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Gece Kulübüne Giremeyince Soluğu İstiklal Caddesi'nde Aldılar: Arabadan Son Ses Müzik Açıp Oynadılar

Gece Kulübüne Giremeyince Soluğu İstiklal Caddesi'nde Aldılar: Arabadan Son Ses Müzik Açıp Oynadılar

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 17:01

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Gece kulübüne alınmadıkları için İstiklal Caddesi'nin ortasına araba park edip, son ses müzikle dans eden grubun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Bir süre dans eden grubun bölgeden ayrıldığı anlar kameralara yansıdı. 

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'beyoglusondakika34' isimli Instagram hesabından paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gece kulübüne alınmadığı için İstiklal Caddesi'nin ortasına araba park eden grup, müziğin sesini sonuna kadar açarak dans etti.

'beyoglusondakika34' isimli Instagram hesabından paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gece kulübüne alınmadığı için İstiklal Caddesi'nin ortasına araba park eden grup, müziğin sesini sonuna kadar açarak dans etti.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir süre oynayan kişiler bir süre sonra bölgeden ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı; 📹

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