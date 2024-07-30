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Bir Diyetisyen Paketli Dondurmaların Tüketilmemesi Gerektiğini Anlattı

Bir Diyetisyen Paketli Dondurmaların Tüketilmemesi Gerektiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 20:36

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Sosyal medyada içerikler üreten bir diyetisyen paketli dondurmaların üretildiği bir videoyu alıntılayarak takipçilerini bilgilendirmek istedi. Paketli dondurmaların pek de sağlıklı olmadığını zaten sık sık duyuyoruz. Bu uyarılara bir yenisi de diyetisyenden geldi.

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Diyetisyenin alıntıladığı videoda meyveli dondurma üretimi yer alıyordu ancak genç adam ortada meyve olmadığını dile getirdi.

Diyetisyenin alıntıladığı videoda meyveli dondurma üretimi yer alıyordu ancak genç adam ortada meyve olmadığını dile getirdi.

Ardından ise birçok katkı maddesi olduğunu ve sağlık için uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Ardından ise birçok katkı maddesi olduğunu ve sağlık için uzak durulması gerektiğini ifade etti.

İşte detaylar 👇

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