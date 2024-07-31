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Gurbetçi Kadın Türkiye'deki Akrabalarına İsyan Etti: 'Eskiden Çikolata İstenirdi, Şimdi Telefon'

Gurbetçi Kadın Türkiye'deki Akrabalarına İsyan Etti: 'Eskiden Çikolata İstenirdi, Şimdi Telefon'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 18:13

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Yurt dışında yaşayan bir gurbetçi, Türkiye'ye geleceği zaman akrabalarıyla yaşadığı konuşmaları anlatarak sitem etti. Eskiden akrabaların gurbetçilerden sadece çikolata istediğini söyleyen kadın, şimdi iPhone15, Dyson, viski istiyorlar dedi. 

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Yurt dışında yaşayan gurbetçi bir kadın, memleketine döneceği zaman akrabalarının istediği şeyleri açıklayarak duruma isyan etti.

Yurt dışında yaşayan gurbetçi bir kadın, memleketine döneceği zaman akrabalarının istediği şeyleri açıklayarak duruma isyan etti.

Eskiden gurbetçilerden sadece çikolata istendiğini söyleyen kadın, "Direkt telefon geliyor. 'Kuzen bizi de bir gör, sigara getir.', 'Sizin orada iPhone ne kadar kuzen, burada pahalı biliyorsun, iPhone getirsene.', 'Amcanı da gör, bir viski getir." ifadeleriyle akrabalarının isteklerini sıraladı. Kadının sitemine sosyal medyada hak verenler olduğu kadar, tepki gösterenler de oldu. İşte o görüntüler; 📹

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