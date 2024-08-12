Atatürk Hakkında Tepki Çekecek Sözler: 'Ben Onun Fikirlerine Düşmanım, Kemalistler 80 Yıl Anamızı Ağlattı'

Sakarya'da 'Sokak 54' isimli YouTube kanalının mikrofonlarına konuşan bir şahıs, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözünü eleştirerek 'Her şey kayıtsız şartsız Allah'ındır.' dedi. Atatürk'ün fikirlerine düşman olduğunu söyleyen şahıs, 'Bir gecede bizim zihnimizi boşalttılar. Tarihimizi aldılar, geçmişimizi çaldılar. Kemalistler 80 yıl anamızı ağlattılar.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada tepki çeken görüntü Sakarya'da bir sokak röportajı esnasında kaydedildi. Ne zaman kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde bir şahıs önce Mustafa kemal Atatürk'ü 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözü üzerinden eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır.' diyen şahıs Atatürk'ün fikirlerine düşman olduğunu belirterek, 'Bir gecede bizim zihnimizi boşalttılar. Tarihimizi aldılar, geçmişimizi çaldılar. Kemalistler 80 yıl anamızı ağlattılar.' dedi. Özgür yaşam süren başörtülü kadınları da eleştiren yaşlı adam, 'Sizin eviniz yok mu? Allah'tan korkmuyor musunuz? Eşiniz yok mu?' dedi. İşte o görüntüler; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın