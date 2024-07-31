Yayaya Yol Vermeyen Vatandaştan İlginç Savunma! 'Ben Dağda Terörist Kovalamış İnsanım, Nasıl Yol Vermem?'

Adana'da yayaya yol vermediği gerekçesiyle hakkında polis tarafından cezai işlem uygulanan vatandaş, duruma itiraz etti. Uygulamanın yanlış olduğunu söyleyen vatandaş, 'Benim yayaya yol vermeme gibi bir şeyim olmadı. Ben dağda terörist kovalamış bir insanım, nasıl yayaya yol vermeyeyim?' dedi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Adana'da yapılan bir trafik uygulamasında izleyenleri güldüren bir diyalog yaşandı. Trafik ekipleri, bir vatandaşa yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza yazdı.
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Cezaya itiraz eden ve orada yaya olmadığını söyleyen vatandaş, polise ' Ben dağda terörist kovalamış bir insanım, nasıl yayaya yol vermeyeyim?' dedi. Vatandaşın savunmasına anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları olayı tiye aldı. İşte o anlar; 📹
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