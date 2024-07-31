Trump ve Hamas Lideri Suikastini Bilen Ünlü Astrolog Hilal Saraç'tan Uyarı
Trump ve Hamas Lideri Suikastini Bilen Ünlü Astrolog Hilal Saraç'tan Uyarı
Hamas lideri İsmail Haniye, düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde ise ABD Başkanı ve Başkan Adayı Trump'a suikast girişimi gerçekleştirilmişti.
Bu saldırıları bildiğini iddia eden ünlü astrolog Hilal Saraç'tan bir paylaşım geldi.
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Ünlü astrolog Hilal Saraç, gündeme dair tahminleriyle sık sık adından söz ettiriyor.
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13 Temmuz'da ABD'nin 45. başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 Başkanlık seçimleri adayı Donald Trump'a silahlı suikast düzenlendi.
"Birine bir şey olacak ama kime?" diyen Saraç, tüm dünya liderlerinden haber gelebileceğini iddia etmişti
31 Temmuz Çarşamba günü ise Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı.
Bir liderin daha hayatını kaybetmesiyle, astrolog Hilal Saraç'tan "Bir tane daha var" paylaşımı geldi.
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Allahım, sen konuyu çok iyi biliyorsun denmesinden bıktığını biliyorum ama sen konuyu biliyorsun.
Evrene olumlu mesajı iletiyorum o zaman. Hadi beeee bu sefer 🙏
O Evren abi yi bir yakalarsam kaçıncıya mesaj attık hiç dönmedi çekmeyen yerde galiba ? Ama yoruma çook +++
Ben de isim vermiş sandım. Bunu içerik yapmaya utanmadınız mı? Ben de o zaman "ilerleyen zamanlarda birine bir şey olacak ama kime olacak bilmiyorum" diyorum... Devamını Gör
Haklıymışsın biraz önce karşıdan karşıya geçerken adam arabaya çarptı sen demiştin 😊