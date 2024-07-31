Uçurumdan Aşağı Yuvarlandılar: Sinop'ta Bir Sürücü Canlı Yayın Yaparken Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir sürücü, canlı yayın yaptığı sırada otomobil uçurumdan aşağı düştü. O anlar canlı yayına yansıdı.
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Sinop'ta direksiyon başında bir sürücü, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 4 kişinin bulunduğu araç, uçurumdan aşağı yuvarlandı.
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Kazayı canlı yayından gören vatandaşlar durumu 112’ye haber verdi. 1'i ağır olmak üzere 4 kişinin yaralı olduğu bildirildi.
Videonun tamamı için:
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