Happy Hour, Vegan Bowl, Granola Yok! Çalışmayanları Kıskandırmayan Aşırı Realist Ofis Vloğu

Son zamanlarda ofis vlogları moda oldu. Özellikle beyaz yakalı çalışanlar viral olsun diye mi nispet olsun diye mi bilinmez sıkça şık ofislerinden videolar çekiyorlar. Hatta gün içinde harcadıkları para ve girdikleri ortamlar 'Bunlar nasıl paralar kazanıyor?' dedirtebiliyor. Ancak hayat böyle toz pembe değil.