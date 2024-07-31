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Happy Hour, Vegan Bowl, Granola Yok! Çalışmayanları Kıskandırmayan Aşırı Realist Ofis Vloğu

Happy Hour, Vegan Bowl, Granola Yok! Çalışmayanları Kıskandırmayan Aşırı Realist Ofis Vloğu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.07.2024 - 14:17

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Son zamanlarda ofis vlogları moda oldu. Özellikle beyaz yakalı çalışanlar viral olsun diye mi nispet olsun diye mi bilinmez sıkça şık ofislerinden videolar çekiyorlar. Hatta gün içinde harcadıkları para ve girdikleri ortamlar 'Bunlar nasıl paralar kazanıyor?' dedirtebiliyor. Ancak hayat böyle toz pembe değil.

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Bol eğlenceli, bol masraflı oldukça janjanlı, duvarlarında İngilizce motivasyon yazılarının olduğu ofis vloglarına denk gelmişsinizdir.

Bol eğlenceli, bol masraflı oldukça janjanlı, duvarlarında İngilizce motivasyon yazılarının olduğu ofis vloglarına denk gelmişsinizdir.

Ancak gerçekler böyle değil... TikTok'tan Doğa Ertekin aktardı 📹

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