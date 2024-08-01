Tepki Çeken Görüntü! Kamyonetin Arkasına Bağladığı Köpeği Kilometrelerce Sürükledi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kimliği henüz bilinmeyen bir sürücü kamyonetin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi.
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Ara sokaklarda hızla hareket eden sürücünün, köpeğe eziyet ettiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. İşte o anlar; 🎥
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Kıyamam ya inşallah yaşıyordur 😔Asıl saldırgan ve vahşi olan insanlar.. ben köpeklerden değil insanlardan korkuyorum böyle caniler öldürülürse bütün sorunlar... Devamını Gör
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