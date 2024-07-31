Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Büyük İhtimalle AK Parti'nin Adamı'

CHP Genel başkanı Özgür Özel'le eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir süredir devam eden 'siyasette yumuşama' tartışmalarına gazeteci Fatih Altaylı da dahil oldu. CHP'nin 1970'lerden bu yana ilk kez iktidar olma yolunda ilerlediğini söyleyen Altaylı, 'Bi bırakın rahat olun ya. Bu şunu gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten AK Parti'nin adamı.' dedi.