Bir Diyetisyen Paketli Dondurmaların Tüketilmemesi Gerektiğini Anlattı

Sosyal medyada içerikler üreten bir diyetisyen paketli dondurmaların üretildiği bir videoyu alıntılayarak takipçilerini bilgilendirmek istedi. Paketli dondurmaların pek de sağlıklı olmadığını zaten sık sık duyuyoruz. Bu uyarılara bir yenisi de diyetisyenden geldi.
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Diyetisyenin alıntıladığı videoda meyveli dondurma üretimi yer alıyordu ancak genç adam ortada meyve olmadığını dile getirdi.
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Ardından ise birçok katkı maddesi olduğunu ve sağlık için uzak durulması gerektiğini ifade etti.
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