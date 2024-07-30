Bir Diyetisyen Paketli Dondurmaların Tüketilmemesi Gerektiğini Anlattı

Sosyal medyada içerikler üreten bir diyetisyen paketli dondurmaların üretildiği bir videoyu alıntılayarak takipçilerini bilgilendirmek istedi. Paketli dondurmaların pek de sağlıklı olmadığını zaten sık sık duyuyoruz. Bu uyarılara bir yenisi de diyetisyenden geldi.