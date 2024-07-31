Yayaya Yol Vermeyen Vatandaştan İlginç Savunma! 'Ben Dağda Terörist Kovalamış İnsanım, Nasıl Yol Vermem?'

Adana'da yayaya yol vermediği gerekçesiyle hakkında polis tarafından cezai işlem uygulanan vatandaş, duruma itiraz etti. Uygulamanın yanlış olduğunu söyleyen vatandaş, 'Benim yayaya yol vermeme gibi bir şeyim olmadı. Ben dağda terörist kovalamış bir insanım, nasıl yayaya yol vermeyeyim?' dedi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.