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Selahattin Demirtaş'tan Suikaste Uğrayan İsmail Haniye İçin Paylaşım!

Selahattin Demirtaş'tan Suikaste Uğrayan İsmail Haniye İçin Paylaşım!

Selahattin Demirtaş İsmail Haniye
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 16:21

Cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, suikaste uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye için paylaşım yaptı. Demirtaş, 'Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum' ifadelerini kullandı. 

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, bugün sabaha karşı Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, bugün sabaha karşı Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Haniye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı.

Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Haniye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı.

İsrail resmi makamları ise Heniyye suikastına dair sessizliğini korumaya devam ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sert tepki gösterdiği suikast için dikkat çeken bir açıklama da cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sert tepki gösterdiği suikast için dikkat çeken bir açıklama da cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından taziye dileklerinde bulunarak “Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin Halkı’nın liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktı. Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Filistin Halkı’na başsağlığı diliyorum” dedi.

Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından taziye dileklerinde bulunarak “Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin Halkı’nın liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktı. Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm Filistin Halkı’na başsağlığı diliyorum” dedi.

Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan not ve paylaşım 👇

Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan not ve paylaşım 👇
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