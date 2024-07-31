Trump ve Hamas Lideri Suikastini Bilen Ünlü Astrolog Hilal Saraç'tan Uyarı

Hamas lideri İsmail Haniye, düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde ise ABD Başkanı ve Başkan Adayı Trump'a suikast girişimi gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıları bildiğini iddia eden ünlü astrolog Hilal Saraç'tan bir paylaşım geldi.