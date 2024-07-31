Gökyüzü Zebellah Gibi Tepemize Çökecek! Ağustos Ayında Burçları Neler Bekliyor?

Sevgili astroloji severler, Temmuz ayını atlattık sıra Ağustos'ta! Mükemmel bir ay olsun!❤️

Temmuz ayında oldukça karıştık, bazılarımızın düzeni bozuldu ve hayatında yeni dengeler kuruldu. Bu dönem astrolojik açıdan gökyüzü adeta yargı dağıtıyor. Yılın başından bu yana çekilen eziyetlerin ödülleri var aynı zamanda eğer ah aldıysanız onlar da misliyle çıkacak gibi!

Ağustos ayının başında bizi Merkür selamlıyor, hem de geri geri kaçarak😅

5 Ağustos'ta başlayan Merkür retrosu etkilerini yavaştan hissettirmeye başladı. Özellikle İkizler/Başaklar/Yaylar/Balıklar bu gerilemeden en çok etkiyi alacak burçlar arasında.

Peki Merkür gerilemesi sırasında neler olacak?🧐

Geçmiş sayfalar yeniden açılabilir, bitmeyen ve daha dersini almadığınız ilişkilerinizde geri dönüşler söz konusu olabilir. Bu ilişkileri yalnızca aşk ilişkisi sanmayın. Eğer arkadaşlıklarınızda sorunlar ya da ortaklarınızla problemler varsa bu kişilerle de yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Tüm bunlar sizi ağır etki altına almakla kalmayıp zorlayacaktır. Geçmişteki yaralarınız kanayacak. O nedenle şimdiden hazırlıklı olun. İradenizi kullanarak son sözü siz söyleyeceksiniz. 15 Ağustos'a dek retro devam edecek.

Işıl ışıl bir Yeni ayımız var ama o da retro gezegenlerin gölgesinde kalacak!

4 Ağustos'ta gerçekleşecek Yeni ay Aslan burcunun 12 derecesinde olacak. Bu yeni ay bir şeyleri başlatma enerjisi yüksek, Temmuz'un ataletinden bizi kurtaracak bir yeni ay olmasına rağmen retro gezegenlerin baskısı altında hissedebiliriz. Çünkü gökyüzünde zincirleme bir geri hareket var. Yeni ay sırasında Neptün, Plüton ve Merkür geri gidiyor olacak.

Peki bu yeni ay nelere dikkat edelim?⭐️

Bu süreçte hak ve adalet temaları ön plana çıkacak. Öncelikle size tavsiyem dürüst olmaya dikkat edin. Yalana ve türlü oyunlara hiçbir durumda başvurmayın. Doğruluk kazandıracaktır. Diğer yandan bu dönemde ne kadar arasanız da huzur bulamayacaksınız. Tam dengedeyim, dediğiniz anda biri ya da bir şey çıkıp keyfinizi kaçırabilir. İlişkilerde adeta çatışma çıkarmak isteyen insanlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Size tavsiyem içsel huzurunuzu bozacak her türlü olaya hazırlıklı olmanız. Yaşanan her şerrin hayır kapısı olduğunu düşünün, bu kalbinizi yumuşatacaktır.

Ağustos'u Dolunay ile uğurluyoruz!🌝

Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay 27 derecede! Ağustos'un en zorlayıcı tarihlerinden birini yaşıyor olacağız. Algol kavuşumlu Uranüs Dolunay’a kare yapacak. Bu demek oluyor ki aniden gelen şok edici haberler alabiliriz. Yeni aydan bu yana devam eden bir süreç Dolunay ile tamamlanacak. Bu dönemde yine içsel huzurunuzu korumanız çok önemli olacak.

Hadi burçlara geçelim...