Atatürk Hakkında Tepki Çekecek Sözler: 'Ben Onun Fikirlerine Düşmanım, Kemalistler 80 Yıl Anamızı Ağlattı'

Sakarya'da 'Sokak 54' isimli YouTube kanalının mikrofonlarına konuşan bir şahıs, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözünü eleştirerek 'Her şey kayıtsız şartsız Allah'ındır.' dedi. Atatürk'ün fikirlerine düşman olduğunu söyleyen şahıs, 'Bir gecede bizim zihnimizi boşalttılar. Tarihimizi aldılar, geçmişimizi çaldılar. Kemalistler 80 yıl anamızı ağlattılar.' dedi.