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Gökyüzü Zebellah Gibi Tepemize Çökecek! Ağustos Ayında Burçları Neler Bekliyor?

Gökyüzü Zebellah Gibi Tepemize Çökecek! Ağustos Ayında Burçları Neler Bekliyor?

Astrolog Gizem
Astrolog Gizem - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 11:28 Son Güncelleme: 31.07.2024 - 11:29

Sevgili astroloji severler, Temmuz ayını atlattık sıra Ağustos'ta! Mükemmel bir ay olsun!❤️

Temmuz ayında oldukça karıştık, bazılarımızın düzeni bozuldu ve hayatında yeni dengeler kuruldu. Bu dönem astrolojik açıdan gökyüzü adeta yargı dağıtıyor. Yılın başından bu yana çekilen eziyetlerin ödülleri var aynı zamanda eğer ah aldıysanız onlar da misliyle çıkacak gibi!

Ağustos ayının başında bizi Merkür selamlıyor, hem de geri geri kaçarak😅 

5 Ağustos'ta başlayan Merkür retrosu etkilerini yavaştan hissettirmeye başladı. Özellikle İkizler/Başaklar/Yaylar/Balıklar bu gerilemeden en çok etkiyi alacak burçlar arasında. 

Peki Merkür gerilemesi sırasında neler olacak?🧐

Geçmiş sayfalar yeniden açılabilir, bitmeyen ve daha dersini almadığınız ilişkilerinizde geri dönüşler söz konusu olabilir. Bu ilişkileri yalnızca aşk ilişkisi sanmayın. Eğer arkadaşlıklarınızda sorunlar ya da ortaklarınızla problemler varsa bu kişilerle de yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Tüm bunlar sizi ağır etki altına almakla kalmayıp zorlayacaktır. Geçmişteki yaralarınız kanayacak. O nedenle şimdiden hazırlıklı olun. İradenizi kullanarak son sözü siz söyleyeceksiniz. 15 Ağustos'a dek retro devam edecek.

Işıl ışıl bir Yeni ayımız var ama o da retro gezegenlerin gölgesinde kalacak!

4 Ağustos'ta gerçekleşecek Yeni ay Aslan burcunun 12 derecesinde olacak. Bu yeni ay bir şeyleri başlatma enerjisi yüksek, Temmuz'un ataletinden bizi kurtaracak bir yeni ay olmasına rağmen retro gezegenlerin baskısı altında hissedebiliriz. Çünkü gökyüzünde zincirleme bir geri hareket var. Yeni ay sırasında Neptün, Plüton ve Merkür geri gidiyor olacak.

Peki bu yeni ay nelere dikkat edelim?⭐️

Bu süreçte hak ve adalet temaları ön plana çıkacak. Öncelikle size tavsiyem dürüst olmaya dikkat edin. Yalana ve türlü oyunlara hiçbir durumda başvurmayın. Doğruluk kazandıracaktır. Diğer yandan bu dönemde ne kadar arasanız da huzur bulamayacaksınız. Tam dengedeyim, dediğiniz anda biri ya da bir şey çıkıp keyfinizi kaçırabilir. İlişkilerde adeta çatışma çıkarmak isteyen insanlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Size tavsiyem içsel huzurunuzu bozacak her türlü olaya hazırlıklı olmanız. Yaşanan her şerrin hayır kapısı olduğunu düşünün, bu kalbinizi yumuşatacaktır.

Ağustos'u Dolunay ile uğurluyoruz!🌝

Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay 27 derecede! Ağustos'un en zorlayıcı tarihlerinden birini yaşıyor olacağız. Algol kavuşumlu Uranüs Dolunay’a kare yapacak. Bu demek oluyor ki aniden gelen şok edici haberler alabiliriz. Yeni aydan bu yana devam eden bir süreç Dolunay ile tamamlanacak. Bu dönemde yine içsel huzurunuzu korumanız çok önemli olacak. 

Hadi burçlara geçelim...

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Önce Yükselen Burcunu Okumayı Unutma!

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Koçlaaar!🔥

Koçlaaar!🔥
onedio.com

Bu ay en önemli gündeminiz 'aşk' olacak Sevgili Koç burçları! 

Ağustos ayının ilk günlerinde ailevi bazı meselelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Bu dönemde aile içindeki bazı çatışmalarda yol gösterici olmanız beklenebilir. Ya da çatışmanın başrolünde siz olabilirsiniz. Aman alttan alın, olayları büyütmeyin çünkü bu etki Merkür retrosu ile birlikte geçmişten gelen hastalıklarınızı tetikleyebilir.

Özellikle psikolojik olarak başlayan ve fiziksel boyutlara ulaşan bazı geçmiş rahatsızlıklarınız nüksedebilir. Örneğin, geçmişi bırakamadığınız ve affedemediğiniz için cilt hastalıklarıyla uğraşabilirsiniz. Ya da tedavisi bitmemiş bir hastalığınız varsa yeniden muayene olmanız gerekebilir.

Yeni ay size coşku getirecek. Aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili bazı konular gündeme gelebilir. Hayatınızda eğlenceli ve keyifli alanlara odaklanın. Kaygıyı ve sorunları biraz daha ağırdan alabilirsiniz. Unutmayın, korkularınız tamamen bir illüzyondan ibaret. Kendi kendinizi galeyana getirmeyin. 

Diğer yandan 18 ve 10 Ağustos tarihlerine dikkat etmekte fayda var. Bu tarihler ani gelişmeler açısından tetikleyici olabilir. 

İş hayatınızla ilgili krizlerle de uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Özel hayatınız ve iş hayatınız arasındaki dengeyi sağlamalısınız.

Boğalarrr!🌺

Boğalarrr!🌺
onedio.com

Sevgili Boğa burçları bu ayın gündemi para olacak. Ağustos başlarında ailevi meselelerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Özellikle baba ve baba tarafı ile ilgili konular gündeme gelebilir. 

Ayrıca taşınma veya yer değiştirme gibi durumlar söz konusuysa eski planlarınız üzerinden gidin. Merkür retrosu yeni başlangıçlar yapmak için ideal bir dönem değildir. Ve bu ay retro sizin için önemli çünkü parasal konular gündeminizdeyken risk almak gibi bir hata yapabilirsiniz. Kazançlarınız ve birikimleriniz açısından garanti olabilecek adımlar atın. 

Ay sonu iş hayatınız dikkat çekiyor. Venüs'ün Terazi burcuna geçmesi ile birlikte uyumlu iş arkadaşları ile birlikte olabilir ve kazançlı işler yapabilirsiniz. Ancak hala özel hayat ve iş hayatı dengesine dikkat etmeniz gerekiyor. Unutmayın!

İkizlerrr!🌈

İkizlerrr!🌈
onedio.com

İkizler burçları bu ay kararsızlık sancıları çekeceksiniz. Neyse ki adım atmak için uygun bir dönem değil. Size tavsiyem yeni şeyler almak ve satmak ile ilgili aksiyon almayın. İlla yapacaksanız da güvenilir kişilere danışarak ilerleyin.

Aklınız biraz havada olacak çünkü bu ay yenilikler ve şanslar getirirken retro etkisi sizi iki arada bir derede bırakabilir. Gerekmedikçe yeni kararlar almayın. 

Ay başında iletişim konuları ön plana çıkacak. Kendinizi doğru ifade ettiğiniz ve dikkat çektiğiniz bir dönemde olacaksınız. Ancak ay sonu iş hayatında bazı krizler var. Kendiniz göstermekte zorlanabilirsiniz ve iş yerinde üzerinizde bir baskı hissedebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla da bir sınır çekmek gerekebilir. 

Ay sonu alacağınız bir haberle hayata bakışınız değişecek. Bunu olumsuz almayın çünkü retro etkisi geçince ne kadar iyi olabileceğini anlayacaksınız. Ayrıca seyahatler hızlanıyor. Haydi tatile!

Yengeçlerrr!🌹

Yengeçlerrr!🌹
onedio.com

Yengeçler için bu ay parasal krizler ayı! Kazançlarınız artarken ödemeleriniz de artacak. Ailevi konularda ay başında stresli olabilir. Ancak ay sonu iş hayatında fırsatlar yüzünüzü güldürebilir. Yurt dışından gelebilecek iş teklifleri ya da farklı bir alanda önemli bir fırsat karşınıza çıkabilir. Değerlendirirken retroyu unutmayın. Retro etkisi geçtikten sonra adım atmanızda yarar var. Diğer yandan ay sonu ani bir ödeme ile başınız derde girebilir. Borç almadan önce kendi şartlarınızı zorlamaya çalışın. Çünkü bu dönemde iletişimsel krizlere de açıksınız. 

Aşk hayatınızda fedakar olduğunuz ancak bundan bıktığınız bir süreçtesiniz. Artık almak istiyor ve vermekten kaçınıyorsunuz. Bu durum ilişkinizde alma-verme dengesini bozar. Partnerinizle iddialı konuşmalar yapmadan önce kendinizi anlamaya çalışın. Duygularınızı aktarmak zor olabilir.

Çok beklediğiniz bir gelişme için ertelenme durumu söz konusu olabilir. Hayırlı olacağını umuyorum!

Aslanlarrr!🦁

Aslanlarrr!🦁
onedio.com

Aslanlar bu ay sizin ayınız ama Merkür işleri bozdu! Bu ay güzelleşmek ve yenilenmek için, sağlıksal anlamda iyileşmek için harika bir ay. Ancak daha önceden başlatmış olduğunuz bir eylem varsa oradan devam edin. Yepyeni bir girişim ne yazık ki hüsranla sonuçlanabilir. Örneğin spora yazılıp gitmediyseniz bu ay devam edin. Ancak yeni bir arzunuz için adım atmayın.

Diğer yandan parasal anlamda gelir gider dengesi sıkıntılar yaşatacak. Bu ay ani seyahatler yaşanabilir ya da bir ödeme belinizi bükebilir. Kazanç anlamında memnunsunuz ancak denge kurmakta zorlanabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla ilgili sorgulamalar ay sonu kafanızı bulandıracak. Kim iyi kim düşman ayırt etmek zorunda kalacaksınız. Çünkü hayatınızdaki bazı kişiler size iki yüzlü davranıyor. Siz de onlara iyi görünüyor olabilirsiniz. Ancak foyaları ortaya çıkacak.

Aşk ve ilişki anlamında sınırlarınızı gerçekten zorluyorsunuz. İlişkinizde alme-verme dengesi bozulmuş olabilir. Artık oraya da bir el atma zamanı geldi! Ayın 20'si civarına dikkat! Sağlık problemlerine dikkat!

Başaklarrrrr!🍀

Başaklarrrrr!🍀
onedio.com

Başak burçları bu ay siz yoksunuz!😂

Bu ay sizin için plan, program yapma ve çalışma ayı. Bu ay özel hayatınızda ve iş çevrenizde dengeler o kadar bozulacak ki gökyüzü size biraz uzak kalmanızı tavsiye ediyor. Çalışmaya ve kendinizi işe güce vermeye çok müsaitsiniz; şans ve kazançlar da söz konusu ama değerlendirmek için olumsuz etki altındasınız. 

Diğer yandan ilişkiler açısından da zorlayıcı olacak. Bu ay içinde aile içinde ve çok yakınlarınızla kavgaya falan gireyim, demeyin. Asabiyetiniz yüksek. Sert sözlerle dönülmez ayrılıklara neden olabilirsiniz. 

Hiç mi güzel bir şey yok?

Ay ortasında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak eşinizden ya da ortağınızdan destek alamadığınızı görünce sinirleriniz iyiden iyiye bozulabilir. Güzelliklere odaklanın.

Terazilerr!💫

Terazilerr!💫
onedio.com

Ağustos ayında seyahatler ve yeni planlamalar gündeminizde olacak. Ancak olumsuz etkiyi de bunlardan alacaksanız. Gerçekleşmesini beklediğiniz bir seyahat ile ilgili ertelemeler, eğitim konusunda gecikmeler olabilir.

Ağustos başında Yeni ay etkisi ile arkadaşlık ilişkileriniz ve çevre değiştirmek ile ilgili konular söz konusu olabilir. Retro etkisi ile birlikte arkadaşlarınızdan beklemediğiniz dönüşler alabilirsiniz ve iletişimsel anlamda zorluklar çıkabilir. Biraz çatışmalı görünen bu durumlarda karma yaratmamaya özen gösterin. 

Ayrıca bu dönemde geçmiş arkadaşlıklarınızla ilgili, biten dostluklarla ilgili daha çok düşünebilirsiniz. Ancak bu romantik bir düşünce değil aksine ders çıkaracağınız analitik düşünce olmalı. Bu kişilerin içsel yolculuğunuza ne kadar fayda sağladığını düşünün, geçmiş yaralarınızı iyileştirin.

Ay sonunda aşk ilişkilerinde güzel gelişmeler yaşanabilir. Karşı tarafı anlamaya çalışın. Empati yeteneğinizi kullanın ve orta yol bulucu olun.

Akreplerr!🖤

Akreplerr!🖤
onedio.com

Akrepler bu ay kariyer alanında değişimler yaşayabilir. Yeni bir iş başvurusu için retro tarihlerini unutmayın, yeni bir başlangıç için tehlikeli zamanlar. 

Kazançlar anlamında da bu ay gecikmeler söz konusu olabilir. O nedenle ödemelerinize dikkat edin. Bu ay aynı zamanda seyahatler açısından da güzel fırsatlarla dolu. Tatile çıkabilir, sevdiğiniz insanla vakit geçirebilirsiniz.

Ağustos ortası parasal anlamda güzel haberler var. Ancak ailede krizler söz konusu olabilir. Asabiyetiniz yüksek olacağından orta yol bulmaya özen gösterin. Arkadaşlıklarınızda da yanlış anlaşılmalar olabilir.

20 Ağustos'a dikkat edin. Çünkü bu tarihlerde alacağınız bir ödeme ve yeni bir gelir için gecikmeler söz konusu olabilir.

Yaylarr!💛

Yaylarr!💛
onedio.com

Yay burçları için yeni bir seyahat ve yeni bir gelişme söz konusu. Bu plan geçmişten gelen bir düşünce ya da fırsatsa değerlendirilebilir ancak retro tarihlerini unutmayın.

Annenizle iletişiminizde sıkıntılar olabilir. Dolunay dönemi iletişimsel krizler söz konusu. Sevdiğiniz kişinin hayatında bazı sorunlar olabilir ve onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

Ay sonunda arkadaş çevrenizle ve sevdiğiniz insanla planlarınızı gerçekleştirebilir. Ve güzel vakit geçirebilirsiniz. 

Harcamalarınızda da kontrollü olmakta fayda var. Gelirinizden çok gideriniz olabilir. Dengeyi oturtmak ve Eylül'de sıkıntı yaşamamak önemli.

Oğlaklarr!♑️

Oğlaklarr!♑️
onedio.com

Oğlak burçları için bu ay sevdiğiniz kişiyle ortaklaşa planlar yaptığınız bir dönem. Onun parasal kazancı ve sizin geliriniz gibi konuları masaya yatırabilirsiniz. Birlikte bir şeyler yapma fırsatınız olacak. Daha önce gittiğiniz bir yere gidebilirsiniz. Ve duygusal açıdan karşı tarafı anlamak ve yanında olmak önemli olacaktır.

Çalışma hayatınızda daha disiplinli olma ihtiyacınız olacak çünkü bu ay biraz atalet duygusu ön planda olacak. İş hayatınızda daha çok sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Daha çok kazanç odaklı olacaksınız. 

Ay sonu cebinize para girebilir. Ancak bu ay sevdiğiniz insana ve seyahatlere para çok gidecek. 

Ay sonu sağlık sorunlarına da dikkat etmelisiniz. İş hayatındaki sorunlar da son bulacak.

Kovalarrr!🧐

Kovalarrr!🧐
onedio.com

Kova burçları bu ay çalışıyor ve sağlık konularına odaklanıyor. Bu dönem kimseden borç almayın ve kartlarınızı borçla kapamayın. Para alanlarınızda gerileyen retro etkisi sizi çok zorlayacak. Gelmesini beklediğiniz paralar bu ay da gelmiyor. O nedenle ayağınızı yorganınıza göre uzatın.

Aşk ve arkadaşlık alanında güzel etkiler altındasınız. Birlikte yapılacak planlar ve programlar oldukça keyifli olabilir. Siz de aile hayatında yaşadığınız sıkıntıları böylelikle biraz unutabilirsiniz.

Yeni başlayan bir ilişkiniz varsa bu ilişki köklü olacak, diyebiliriz. Çünkü tam da ihtiyacınız olan zamanda hayatınıza giren bu kişi bu ay sizin gülen yüzünüz olacak.

Balıklarr!🧚♀️

Balıklarr!🧚♀️
onedio.com

Balık burçları bu ay aşk dolusunuz! Hareketli bir ay olacağı için şimdiden tembellik etmemeniz için uyaralım. Çünkü retro etkisi sizi biraz depresif yapabilir. Aşk hayatınızda güzel planlar ve programlar varken partnerinizle anlaşmak zor olabilir. Ay sonuna kadar birbirinize anlayışlı olmakta fayda var.

Ya da yaptığınız planlar partnerinizin bir işi nedeniyle ertelenebilir. 

Ailevi konularda stresli konuşmalar olacaktır. Burada da çok fazla sorumluluk almak işe yaramayacak. Ancak yardımcı olmak istiyorsanız tartışmaya girmeyin.

Diğer yandan gelecek planlarına odaklanmanız iyi olabilir. Bu ay parasal anlamda sıkıntılı gibi görünüyor o nedenle biraz harcamaları kısabilirsiniz. İleriki planlar için para ve vakit ayırmalısınız.

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