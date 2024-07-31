Ünlü Astrolog Aygül Aydın'dan Cumhurbaşkanı'na Uyarı: "Reis Allah Rızası İçin Astrolog ile Çalış"
Ünlü Astrolog Aygül Aydın'dan Cumhurbaşkanı'na Uyarı: "Reis Allah Rızası İçin Astrolog ile Çalış"
Astrolojik olayların en meşhuru, en dert tasa getireni Merkür Retrosu, 6 Ağustos'ta başlayacak. Ağustos ayında iki ayrı burçta Merkür Retrosu meydana gelecek.
Ünlü astrolog Aygül Aydın da bu retroya dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyardı.
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Astrolojiye karşı ilgili olun veya olmayın, Merkür Retrosu'nu duymuşsunuzdur.
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Bazı aksaklıkların, yavaşlıkların meydana gelebildiği Merkür Retrosu, yılda ortalama 4 kez yaşanıyor. Önümüzdeki retro ise 6 Ağustos'da başlıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İsrail'e karşı "Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık" açıklamasında bulundu.
Ünlü astrolog Aygül Aydın ise Cumhurbaşkanı'nı bu sözlerinin ardından retroya karşı uyardı.
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