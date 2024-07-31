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Ünlü Astrolog Aygül Aydın'dan Cumhurbaşkanı'na Uyarı: "Reis Allah Rızası İçin Astrolog ile Çalış"

Ünlü Astrolog Aygül Aydın'dan Cumhurbaşkanı'na Uyarı: "Reis Allah Rızası İçin Astrolog ile Çalış"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.07.2024 - 12:05

Astrolojik olayların en meşhuru, en dert tasa getireni Merkür Retrosu, 6 Ağustos'ta başlayacak. Ağustos ayında iki ayrı burçta Merkür Retrosu meydana gelecek. 

Ünlü astrolog Aygül Aydın da bu retroya dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyardı.

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Astrolojiye karşı ilgili olun veya olmayın, Merkür Retrosu'nu duymuşsunuzdur.

Astrolojiye karşı ilgili olun veya olmayın, Merkür Retrosu'nu duymuşsunuzdur.

Merkür'ün esasen yavaşlama hareketinden meydana gelen bu astrolojik olay, halk arasında retro olarak isimlendiriliyor. Merkür retrosu sırasında, iletişim, teknoloji, haber gibi gündelik hayatımızı ilgilendiren birçok konuyla ilgili bazı olumsuz durumlar meydana gelebiliyor.

Bazı aksaklıkların, yavaşlıkların meydana gelebildiği Merkür Retrosu, yılda ortalama 4 kez yaşanıyor. Önümüzdeki retro ise 6 Ağustos'da başlıyor!

Bazı aksaklıkların, yavaşlıkların meydana gelebildiği Merkür Retrosu, yılda ortalama 4 kez yaşanıyor. Önümüzdeki retro ise 6 Ağustos'da başlıyor!

Ağustos ayında iki farklı burçta gerçekleşecek olan Merkür Retrosu, 6 - 14 Ağustos başak burcunda, 15-28 Ağustos arasında ise aslan burcunda yaşanacak.

Bu tarihlerde alınacak kararların olumsuz taraflarına ise dikkatli olmak gerektiği söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İsrail'e karşı "Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İsrail'e karşı "Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık" açıklamasında bulundu.

Ünlü astrolog Aygül Aydın ise Cumhurbaşkanı'nı bu sözlerinin ardından retroya karşı uyardı.

Ünlü astrolog Aygül Aydın ise Cumhurbaşkanı'nı bu sözlerinin ardından retroya karşı uyardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın, 'Reis Allah rızası için astrolog ile çalış. Bu güçlü Merkür retrosunda napıyosun? Bak bu retro diğerlerine benzemez.' ifadelerini kullandı.

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