Testo Taylan'ın 'Cami Dövüşçüleri' Ziyaretinde Tatsız Bir Olay Yaşandı: Sırt Üstü Düşen Çocuk Nefessiz Kaldı

Geçmiş sosyal medya fenomenlerine çektiği videolarla tanınan YouTuber Testo Taylan, bu defa da 'Cami Dövüşçüleri' adlı Instagram kanalı sahibi çocukları ziyaret etti. Ziyaret sırasında güreşen çocuklardan birinin diğerine kucağına alıp sırt üstü yere bırakması sonucu, yere düşen çocuk nefessiz kaldı.

O anlar çekim kamerasına yansıdı.