Ünlü Astrolog Aygül Aydın'dan Cumhurbaşkanı'na Uyarı: "Reis Allah Rızası İçin Astrolog ile Çalış"

Merkür'ün esasen yavaşlama hareketinden meydana gelen bu astrolojik olay, halk arasında retro olarak isimlendiriliyor. Merkür retrosu sırasında, iletişim, teknoloji, haber gibi gündelik hayatımızı ilgilendiren birçok konuyla ilgili bazı olumsuz durumlar meydana gelebiliyor.