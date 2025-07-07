Milyoner'de Sorulan Galatasaray ve Fenerbahçe Arasındaki İlk Maçla İlgili Soru Yarışmacıyı Fena Zorladı!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yine heyecanlı anlar yaşandı. Bir yarışmacıya Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ilk maçın skoru soruldu. 200.000 TL değerindeki bu soruda joker haklarını kullanan yarışmacı oldukça zor anlar yaşadı.
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ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster fırtınası sürüyor.
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Yarışmanın en çok konuşulan sorusu Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ilk maçın skoru oldu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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