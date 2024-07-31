Testo Taylan'ın 'Cami Dövüşçüleri' Ziyaretinde Tatsız Bir Olay Yaşandı: Sırt Üstü Düşen Çocuk Nefessiz Kaldı

Geçmiş sosyal medya fenomenlerine çektiği videolarla tanınan YouTuber Testo Taylan, bu defa da 'Cami Dövüşçüleri' adlı Instagram kanalı sahibi çocukları ziyaret etti. Ziyaret sırasında güreşen çocuklardan birinin diğerine kucağına alıp sırt üstü yere bırakması sonucu, yere düşen çocuk nefessiz kaldı.
O anlar çekim kamerasına yansıdı.
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'Cami Dövüşçüleri' adlı Instagram kanalı sahibi kanalın çocuklarını Beykoz'da bir camide ziyaret eden YouTuber Testo Taylan, çocuklarla vakit geçirdi.
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Ziyaret sırasında Taylan'ın önünde de güreşen çocuklardan biri, diğerini kaldırıp sırt üstü yere bıraktı. Sırt üstü yere düşen çocuk nefessiz kaldığını söyleyerek yardım istedi. Küçük çocuğun yardımına yanlarındaki yetişkin biri ve Taylan gitti. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. İşte görüntüler; 📹
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çocukken başıma 2 kez geldi, çok zor bir durumdu.
saçma saçma işler