Yemek, Çilingir, İtfaiye, Ambulans... Canlı Yayın Yapan Oyun Mağazası Sahibi Adına Yalan İhbar Yapıldı

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YouTube'da günlük işlerini canlı yayına veren bir oyun mağazası sahibi, bazı izleyenlerin yalan sipariş ve ihbarları nedeniyle zor günler yaşıyor.
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Dükkanına onlarca yemek siparişinin yanı sıra; polis, itfaiye ve ambulansı meşgul eden ihbarlar yapıldığını da söyleyen dükkan sahibi duruma isyan etti. İşte canlı yayında gelen siparişler; 📹
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Sadece yayıncıya değil, işini yapmaya çalışan insanlara da eziyet olmayı komiklik sanan bir guruh. Umarım şikayetler sonucu ceza alırlar. Özellikle polis ve ... Devamını Gör
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