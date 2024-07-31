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Trump ve Hamas Lideri Suikastini Bilen Ünlü Astrolog Hilal Saraç'tan Uyarı

Trump ve Hamas Lideri Suikastini Bilen Ünlü Astrolog Hilal Saraç'tan Uyarı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.07.2024 - 15:57

Hamas lideri İsmail Haniye, düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde ise ABD Başkanı ve Başkan Adayı Trump'a suikast girişimi gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıları bildiğini iddia eden ünlü astrolog Hilal Saraç'tan bir paylaşım geldi.

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Ünlü astrolog Hilal Saraç, gündeme dair tahminleriyle sık sık adından söz ettiriyor.

Ünlü astrolog Hilal Saraç, gündeme dair tahminleriyle sık sık adından söz ettiriyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin seçimde çok büyük oy kaybı yaşayacağını söyleyen Saraç, tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Saraç'tan bir şaşırtıcı tahmin daha geldi.

13 Temmuz'da ABD'nin 45. başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 Başkanlık seçimleri adayı Donald Trump'a silahlı suikast düzenlendi.

13 Temmuz'da ABD'nin 45. başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 Başkanlık seçimleri adayı Donald Trump'a silahlı suikast düzenlendi.

Astrolog Hilal Saraç, Trump dışında iki kişiye daha suikast girişimi olacağını iddia etti.

"Birine bir şey olacak ama kime?" diyen Saraç, tüm dünya liderlerinden haber gelebileceğini iddia etmişti

"Birine bir şey olacak ama kime?" diyen Saraç, tüm dünya liderlerinden haber gelebileceğini iddia etmişti
twitter.com

31 Temmuz Çarşamba günü ise Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı.

31 Temmuz Çarşamba günü ise Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı.

Haniye, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Bir liderin daha hayatını kaybetmesiyle, astrolog Hilal Saraç'tan "Bir tane daha var" paylaşımı geldi.

Bir liderin daha hayatını kaybetmesiyle, astrolog Hilal Saraç'tan "Bir tane daha var" paylaşımı geldi.
twitter.com

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Ateş

Allahım, sen konuyu çok iyi biliyorsun denmesinden bıktığını biliyorum ama sen konuyu biliyorsun.

Emel

Evrene olumlu mesajı iletiyorum o zaman. Hadi beeee bu sefer 🙏

Otto Skorzeny

O Evren abi yi bir yakalarsam kaçıncıya mesaj attık hiç dönmedi çekmeyen yerde galiba ? Ama yoruma çook +++

chillybombom

Ben de isim vermiş sandım. Bunu içerik yapmaya utanmadınız mı? Ben de o zaman "ilerleyen zamanlarda birine bir şey olacak ama kime olacak bilmiyorum" diyorum... Devamını Gör

Cindirella Man

Haklıymışsın biraz önce karşıdan karşıya geçerken adam arabaya çarptı sen demiştin 😊