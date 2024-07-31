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Yemek, Çilingir, İtfaiye, Ambulans... Canlı Yayın Yapan Oyun Mağazası Sahibi Adına Yalan İhbar Yapıldı

Yemek, Çilingir, İtfaiye, Ambulans... Canlı Yayın Yapan Oyun Mağazası Sahibi Adına Yalan İhbar Yapıldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.07.2024 - 09:01

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YouTube'da Konsol Oyun adıyla yayın yapan oyun mağazasının sahibinin başına gelmeyen kalmadı. Dükkanında müşterileriyle diyaloglarını canlı yayına veren talihsiz adamın dükkanının bulunduğu adrese onlarca yemek siparişi ve polis, itfaiye, ambulansı meşgul eden yalan ihbar yapıldı. 

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YouTube'da günlük işlerini canlı yayına veren bir oyun mağazası sahibi, bazı izleyenlerin yalan sipariş ve ihbarları nedeniyle zor günler yaşıyor.

YouTube'da günlük işlerini canlı yayına veren bir oyun mağazası sahibi, bazı izleyenlerin yalan sipariş ve ihbarları nedeniyle zor günler yaşıyor.

Dükkanına onlarca yemek siparişinin yanı sıra; polis, itfaiye ve ambulansı meşgul eden ihbarlar yapıldığını da söyleyen dükkan sahibi duruma isyan etti. İşte canlı yayında gelen siparişler; 📹

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Sadece yayıncıya değil, işini yapmaya çalışan insanlara da eziyet olmayı komiklik sanan bir guruh. Umarım şikayetler sonucu ceza alırlar. Özellikle polis ve ... Devamını Gör

Bozkurt

Acil servis hattını işleten ortam çocuklarına gerekli yaptırım uygulanmazsa gerisi çorap söküğü gibi gelir.