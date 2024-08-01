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Tepki Çeken Görüntü! Kamyonetin Arkasına Bağladığı Köpeği Kilometrelerce Sürükledi

etiket Tepki Çeken Görüntü! Kamyonetin Arkasına Bağladığı Köpeği Kilometrelerce Sürükledi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 10:45

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Hatay'da kimliği henüz belerlenemeyen kamyonet sürücüsünün, köpeğe eziyet ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamyonetin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükleyen sürücüye sosyal medyada tepki yağdı. 

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kimliği henüz bilinmeyen bir sürücü kamyonetin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kimliği henüz bilinmeyen bir sürücü kamyonetin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükledi.

Ara sokaklarda hızla hareket eden sürücünün, köpeğe eziyet ettiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. İşte o anlar; 🎥

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KumdanKum

Kıyamam ya inşallah yaşıyordur 😔Asıl saldırgan ve vahşi olan insanlar.. ben köpeklerden değil insanlardan korkuyorum böyle caniler öldürülürse bütün sorunlar... Devamını Gör

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