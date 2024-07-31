Selahattin Demirtaş'tan Suikaste Uğrayan İsmail Haniye İçin Paylaşım!

Cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, suikaste uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye için paylaşım yaptı. Demirtaş, 'Zulme karşı direnişle geçirilmiş her hayat anlamlıdır, saygındır. Haniye’nin korkakça katledilmesini lanetliyorum' ifadelerini kullandı.