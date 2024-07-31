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Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Büyük İhtimalle AK Parti'nin Adamı'

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Büyük İhtimalle AK Parti'nin Adamı'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 14:19

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CHP Genel başkanı Özgür Özel'le eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir süredir devam eden 'siyasette yumuşama' tartışmalarına gazeteci Fatih Altaylı da dahil oldu. CHP'nin 1970'lerden bu yana ilk kez iktidar olma yolunda ilerlediğini söyleyen Altaylı, 'Bi bırakın rahat olun ya. Bu şunu gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten AK Parti'nin adamı.' dedi. 

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi ve sonrasında başlayan ılımlı havayı doğru bulmadığını söyleyen ve sık sık 'Erdoğan'a karşı' politika izlenmesi yönünde görüş bildiren CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilerin odağında.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi ve sonrasında başlayan ılımlı havayı doğru bulmadığını söyleyen ve sık sık 'Erdoğan'a karşı' politika izlenmesi yönünde görüş bildiren CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilerin odağında.

Eski genel başkanın açıklamalarına sık sık yaptığı göndermelerle yanıt veren Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada '15 Temmuz'a tiyatro diyenler eksik akıllıdır' ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara tepki gösteren son isim ise gazeteci Fatih Altaylı oldu.

Eski genel başkanın açıklamalarına sık sık yaptığı göndermelerle yanıt veren Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada '15 Temmuz'a tiyatro diyenler eksik akıllıdır' ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalara tepki gösteren son isim ise gazeteci Fatih Altaylı oldu.

CHP'nin anketlerde birinci parti çıktığını ve iyiye gittiğini söyleyen Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu bu durumu sabote etmekle suçladı. Altaylı, 'Ben de Özgür Özel'in yerinde olsam Kılıçdaroğlu'na sinirlenirdim. Çünkü müthiş bir şekilde ortalığı karıştırıyor. Bi bırakın rahat olun ya. Bu şunu gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten AK Parti'nin adamı.' dedi. İşte o anlar; 📹

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