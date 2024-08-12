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Testo Taylan, Bir Dönemin Sosyal Medya Efsanesi 'Kışın Yüzen Adam'ın Restoranına Konuk Oldu: 'Yaşamak Doluyum'

Testo Taylan, Bir Dönemin Sosyal Medya Efsanesi 'Kışın Yüzen Adam'ın Restoranına Konuk Oldu: 'Yaşamak Doluyum'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.08.2024 - 11:38

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Bir dönemin sosyal medya efsanesi 'Kışın yüzen adam' lakaplı Ercan Türksoy, Testo Taylan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Geçmişten günümüze enerjisinden hiç bir şey kaybetmeyen Ersoy garip dansını yaparak,  'Dünyanın en mutlu insanıyım. Hayat doluyum, yaşamak doluyum.' dedi. 

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YouTube'da geçmiş dönemim sosyal medya efsanelerine çektiği programlarla bilinen Testo Taylan bu sefer de 'Kışın yüzen adam' lakabıyla tanınan Ercan Türksoy'un Marmaris'teki restoranına konuk oldu.

YouTube'da geçmiş dönemim sosyal medya efsanelerine çektiği programlarla bilinen Testo Taylan bu sefer de 'Kışın yüzen adam' lakabıyla tanınan Ercan Türksoy'un Marmaris'teki restoranına konuk oldu.

Yaşam enerjisinin doğal yaşama ve sıkıntıları içinde tutmadan konuşmaya borçlu olduğunu söyleyen Türksoy 'Sigara, içki kullanmıyorum. İşime bisikletle gidip geliyorum.' dedi.

Yaşam enerjisinin doğal yaşama ve sıkıntıları içinde tutmadan konuşmaya borçlu olduğunu söyleyen Türksoy 'Sigara, içki kullanmıyorum. İşime bisikletle gidip geliyorum.' dedi.

Videonun fragmanında meşhur dansını yapan Türksoy denize atlayarak yüzdü. O anlar sosyal medyada gündem oldu. İşte görüntüler; 📹

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