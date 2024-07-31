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İsmail Haniye İçin Camilerde Sela Okundu: 'Filistin Davasının Yiğit Evladı...'

İsmail Haniye İçin Camilerde Sela Okundu: 'Filistin Davasının Yiğit Evladı...'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 16:23

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Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Türkiye'deki bazı camilerde sela okundu.

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti. Haniye'nin ölümü sonrası Türkiye ve dünyada çok sayıda siyasi isim saldırıyı kınadı ve başsağlığı mesajı yayınladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti. Haniye'nin ölümü sonrası Türkiye ve dünyada çok sayıda siyasi isim saldırıyı kınadı ve başsağlığı mesajı yayınladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de bazı camilerde Haniye için sela okunduğu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir caminin hocasının Haniye için 'Filistin Davasının Yiğit Evladı...' ifadesini kullandığı duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de bazı camilerde Haniye için sela okunduğu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir caminin hocasının Haniye için 'Filistin Davasının Yiğit Evladı...' ifadesini kullandığı duyuldu.

İşte yurdun farklı bölgelerinde yer alan camilerde okunan selalar... 👇📹

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