Louvre Müzesi'nde Mona Lisa'yı En Önden Görmek İçin Engelli Taklidi Yapan Genç

Dünyanın en meşhur sanat eseri, hiç kuşkusuz Mona Lisa. Leonardo da Vinci'nin fırçasından çıkan Mona Lisa'yı özel yapan birçok etken var. Mona Lisa'yı yakından görmek ise neredeyse imkansız. Louvre Müzesi'nde yer alan bu eser, günde binlerce misafiri ağırlıyor.
Bir genç de Mona Lisa'yı yakından görmek için engelli taklidi yapıp tüm müzeyi tekerlekli sandalye ile gezdi.
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Mona Lisa'nın önüne geldiğinde ise bir anda ayağa kalkıp poz verdi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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