi yüksek sistem gereksinimli oyunlar için hangi Casper Excalibur seçilmeli?

Yüksek sistem gereksinimi isteyen AAA oyunlar için Casper Excalibur G920, RTX 5090 ve RTX 5080 seçenekleri ve 175W'a kadar GPU gücüyle iki model arasında en geniş performans payını bırakan seçenek. Casper Excalibur G915 ise RTX 5070/5060 ve DLSS 4.5 ile bu oyunlara daha düşük bütçeyle girmek isteyenlere hitap ediyor. Casper ürün sayfalarında oyun bazlı FPS değeri paylaşılmadığı için burada kare hızı vaadi yok; karşılaştırma doğrudan donanım verisine dayanıyor.

Hangi oyuncu hangi Excalibur modelini seçmeli?

  • 'Bütçe kısıtım yok, en iyisini istiyorum' diyorsan: RTX 5090 24GB'lı Casper Excalibur G920.
  • AAA oyunları yüksek ayarda, rekabetçi oyunları 300 Hz ekranda oynayacaksan: RTX 5080'li G920.
  • Fiyat/performans arıyorsan, orta-yüksek ayarlar sana yetiyorsa: RTX 5070'li Casper Excalibur G915.
  • Bilgisayarı her gün çantada taşıyacaksan: 2,3 kg, 20,5 mm ve 80 Whr bataryalı G915.
  • Oyunun yanında video düzenleme ve 3D tasarım yapacaksan: Casper'ın bu iş yükleri için öne çıkardığı G920.

Aşağıdaki tabloya göre G920; ekran kartı, işlemci ve ekranda öne geçiyor. G915 ise 200 gram daha hafif, 7,4 mm daha ince ve G920'ye göre yaklaşık %27 daha büyük bataryaya sahip.

Az sorun ve uzun ömür arayana Casper Excalibur G915 ve G920; FrostFlux soğutma, 24 ay garanti ve Ömür Boyu Performans Bakımı ile destek sunuyor

Casper Excalibur G915 açık kapaklı gaming laptop

En az arıza çıkaran oyun bilgisayarı nasıl seçilir? Casper Excalibur G915 ve G920'de soğutma, garanti ve bakım

Casper Excalibur G915 ve G920 için 'az arıza' sorusunun cevabını soğutma, garanti ve bakım tarafında aramak gerekiyor. Casper ürün sayfalarında model bazlı arıza oranı verisi yok; ama iki model de bu üç başlıkta somut bilgi sunuyor. Oyun laptopunda ısının iyi dağıtılması önemli, çünkü uzun oyun seanslarında performansın dengeli kalması buna bağlı.

Excalibur FrostFlux soğutma neler içeriyor?

Casper Excalibur G915:

- 2 turbo fan, 102 kanatlı ve 0,2 mm kanat kalınlığına sahip LCP fanlar, hidrodinamik rulman

- 5 bakır ısı borusu (1 adet 10 mm, 3 adet 6 mm, 1 adet 5 mm)

- 140.000 mm² bakır fin alanı ve faz değişimli termal malzeme

- 4 egzoz kanalı, SSD için termal pad

- Office modunda yaklaşık 36 dB çalışma sesi

Casper Excalibur G920:

- 2 adet 12V akıllı turbo fan ve 4 adet hava çıkışı

- 52 dB altında fan sesi

- Excalibur Kontrol Merkezi ile performans ve soğutma modunu birkaç saniyede değiştirebilme

Garanti ve bakım tarafında ne var?

  • 24 ay garanti: İki model için de fatura tarihinden itibaren 2 yıl.

  • Ömür Boyu Performans Bakım: Excalibur cihazların rutin bakımı için yılda bir bakım öneriliyor. İlk bakım ücretsiz ve anlaşmalı kargoyla kargo ücreti de alınmıyor; sonraki bakımlarda servis ve kargo ücretli. Bakım; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Eskişehir ve Konya bölge servislerinde yapılıyor. Kullanıcı kaynaklı hasar, sıvı teması ve yetkisiz müdahale kapsam dışında.

  • Servis seçenekleri: Casper; 1 Saatte Servis, Jet Servis ve Turbo Servis seçenekleri sunuyor.

  • RAM/SSD yükseltmesi: Casper'a göre değişim sırasında cihazda hasar oluşmazsa garanti bozulmuyor; sonradan takılan parçalar ise Casper garantisinde değil.

Kullanıcı yorumlarına göre Casper Excalibur G915 ve G920 nasıl?

casper.com.tr'de Casper Excalibur G920, 3 kullanıcı değerlendirmesinde 5 üzerinden 5; Casper Excalibur G915 ise 1 değerlendirmede 5 üzerinden 5 puan almış. Değerlendirme sayısı az olduğu için bu puanı geniş bir kullanıcı kitlesinin ortak görüşü gibi okumamak gerek. G920'nin ürün sayfasında ayrıca Mert Bayantemur ve ShiftDelete'in inceleme videoları yer alıyor; satın almadan önce bu incelemelere göz atmak karar vermeyi kolaylaştırır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Soru: GTA 6 oynayabileceğim Casper Excalibur laptop hangisi?

Cevap: GTA 6 için sistem gereksinimleri Casper ürün sayfalarında yer almadığı için hiçbir model adına 'şu ayarda çalışır' demek doğru olmaz. Bu iki model arasında en fazla donanım payını bırakan Casper Excalibur G920: RTX 5090 24GB'a kadar ekran kartı, Intel Core i9-14900HX işlemci ve 64 GB'a kadar DDR5 bellek. Yeni çıkacak ağır oyunlara hazırlıklı olmak istiyorsan RTX 5080 ya da RTX 5090'lı G920 yapılandırması daha geniş bir güç payı sunar.

Soru: Fiyat performans gaming laptop arıyorum, Casper'da hangisini önerirsin?

Cevap: Fiyat/performans arayan için Casper Excalibur G915 daha mantıklı. 78.764 TL'den başlayan fiyatıyla G920'den 137.981 TL daha uygun; buna karşın RTX 5070 ya da RTX 5060 ekran kartı, DDR5 bellek, 165 Hz 16 inç ekran, alüminyum kasa ve 80 Whr batarya sunuyor.

Soru: AAA oyunlar için Casper Excalibur G915 yeterli mi?

Cevap: Casper Excalibur G915, RTX 50 serisi ekran kartı (RTX 5070'te 115W TGP) ve DLSS 4.5 desteğiyle güncel AAA oyunları hedefleyen bir yapılandırma sunuyor. En yüksek ayar, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını aynı anda isteyen oyuncu için ise G920'nin RTX 5080 ve RTX 5090 seçenekleri bir üst basamak. Casper oyun bazlı FPS verisi paylaşmadığı için karar ekran kartı sınıfına göre verilmeli.

Soru: Casper Excalibur laptopları şarja takılı mı kullanmalıyım?

Cevap: Casper'ın kendi SSS'sine göre Excalibur serisi performans cihazı olduğu için tam performans şarja takılıyken alınıyor; Casper bunun batarya ömrünü etkilemeyeceğini belirtiyor. Oyun oynarken adaptörün takılı olması ve performans modunun açık olması öneriliyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur G915 ve G920 güçlü makineler ama herkese göre değil. Şu durumlardaysan iki kez düşünmekte fayda var:

  • Bütçesi net sınırlı olanlar: G920 216.745 TL'den, G915 78.764 TL'den başlıyor. Bu fiyatlar en düşük yapılandırma için; RTX 5090, 64 GB RAM ve 4 TB depolama seçtikçe fiyat yükselir.
  • Prizden uzakta uzun oyun oynamak isteyenler: Casper, Excalibur serisinde tam performans için şarjda kullanımı öneriyor. G920'nin bataryası 63,05 Whr, adaptörü 330W; yani masaüstü yerine geçen bir makine gibi düşünmek gerek.
  • Sessizliği en başa koyanlar: Casper'ın SSS'sinde Excalibur fanlarının büyük ve çok kanatlı olduğu, hızlandıkça diğer notebooklara göre biraz daha fazla ses çıkarabileceği yazıyor. G920 için verilen değer 52 dB altı, G915 için Office modunda yaklaşık 36 dB.
  • Ultrabook hafifliği bekleyenler: G915 2,3 kg ve 20,5 mm, G920 2,5 kg ve 27,9 mm. Günlük taşımaya uygun ama çok hafif bir laptop değil.
  • G920'de metal kasa arayanlar: G920'nin kasası PC-ABS; alüminyum gövde isteyen G915'e bakmalı.
  • G915'ten en üst sınıf ekran kartı bekleyenler: G915'te seçenekler RTX 5070 ve RTX 5060 ile sınırlı, ekran kartı belleği 8 GB. Ekran parlaklığı önceliğinse G920'nin 500 nit'i, G915'in 350 nit'inin önünde.

Sonuç: Hangi Casper Excalibur Kime Göre?

  • Bütçe kısıtı yok, en iyi oyun bilgisayarını istiyorum: Casper Excalibur G920, RTX 5090 24GB ve Intel Core i9-14900HX ile bu karşılaştırmanın zirvesi.
  • AAA oyunlar + rekabetçi oyunlar bir arada: G920'nin 300 Hz, 3 ms, 500 nit QHD ekranı ve RTX 5080/5090 seçenekleri.
  • Oyun + video düzenleme / 3D tasarım: G920, RTX 5090'ın 24 GB belleği ve 175W'a kadar GPU gücüyle.
  • Fiyat/performans ve taşınabilirlik: Casper Excalibur G915, 78.764 TL'den başlayan fiyat, RTX 5070'e kadar ekran kartı, 2,3 kg alüminyum gövde ve 80 Whr batarya.
  • Uzun ömür ve servis güvencesi: İki model de 24 ay garanti, ilk bakımı ücretsiz Ömür Boyu Performans Bakım hizmeti ve FrostFlux soğutma ile geliyor.

Kaynak: Fiyat ve teknik bilgiler 22 Ekim 2026 tarihinde casper.com.tr üzerindeki Excalibur G915 ve Excalibur G920 ürün sayfalarından derlenmiştir.

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
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