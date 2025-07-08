Louvre Müzesi'nde Mona Lisa'yı En Önden Görmek İçin Engelli Taklidi Yapan Genç

Dünyanın en meşhur sanat eseri, hiç kuşkusuz Mona Lisa. Leonardo da Vinci'nin fırçasından çıkan Mona Lisa'yı özel yapan birçok etken var. Mona Lisa'yı yakından görmek ise neredeyse imkansız. Louvre Müzesi'nde yer alan bu eser, günde binlerce misafiri ağırlıyor.

Bir genç de Mona Lisa'yı yakından görmek için engelli taklidi yapıp tüm müzeyi tekerlekli sandalye ile gezdi.