Her Gün Çöp Kamyonuna El Sallayan Tatlı Kıza İşçilerden Kalpleri Eriten Hediye

Sosyal medya bazen içimizi karartan haberlere ev sahipliği yapsa da bazen de sayesinde çok tatlı anlara şahit oluyoruz. Bugün de o anlardan biri ile karşınızdayız. Çöp kamyonuna her gün el sallayan dünyalar tatlısı kıza yapılan sürprize gelin birlikte bakalım.
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Evinin önünden geçen çöp kamyonuna her gün el sallayan tatlı kız bir süre sonra işçilerin dikkatini çekmeye başlayınca ortaya harika anlar çıktı.
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Düşünceli işçilerin tatlı kıza bir süprizi vardı. Camda gördüklerinde tatlı kızı çağırıp oyuncak kamyon hediye ettiler.
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