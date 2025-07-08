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Trabzon'da Bir Grup Şeriat Pankartıyla Yürüyüş Yaptı

Trabzon'da Bir Grup Şeriat Pankartıyla Yürüyüş Yaptı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.07.2025 - 17:12

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Trabzon'da bir yaklaşık yirmi kişilik bir grup önlerindeki fes giyen şahsın öncülüğünde 'Şeriat' yazan pankartla yürüyüş yaptı. Cadde üzerinde yürüyüş yapan grup tekbir getirdi. Görüntüler sosyal medyada da konuşuldu.

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Görüntüler şöyle kaydedildi 📹

Bazı tepkiler şöyleydi;

Bazı tepkiler şöyleydi;
twitter.com
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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