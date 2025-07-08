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Louvre Müzesi'nde Mona Lisa'yı En Önden Görmek İçin Engelli Taklidi Yapan Genç

Louvre Müzesi'nde Mona Lisa'yı En Önden Görmek İçin Engelli Taklidi Yapan Genç

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 09:54

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Dünyanın en meşhur sanat eseri, hiç kuşkusuz Mona Lisa. Leonardo da Vinci'nin fırçasından çıkan Mona Lisa'yı özel yapan birçok etken var. Mona Lisa'yı yakından görmek ise neredeyse imkansız. Louvre Müzesi'nde yer alan bu eser, günde binlerce misafiri ağırlıyor. 

Bir genç de Mona Lisa'yı yakından görmek için engelli taklidi yapıp tüm müzeyi tekerlekli sandalye ile gezdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Mona Lisa'nın önüne geldiğinde ise bir anda ayağa kalkıp poz verdi.

Mona Lisa'nın önüne geldiğinde ise bir anda ayağa kalkıp poz verdi.

Kimileri bunu mantıklı bulurken kimileri de bu kişiye tepki gösterdi. Kullanıcının bunu bir başarı hikayesi gibi anlatmasına da tepkiler yükseldi.

Peki sizce bu yapılabilecek bir şey mi?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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