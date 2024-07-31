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Uçurumdan Aşağı Yuvarlandılar: Sinop'ta Bir Sürücü Canlı Yayın Yaparken Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Uçurumdan Aşağı Yuvarlandılar: Sinop'ta Bir Sürücü Canlı Yayın Yaparken Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 16:22

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Sinop’un Boyabat ilçesinde bir sürücü, canlı yayın yaptığı sırada otomobil uçurumdan aşağı düştü. O anlar canlı yayına yansıdı.

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Sinop'ta direksiyon başında bir sürücü, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 4 kişinin bulunduğu araç, uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Sinop'ta direksiyon başında bir sürücü, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 4 kişinin bulunduğu araç, uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kazayı canlı yayından gören vatandaşlar durumu 112’ye haber verdi. 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralı olduğu bildirildi.

Kazayı canlı yayından gören vatandaşlar durumu 112’ye haber verdi. 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralı olduğu bildirildi.

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